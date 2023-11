Segern mot Vålberg gör Hultsberg U till serieledare

Hultsberg U och gästande Vålberg möttes i division 3 Värmland herr i innebandy på tisdagen. Det slutade med seger för Hultsberg U vars segersiffror skrevs till 12-3 (2-0, 6-1, 4-2). I och med detta klättrade Hultsberg U upp till topp på tabellen, på samma poäng som Arvika U på andra plats. Arvika U har dock en match mindre spelad. Vålberg ligger på nionde plats i tabellen.

– Jag tycker återigen att vi gör en stabil laginsats som leder till en komfortabel seger mot Vålberg. Känslan är att vi har ett rätt kraftigt spelövertag under första perioden, men att vi inte får utdelning på chanserna. Däremot lossnar det i andra perioden och det blir då istället hela 6 mål framåt. Sedan orkar hela laget fortsätta spela i ett relativt högt tempo under 3:e perioden och det märks att Vålbergs spelare inte riktigt orkar hänga med, kommenterade Hultsberg U:s tränare Martin Lejroth efter matchen.

Riktigt bra var Robin Tönnsen, som stod för hela fem mål för Hultsberg U.

Segern var Hultsberg U:s fjärde på de senaste fem matcherna, och fjärde raka segern på hemmaplan.

Hultsberg U startade matchen bäst och ryckte åt sig ledningen med 2-0 genom två snabba mål tidigt i perioden av Jesper Sander och Noah Bared. Och det var bara början. Hultsberg U tog kommandot i andra perioden. Laget inledde målskyttet efter 3.45 genom Jacob Magnus, och gick upp till 5-0 innan Vålberg svarade.

Segern skrevs till slut till 8-1 för Hultsberg U. Hultsberg U vann också tredje perioden 4-2 och matchen med hela 12-3.

Hultsberg U:s Noah Bared stod för ett mål och fyra assists och Alfred Johansson gjorde ett mål och spelade dessutom fram till två mål.