Beskedet som avgör Mallbackens framtid – kan kastas ut från Elitettan: ”Stort orosmoln”

På planen säkrade man nytt kontrakt.

I dag kan Mallbackens öde avgöras utanför den.

Kommer licensnämnden godkänna planen man lämnat in för att få ordning på ekonomin?

– Jag har verkligen ingen aning hur det kommer gå, säger ordföranden Evelina Nilsson.

Det var i somras som Mallbacken till sist la alla kort på borden.

Man berättade om de skulder man dragits med i många år, man berättade om att läget var så akut att en miljon behövde komma in – på ett eller annat sätt – för att föreningen skulle överleva.

Fem månader senare har läget ljusnat, men långt ifrån blivit löst.

– Vi är uppe precis över 700 000 i insamlingen. Det har inte hänt så mycket de senaste veckorna, och det är för att vi ligger i den här ”limbon” med elitlicensen. Vi vet inte om vi ska gasa eller bromsa. Det är ett stort orosmoln just nu som vi vill ta oss förbi, säger Evelina Nilsson.

Tillsammans med alla klubbar i Elitettan ska hon på fredagen sitta i ett möte med licensnämnden hos Svenska Fotbollförbundet med anledning av den elitlicens som från och med 2024 införs.

Förutom vissa krav som att huvudtränaren måste ha ”Uefa A-licens” och att samtliga spelare i A-truppen ska genomgå en medicinsk undersökning finns i Elitlicensen ett gäng ekonomiska krav.

Bland annat får föreningarna inte ha några som helst skulder till spelare, tränare eller skatteskulder. Man får heller inte ha skulder av ”betydande belopp”, vilket definieras som prisbasbelopp och 2024 är 117 000 kronor, till en rad andra listade aktörer.

Mallbacken gick in i 2023 med cirka en halv miljon i skulder – och insamlingen som initierades i somras var för att en gång för alla bli av med dem.

”Behöver miljonen”

Dessutom finns en skrivning om att man måste skicka in en plan för hur man har ”ekonomiska förutsättningar att fortsätta driva verksamheten under hela nästkommande år”.

– Vårt ekonomiska läge är fortfarande jätteansträngt. Vi ligger efter och behöver ha in den där miljonen, det är därför vi satt det målet. Den resultat- och likviditetsbudget vi skickat in nu utgår från att vi kommer klara av att samla in resterande 300 000 så att vi går plus/minus noll i år, säger Nilsson och fortsätter:

Mallbackens ordförande Evelina Nilsson. Foto: Jonas Griberg

– Och det tror vi inte är omöjligt. Absolut inte. Steppar vi upp insamlingen på nytt tror vi att vi kommer nå det. Och utifrån den budget vi gjort för 2024 är inte heller orimlig – bara vi går in i året utan ett minusresultat.

Så mycket krävs

Men Mallbackenordföranden är tydlig: Precis allt bygger i grunden på en sak – en massa ideellt arbete.

– Det är inte bara att snyta ur sig tre miljoner per år på ideell basis. Vi lägger en budget på att vi inte har större kostnader än i år, och i år har vi verkligen sparat. Inget extra alls, spelarna får till exempel betala sin avslutningsfest själva för att det inte finns några pengar.

– Utifrån det ligger vi på cirka 3,6 miljoner i omsättning nästa år. Cirka en miljon får vi i centralt bidrag, även om den exakta summan klubbas först på årsmötet i mars. Men resterande 2,6 miljoner ska in på ideell basis – och allra helst tre miljoner så vi går lite plus.

Nilsson jämställer Mallbacken med ett mindre företag med några anställda.

– Vi har en kanslist på halvtid. Resterande spelar fotboll, så de kostar pengar snarare än drar in pengar. Och det är vår största post. Det enda jag gör som ordförande nu är att jaga pengar. Och eftersom vi sitter i den situation vi gör har jag inte velat locka in fler i styrelsen, det är ingen uppmuntrande verksamhet vi är i just nu. Det är otroligt svårt att konstant befinna sig i en ekonomisk kris.

Blickar mot nystart

Men säkrad elitlicens och skulder borta hade inneburit en helt annan möjlighet, menar Nilsson.

– Vi har en plan för hur vi då skulle kunna bygga upp en organisation. Vi ser hur nästa år skulle kunna bli en nystart där vi tar ett större strategiskt tag. Vi behöver ha fler som engagerar sig, precis som alla föreningar oavsett nivå. Den ideella kraften är avgörande för att vi ska ha en idrottsrörelse i Sverige.

– Varenda person som lägger en timme för oss är skitviktig.

Att många bryr sig, det visade höstens insamling.

– Vi har dragit in 700 000 nästan bara på småsummor. 100 000 av dem kommer från gåvor över 20 000, resterande är småsummor som många, många personer bidragit med.

Stödet för Mallbacken vart påtagligt på hösten. Foto: Olle Persson

Hur hoppfull är du att ni ska få en elitlicens?

– Det går upp och ner. Det här är första gången vi gör det, jag vet inte hur elitlicensnämnden funkar, vet inte hur de brukar bedöma. Jag har svårt att ha förväntningar åt något håll. Men jag har en förhoppning att man år ett är lite förskonande – att vi får ett år på oss att fixa till allt.

”Det är dina ord”

För Mallbacken är långtifrån enda klubb i Elitettan med ekonomiska bekymmer.

– Enligt hållbarhetsrapporten för elitfotboll dam för 2022 var det 10 av 14 föreningar i Elitettan som inte fick det att gå ihop.

Men det skulle ju inte funka att neka 10 av 14 lag elitlicens, då finns ju ingen serie kvar?!

– Det är dina ord, säger Nilsson med ett skratt.

Om besked från nämnden kommer redan på fredagen eller när det kommer vet inte Mallbackenbasen. Det hon vet är att hela klubben i princip står bakbunden tills dess att det kommer.

Skriva nya avtal med spelarna, det finns inte på kartan just nu.

– Vi kan inte gå in i något kontrakt just nu. Vi måste vänta på beslutet. Och jag förstår spelarnas situation, att det är svårt att ha en klubb i ekonomisk kris som mål. Det är svårt för oss att jobba med arbetsgivarvarumärket just nu, vilket är det man i mångt och mycket gör som lag på semiprofessionell nivå.

– Vi behöver vara en klubb dit spelarna vill gå, och att vara det är jättesvårt för oss just nu. Men om vi får elitlicensen hoppas vi kunna bygga upp det förtroendet på nytt. För vi vet att vi har en jättefin verksamhet för spelarna – en verksamhet där de är personer och inte produkter.

Dröjer beskedet känns det oundvikligt, i dessa tider där spelare gör klart med klubbar, att ni kommer tappa spelare på grund av det?

– Ja. Det är vi fullt medvetna om. Det är mycket lättare att tacka ja till en större klubb då än Mallbackens IF som lever på ideella krafter och pensionärer. För det är vad vi gör.