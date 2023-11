Man gick på rälsen vid centralstationen – med egengjort vapen: ”Beprövad kåkgrej”

I augusti i år upptäckte ordningsvakter en man på rälsen i centrala Karlstad varpå ett omhändertagande gjordes.

Nu åtalas mannen, bland annat, för grovt brott mot knivlagen eftersom han vid tillfället bar på ett egentillverkat vapen.

– För att försvara mig, säger mannen själv i förhör.

Strax efter klockan 19 en kväll i början av augusti i år fick polisen ett samtal från två ordningsvakter som befann sig på centralstationen i Karlstad.

De hade fått syn på en 55-årig man som gick på tågspåret och när de mötte upp honom misstänkte de direkt att han hade gjort sig skyldig till två brott – ringa narkotikabrott och grovt brott mot lagen om förbud beträffande knivar och andra föremål.

Han var nämligen märkbart påverkad, han hade narkotikaklassade tabletter på sig och han bar på ett sorts vapen han hade tillverkat själv.

”Den har jag för att slå sönder fingrarna på folk som kommer med kniv mot mig, så det är ett försvarsvapen”, ska han ha sagt till ordningsvakterna när de frågade honom om det.

Vapnet bestod av en strumpa fylld med järnskrot.

– En gammal beprövad kåkgrej, säger mannen själv i polisförhör.

I samma förhör förklarar han att han gick på rälsen för att leta efter fimpar.

Anledningen till att åklagaren väljer att åtala honom för grovt brott är för att han bar det under påverkan av narkotika, att syftet var att använda det som just vapen – och att det bars på en plats där det rör sig mycket folk. Bara under tiden polispatrullen pratade med honom på platsen passerade till exempel flera barnfamiljer och andra personer, enligt polisrapporten.

Högg med yxa

I samma åtal finns ytterligare en punkt med: skadegörelse. Det ska 55-åringen ha gjort sig skyldig till i mitten av april i år.

Då ska en polispatrull ha varit på plats på en adress i Filipstad i ett annat ärende när de plötsligt hörde skrik och höga smällar från en trappuppgång.

Längst upp i trapphuset mötte de 55-åringen som stod med en yxa i handen – en yxa han hade använt för att slå mot en annan persons lägenhetsdörr.

I förhör säger 55-åringen att han som bor i bostaden ”snackar massa skit och ljuger” och att han var där för att markera, men att han egentligen inte är en våldsam person.