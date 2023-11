Fler kameror ska övervaka Forshaga: ”Handlar om skolor och centrumytor”

Forshaga kommun satsar på att öka antalet övervakningskameror.

– Det handlar om skolor och några centrala platser i kommunen, säger Per Lawén, kommunstyrelsens ordförande.

400 000 kronor tänker Forshaga kommun lägga på att utöka övervakningskamerorna i kommunen.

– Det kostar cirka 30 000 kronor per kamera, så då vet vi ungefär vart det börjar. men det här ska ske när den förändrade lagstiftningen när det blir enklare med tillstånd för kameraövervakning, det räknar vi med sker under första halvåret 2024, säger Per Lawén.

Dryga tio kameror siktar alltså kommunen på att få upp, troligen andra halvan av nästa år.

– Vi har ett antal platser som vi redan har utmarkerade där kamerorna skulle kunna vara bra, där det är lite oro och kanske lite skadegörelse och så. Det handlar om skolor och centrumytor i Forshaga, säger Per Lawén.

Han har inte mötts av någon skepsis mot ökad övervakning från allmänheten - snarare tvärtom.

– När vi för dialog med invånare och näringsliv så får vi höra att de inte tycker det är några problem med fler kameror om det blir lite lugnare och tryggare. Det är mest som en trygghetsskapande åtgärd.

Om kommunen längre fram kommer satsa ännu mer på övervakningskameror är för tidigt att säga. Först ska de kameror som kommer upp under 2024 utvärderas.

– Vi får se vad det får för effekter. Förhoppningsvis kan det kan ge lite trygghet i det offentliga rummet, säger Per Lawén.