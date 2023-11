Flera myndigheter är eniga om att många värmlänningar befinner i en förhöjd riskzon för att smittas av fästingburen smitta och därför borde vaccineras mot TBE. Men de vill fortfarande inte hjälpa till med kostnaden. Så mycket för vård efter behov.

Fästingsäsongen i Värmland håller förhoppningsvis på att avrundas för året. Fästingar är aktiva vid fem plusgrader eller mer och den senaste veckan har temperaturen i länet knappt varit däröver.

Men att se utvecklingen av statistiken för TBE-fall både i landet och i länet de senaste tio åren ger redan nu en skrämmande föraning inför nästa fästingsäsong då både fästingarna och tbe-fallen förväntas bli fler, men där den tunga ekonomiska krisen sannolikt redan fått konsekvenser på vaccinationsgraden.

Folkhälsomyndigheten konstaterar att rekommendationen är att permanent- och sommarboende samt personer som vistas utomhus i områden med många fall av TBE vaccinerar sig. Områden med många fall av TBE? Dit hör numera en majoritet av de värmländska kommunerna.

WHO rekommenderar i sin tur vaccination till alla över 3 år där TBE är så kallat högendemiskt, det vill säga 5 eller fler fall per 100 000 invånare och år i en ovaccinerad befolkning. I Värmland ligger antalet fall på över 10 per 100 000 invånare, men med en koncentration i den södra halvan.

I våras uppmanade därför regionens smittskyddsläkare Anna Skogstam alla värmlänningar som rör sig i skog och mark att ”ta tag i ” att vaccinera sig mot TBE, fästingburen hjärnhinneinflammation.

Varför denna ”fixering” vid vaccin? För att det är det enda sättet att undvika att drabbas om man bits av en fästing som bär på TBE. Någon behandling för sjukdomen finns inte. För ett par veckor sedan dog en äldre värmlänning i TBE, men det är fortfarande mycket ovanligt. Desto vanligare är exempelvis huvudvärk, minnesstörningar, hjärntrötthet och förlamning som kan hänga med länge. För vissa resten av livet.

Trots allt detta ingår vaccinet fortfarande inte i något nationellt vaccinationsprogram och är inte heller subventionerat för någon, inte ens barn, i regionen. Så de tre doser vaccin som krävs för fullgott skydd – fyra doser för alla över 50 år – måste bekostas ur egen ficka och kostar runt 400 kronor dosen.

För en familj med två vuxna och två barn krävs alltså minst 12 doser. Det blir en slant.

Att regionens smittskyddsläkare envetet uppmanar folk att vaccinera sig samtidigt som regionen inte vill betala är kanske inte speciellt överraskande. Regionen har sannolikt en mer pressad ekonomi än till och med de flesta privathushåll. Här sitter alla regioner i samma båt

Men Värmland fortsätter att sticka ut i statistiken. För även om alla sett över regionerna med flest fall totalt, säger det faktiskt ingenting om risken för smitta. Listorna toppas ju av två regioner, Stockholm och Västra Götaland, där det trots allt bor över fyra miljoner människor.

Ändra listan till antalet fall i förhållande till befolkningsstorlek, så hamnar Värmland plötsligt som topp fyra, efter bara tre andra regioner. Gemensamt för de tre andra regionerna framför oss är dock att de erbjuder kostnadsfria TBE-vaccinationer för barn och unga upp till 19 år.

I flera andra regioner med färre fall av smitta har man i alla fall infört subventioner för barn. I landets två största regioner Stockholm och Västra Götaland har regionpolitikerna alldeles nyligen beslutat att inte införa avgiftsfria vaccinationer för vare sig barn eller vuxna – trots att utredningar i båda regioner tycks peka på att det vore kostnadseffektivt. Speciellt när det gäller barnen.

Barns immunförsvar verkar nämligen svara extra bra på vaccinet.

Men det är inte anti-vaxx-attityder som ligger bakom regionernas beslut. Man tror vaccinet är bra och att så många som möjligt borde få det där smittan är utbredd. Man har däremot inte råd att betala för det.

Så det blir mer logiskt för regionerna att ”spara” på vaccinationer i dag trots att samhällskostnaderna för TBE-smittan på sikt blir högre än vaccinationskostnaden. Ytterligare effekter av en ekonomisk kris i regionerna som regeringen hade kunnat göra mycket mer för att förhindra.

I dag får det konsekvensen att bara svenskar med pengar kan köpa sig det skydd flera svenska myndigheter enigt rekommenderar. Så mycket för vård efter behov.