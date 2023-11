Visst har vi alla en del plagg i garderoben som bara hänger där år ut och år in på samma ledsamma galge?

En klänning som är alldeles för fin för att göra sig av med, men som inte passat på ett decennium. Eller t-shirts som bara blir liggandes i en byrålåda utan att någonsin få se dagsljus.

Just detta tröttnade en av mina vänner rejält på och bjöd under helgen som gick in ett gäng likasinnade samlarsjälar – men med helt olika stilar – till en klädbytarkväll.

En shoppingtur som var helt gratis, rättare sagt. Alla som var där hade gjort varsin större eller mindre rensning och tagit med det de inte längre vill ha eller använder.

I min väns vardagsrum fanns till slut enorma mängder kläder; byxor, blusar, träningskläder, varma tröjor, skor, kjolar, accessoarer, jackor – och såklart klänningar. Det var i den sistnämnda högen jag grävde mest i.

Det är klart att man skulle kunna tänka ett extra varv innan på miljöpåverkan, konsumtionshets och få dåligt samvete, men vi valde nu glädjen i stället. Glädjen i att kunna fynda så mycket bland varandras avlagda outfits.

Jag inbillar mig att jag åkte hem med en lite mindre kasse än jag kom dit med – och med en handfull nya klänningar. Frågan är om inte kvällen blev ett nollsummespel ändå, för så mycket mer plats i garderoben kunde jag inte se att det blev.