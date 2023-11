VF-läsarnas dom – så bra har FBK-spelarna varit i höst: ”Nytt personligt rekord”

Nästan 800 VF-läsare gav betyg – spelare för spelare i Färjestad fick ettor, tvåor, treor, fyror och femmor.

Här är VF-läsarnas dom efter en tredjedel av säsongen, här är vinterns första upplaga av FBK-barometern.

VF-LÄSARNAS FBK-BAROMETER Betygsskalan: 1: Underkänd 2: Okej 3: Bra 4: Mycket bra 5: Landslagsklass Fotnot: Långtidsskadade Mikael Wikstrand saknas i barometern precis som Liam Öhgren som visserligen är tillbaka i träning men ännu inte spelat någon tävlingsmatch. Inte heller Elliot Ståhlberg finns med då han visserligen varit med i truppen ganska många matcher men fått minimalt med speltid.

Carl Lindbom. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

1) Carl Lindbom

VF-läsarnas snittbetyg: 4,70.

Spelade matcher: 10.

Räddningsprocent: 93,72.

Insläppta mål i snitt: 1,29.

Antal räddningar: 194.

Hållna nollor: 1.

VF:s kommentar: Ett av de högsta betygen vi någonsin mätt upp där hela 73 procent valde att ge Lindbom en femma. Och det är inte svårt att förstå. Har visat en enorm jämnhet – endast vid ett tillfälle har han släppt fler än två mål. Då släppte han in tre.

Joakim Nygård. Foto: NICLAS JÖNSSON

2) Joakim Nygård

VF-läsarnas snittbetyg: 4,50.

Poäng: 16, 9 (3+6).

Tacklingar: 10.

Istid i snitt: 18.13.

Skotteffektivitet: 7,69.

Corsi: 54,15.

VF:s kommentar: Säsong efter säsong, Joakim Nygård fortsätter att vara jämnheten personifierad både på isen och i VF-läsarnas ögon. Den här barometern är den åttonde vi gör, inte vid något tillfälle har Nygård varit under 4,0 i betyg. Men 4,50 är faktiskt nytt personligt rekord, strax över de 4,49 han fick i december 2021.

David Tomásek. Foto: JONAS FORSBERG

3) David Tomásek

VF-läsarnas snittbetyg: 4,30.

Matcher och poäng: 16, 12 (8+4).

Tacklingar: 5.

Istid i snitt: 17.00.

Skotteffektivitet: 22,22.

Corsi: 56.27.

VF:s kommentar: Nykomling i FBK-barometern, och direkt in på topp tre-position. Och det är svårt att argumentera mot er läsare. Har fått en flygande start i Färjestad och gensvaret från fansen när två år adderades till kontraktet vittnar om hur folkkär i FBK-kretsar den senaste stjärntjecken blivit.

Victor Ejdsell. Foto: FREDRIK KARLSSON

4) Victor Ejdsell

VF-läsarnas snittbetyg: 4,28.

Matcher och poäng: 16, 13 (5+8).

Tacklingar: 19.

Istid i snitt: 16.44.

Skotteffektivitet: 14,29.

Corsi: 52,72.

VF:s kommentar: Aldrig har Victor Ejdsell varit bättre än nu i er VF-läsares ögon. Och resan han gjort jämfört med två år sedan, då han hade 2,10 i den första mätningen, är remarkabel. En nyckelspelare både på och utanför isen för Färjestad.

Carl Dahlström. Foto: FREDRIK KARLSSON

5) Carl Dahlström

VF-läsarnas snittbetyg: 3,96.

Matcher och poäng: 16, 5 (0+5).

Tacklingar: 3.

Istid i snitt: 20.27.

Skotteffektivitet: 0.

Corsi: 54,11.

VF:s kommentar: Uttagen i landslaget just nu, men VF-läsarna är inte lika övertygade som Sam Hallam om att nyförvärvet från Toronto Maple Leafs-organisation håller blågul klass. Hela 58 procent satte en fyra, därefter ganska jämnt fördelat mellan trea och femman men även ett fåtal tvåor.

