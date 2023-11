Är det några som Erivan Waysi borde kritisera för avsaknad av lösningar på regionens ekonomiska kris så är det väl den egna majoriteten i Region Värmland, skriver företrädare för den borgerliga regionalliansen i en replik.

Vi i Värmlands borgerliga allians (M, KD, L) har i en insändare den 3 november från Erivan Waysi (S), nyligen avhoppad ledamot av regionfullmäktige, blivit kritiserade och anklagade för att inte ha några förslag på hur Region Värmland ska lösa sitt miljardunderskott.

Erivan Waysi ger sig på våra förslag för att minska regionens underskott och det samtidigt som han påstår att vi är en ”handlingsförlamad opposition som inte har modet att ens föreslå åtgärder, tuffa åtgärder för att komma i balans”. Det är ju just det vi har gjort under hela året. Vi har skickat in ett flertal motioner, yrkat och tyckt till i regionstyrelsen som i alla regionens nämnder. De som Waysi snarare borde rikta in sig på är den egna majoriteten i Region Värmland.

Hur kommer det sig att vi är i november och än har inte majoriteten presenterat några skarpa förslag för att komma till bukt med Region Värmlands underskott? Waysi efterfrågar tuffa åtgärder.

Fråga i stället din gruppledare tillika regionstyrelsens ordförande Åsa Johansson (S) var förslagen är? Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centerpartiet har själva valt att ta ansvar för och leda Region Värmland in i framtiden, då har vi värmlänningar rätt att förvänta oss ett ledarskap som aktivt vill lösa problemen utan att skylla på andra.

Att Region Värmland redan i år inte går under ekonomiskt, kan Erivan Waisy tacka Värmlandssamverkan för eftersom de styrde förra mandatperioden. Med vår ansvarsfulla politik lyckades Region Värmland spara undan närmare 843 miljoner kronor i en resultatutjämningsreserv (sparat kapital). Det är pengar som detta år kommer hjälpa till att hantera underskottet på närmare en miljard som uppkommit under den S-ledda majoriteten. Ändå är snart pengarna slut och när decemberlönen ska betalas ut, då måste Region Värmland använda sin checkkredit.

Att denna insändare kommer en vecka efter att vi haft en diskussion i media om majoritetens (S, V, C) syn på demokrati är knappast förvånande. Oppositionens möjlighet att påverka är lagstadgad och det främsta verktyget är att skicka in motioner till regionfullmäktige.

Att vi ännu en gång hånas för att vi nyttjar vår demokratiska rätt att påverka ser vi som ännu ett bevis på majoritetens bristande förståelse och intresse för just demokrati - det är upprörande och allvarligt.

Att Erivan Waysi som socialdemokrat vill att någon annan löser problemen, gärna med mer bidrag från staten, är inte förvånande. Vi i Värmlands borgerliga allians är tacksamma för att vi har en regering som både ger statsbidrag och bekämpar inflationen. Men staten kan inte lösa hela Region Värmlands ekonomiska och organisatoriska problem, det ansvaret måste vila på de partier som tagit på sig rollen att leda regionen. Därför bör Erivan Waysi upprördhet riktas mot dem inte oss i oppositionen.

För Värmlands borgerliga allians

Sara Gunnarsson (L)

Fredrik Larsson (M)

Stina Höök (M)

Sara Kihlström (KD)