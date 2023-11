Hoppar av som kandidat till MP-ledare: ”Har ändrat uppfattning om Daniel Helldén”

Torbjörn Nilsson hoppar av sin kandidatur till språkrörsposten inför MP:s kongress till helgen.

– Daniel Helldén och Magnus P. Wåhlin står högst på de flesta av mina partikamraters lista, då är det bättre att jag träder åt sidan.

En del ögonbryn höjdes när Ulvsbybon Torbjörn Nilsson, språkrör för MP i Värmland och tidigare ordförande i miljönämnden i Karlstad, anmälde sin kandidatur att ersätta Per Bohlund. Under de senaste månaderna har han bland annat deltagit i frågestunder i Linköping och Göteborg, och även via videolänk, för att stärka sina aktier.

Men nu, med bara dagar kvar till kongressen, tackar alltså Nilsson för sig:

– Jag behåller min kandidatur till partistyrelsen, men vad gäller språkrörsposten har jag pratat mycket med partikamrater och förstått att Daniel Helldén och Magnus P. Wåhlin har det starkaste stödet. Då är det bättre att jag träder åt sidan.

Hur har det varit att delta i processen?

– Bara positivt, det är roligt att få prata politik och det blir ju rätt mycket uppmärksamhet. Jag tyckte det fanns en poäng med en landsbygdskandidat, och jag fick bra backning från många. Men kanske inte så det räckte hela vägen.

Torbjörn Nilsson säger att han tidigare varit kritisk till Daniel Helldén, efter att denne i en intervju sagt att ”varje gång ett språkrör pratar om andra frågor, så är det en förlorad möjlighet att prata om våra kärnfrågor”.

– Ja, jag tyckte det var för drastiskt. Men därefter har jag träffat honom, och han har nyanserat sig och konstaterat att även sociala frågor är viktiga. Hade du frågat mig i augusti om vem av de två kvarvarande kandidaterna jag föredrar som nytt språkrör hade jag stöttat Magnus. I dag blir svaret Daniel.

Det är inte alla som vill behålla modellen med två språkrör. Hur tänker du?