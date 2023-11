Besegrade en av världens bästa – nu hoppas Hofstedt ta nästa kliv: ”Skönt att vara hel”

Etta på söndagen – tvåa på lördagen.

Och det med världsåkare bakom sig i resultatlistan.

– Det är lite skillnad mot för ett år sedan då jag hoppade på kryckor vid den här tiden, säger värmländska landslagsåkaren Adam Hofstedt, 21, som nu hoppas på ett seniorgenombrott i vinter.

Gång på gång som både ungdom och junior bevisade Adam Hofstedt att han i sin årskull är ett av världens största löften.

Så sent som förra säsongen med ett JVM-silver i slalom.

Men nu, som 21-åring, går Karlstads SLK-åkaren för första gången in i en säsong som renodlad senior.

– Jag börjar bli lite gråhårig, skrattar värmlänningen.

– Lite synd är det att inte ha några juniortävlingar att sikta mot – men lite skönt också. Nu har jag bara en sak att fokusera på.

Medan Hanna Aronsson Elfman är med i landslagets ”Träningsgrupp 1” på damsidan är Adam Hofstedt med som en av fyra herråkare i ”Träningsgrupp 2”. Precis som Aronsson Elfman smygstartade han säsongen i Argentina redan för ett par månader sedan.

– Men då hade jag bara stått på skidor i ett par dagar. De tävlingarna körde vi bara för att vi var där, bara för att vi kunde. Det här var min riktiga säsongsstart, säger han om helgens dubbla FIS-slalomtävlingar hemma i Sverige och Storklinten några mil norr om Boden.

På lördagen: Tvåa bakom landslagskollegan Fabian Ax Swartz – men bland annat med tyska slalomstjärnan Linus Strasser bakom sig på tredjeplats.

– Han slutade ju åtta i slalomcupen i världscupen förra säsongen så riktigt kul att ha en så bra åkare bakom sig. Och kul att det gick så bra för många i laget hela helgen, framför allt på lördagen var det ett riktigt bra startfält.

Vissa, som Strasser, valde att bara tävla en dag. Men Hofstedt ställde upp även på söndagen och vann då 36 hundradelar före landslagskollegan Axel Lindqvist.

– Jag är jättenöjd med åkningen. På träning har vissa partier varit väldigt bra, men sen har jag ofta haft någon miss. Fått svårt att få fulla åk. Men det fick jag nu, fyra stycken. Jätteskönt.

Att den där stabiliteten saknats är inte så konstigt när man tittar på de år som Adam Hofstedt har bakom sig.

För två år sedan åkte jag riktigt bra. Sen har jag haft två år med skador där jag inte riktigt kommit ut på de tävlingar jag vill. Skönt att vara hel nu – det känns som jag ”steppat upp det” lite mer.

I fjol var det en ligamentsskada i foten, efter en grensling på storslalomträning i oktober, som satte stopp.

– Jag stod på skidor precis innan jul igen då jag kunde åka runt och sladda lite. Nu är läget väldigt annorlunda, ni ska det bli riktigt kul att komma igång med Europacup i december.

Lite av en nystart av karriären?

– Verkligen! Skönt att få en hel försäsong, i fjol blev det så jäkla mycket stress in i tävlingssäsongen. Allt var så tajt. Nu har jag kunnat lägga tid på grunderna, hitta en mer stabil åkning.

Premiären i Europacupen är i storslalom den 7 december.

– Vi får se om jag kvalar in. Vi har fem platser och är sex stycken som vill åka. Det blir för tränarna att ut ut.

Tio dagar senare körs slalompremiären.

– Där har jag min plats i och med att jag är topp 100. Mitt mål med säsongen är att åka mycket Europacup, försöka göra resultat där. Sen är det alltid svårt i den, för det är så olika vilka åkare som är med. Men jag ska försöka plocka bra poäng, jobba mig ner i startposition där. Och sen kanske att få köra någon världscup också.

Det skulle i så fall bli debut i den alpina världens absoluta finrum för den 21-årige Karlstadskillen.

– Vi hade kval i landslaget inför premiären nästa helg och då var jag en halvsekund från att få åka. Resten av säsongen kommer de få åka som åker bäst just då. Mitt fokus kommer ligga både på slalom och storslalom – sen har jag även en idé om att försöka få in någon super G-tävling också om det passar in i programmet.