Linus Johansson. Foto: NICLAS JÖNSSON

6) Linus Johansson

VF-läsarnas snittbetyg: 3,92.

Matcher och poäng: 16, 8 (4+4).

Tacklingar: 10.

Istid i snitt: 18.13.

Skotteffektivitet: 20,0.

Corsi: 52,29.

VF:s kommentar: 3,78 är det lägsta snittbetyg Linus Johansson någonsin haft, ett kvitto på det som är en av hans absoluta styrkor: Den höga lägstanivån. Med ett relativt nyskrivet kontrakt till 2028 är det ”ryggrad” som dyker upp först i skallen när kaptenens betydelse ska beskrivas.

Joel Kellman. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

7) Joel Kellman

VF-läsarnas snittbetyg: 3,84.

Matcher och poäng: 15, 6 (4+2).

Tacklingar: 4.

Istid i snitt: 18.06.

Skotteffektivitet: 12,90.

Corsi: 52,06.

VF:s kommentar: Nyförvärvet från Växjö har varit kittet i den enhet som sett över hela första tredjedelen av säsongen varit Färjestads bästa med Victor Ejdsell och Oscar Lawner på kanterna. Har hyllats av lagkamrater och tränare, och hockeykunniga som ni är har ni VF-läsare lagt märke till alla små saker som Kellman gör bra.

Per Åslund. Foto: FREDRIK KARLSSON

8) Per Åslund

VF-läsarnas snittbetyg: 3,83.

Matcher och poäng: 14, 12 (5+7).

Tacklingar: 5.

Istid i snitt: 15.31.

Skotteffektivitet: 22,73.

Corsi: 55,95.

VF:s kommentar: Han må ha fyllt 37 år i augusti, men Per Åslund visar inga som helst tecken på att börja mattas av. Kom igång sent efter skadeproblemen men har varit strålande de senaste veckorna. Har under hösten passerat Thomas Rundqvist i mål genom tiderna i FBK, där står det numera Per Åslund på fjärdeplatsen. Bara sex mål upp till Pelle Prestberg som är trea.

Max Lagacé. Foto: PÄR OLERT

9) Max Lagacé

VF-läsarnas snittbetyg: 3,51.

Spelade matcher: 6.

Räddningsprocent: 91,68.

Insläppta mål i snitt: 2,29.

Antal räddningar: 158.

Hållna nollor: 0.

VF:s kommentar: Har i skuggan av Carl Lindboms sensationshöst även han stått för en riktigt fin första tid i Färjestad. Två procent av VF-läsarna gav Lagacé till och med en femma medan det var jämnt skägg mellan 3:an (47 procent) och 4:an (50 procent).

Joel Nyström. Foto: MICHAEL ERICHSEN

10) Joel Nyström

VF-läsarnas snittbetyg: 3,33.

Matcher och poäng: 16, 5 (3+2).

Tacklingar: 3.

Istid i snitt: 16.38.

Skotteffektivitet: 8,57.

Corsi: 58,09.

VF:s kommentar: Blev något av ett hipster-val när det skulle plockas fram genombrottsmän i FBK inför säsongen. Kanske är det därför betyget nu är lägre än någon gång förra säsongen (låg mellan 3,49-3,71). För Nyström har inte varit sämre, men förväntningarna hade skruvats upp.

Oscar Lawner. Foto: JONAS FORSBERG

11) Oscar Lawner

VF-läsarnas snittbetyg: 3,29.

Matcher och poäng: 16, 4 (1+3).

Tacklingar: 7.

Istid i snitt: 13.08.

Skotteffektivitet: 5,88.

Corsi: 54,25.

VF:s kommentar: Nytt rekord i FBK-barometern, där han stannade på mellan 2,99-3,07 under förra säsongens tre mätningar, men nu kliver upp ett rejält hack. Och det trots en höst där det bara blivit ett mål, vilket säger mycket om hur Kils AIK:s nya stolthet imponerat i spelet i stort.

Marcus Westfält. Foto: PÄR OLERT

12) Marcus Westfält

VF-läsarnas snittbetyg: 3,28.

Matcher och poäng: 16, 6 (2+4).

Tacklingar: 6.

Istid i snitt: 13.11.

Skotteffektivitet: 12.50.

Corsi: 58,45.

VF:s kommentar: 3,03, 3,12 och 3,15 – Marcus Westfält klättrade steg för steg förra säsongen. Nu har han tagit ytterligare ett kliv, både sett till spelet på isen och i er läsares ögon. 12:e högst betyg totalt i Färjestad vittnar om en stark säsongsstart för centern.

Jonathan Andersson. Foto: CARL SANDIN

13) Jonathan Andersson

VF-läsarnas snittbetyg: 3,19.

Matcher och poäng: 15, 4 (2+2).

Tacklingar: 5.

Istid i snitt: 16.04.

Skotteffektivitet: 12,50.

Corsi: 52,01.

VF:s kommentar: Nyförvärvet från Luleå landar tredje högst bland backarna i VF-läsarnas ögon. Har varit ytterst jämn och stabil, så inte konstigt så sett. Hela 66 procent gav honom en trea medan en procent tyckte att Andersson håller landslagsklass och kryssade i en femma.

Jérémy Groleau. Foto: NICLAS JÖNSSON

14) Jérémy Groleau

VF-läsarnas snittbetyg: 3,06.

Matcher och poäng: 15, 3 (1+2).

Tacklingar: 13.

Istid i snitt: 16.23.

Skotteffektivitet: 5.56.

Corsi: 51,69.

VF:s kommentar: Sist in, och förväntningarna var modesta. Men Groleau – vars efternamn uttalas Growlow – har överraskat på många. Får inte en enda etta, men tre procent av VF-läsarna tycker till och med att han är en femma. Men helt klart flest treor – betyget 56 procent valde att ge honom.

Patrik Lundh. Foto: SIMON ELIASSON

15) Patrik Lundh

VF-läsarnas snittbetyg: 3,05.

Matcher och poäng: 15, 1 (0+1).

Tacklingar: 4.

Istid i snitt: 11.23.

Skotteffektivitet: 0.

Corsi: 51,74.

VF:s kommentar: Fortsätter att vara mer än bara okej, fortsätter att vara bra. Måste vara en tränares dröm i hur han klarar av massa olika roller – men inte gnäller om han skulle bli sittande på bänken ett tag. Lika rapp i benen trots att han är fyllde 35 år i somras.

Magnus Nygren. Foto: SIMON ELIASSON

16) Magnus Nygren

VF-läsarnas snittbetyg: 3,0.

Matcher och poäng: 16, 8 (3+5).

Tacklingar: 5.

Istid i snitt: 19.18.

Skotteffektivitet: 9,38.

Corsi: 50,00.

VF:s kommentar: Tillbaka i svensk hockey och moderklubben – en pressad situation bara det. Addera då att samtidigt komma tillbaka från ett allvarligt benbrott. Att Magnus Nygren behövde en inkörningsperiod var inte konstigt. Betydligt mer stabil mot slutet.

Marcus Nilsson. Foto: SIMON ELIASSON

17) Marcus ”Lilliz” Nilsson

VF-läsarnas snittbetyg: 2,88.

Matcher och poäng: 16, 11 (1+10).

Tacklingar: 3.

Istid i snitt: 13.47.

Skotteffektivitet: 12.50.

Corsi: 58,95.

VF:s kommentar: Kan ha haft lite oflyt i tajming för första barometern. För efter första elva matcherna – då hade ”Lilliz” snittat en poäng per match. Men avslutade med fem raka poänglösa matcher innan uppehållet under en tid där FBK:s PP-spel även det hackade. Med det i närminnet sjönk betyget fort.

Mattias Göransson. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

18) Mattias Göransson

VF-läsarnas snittbetyg: 2,79,

Matcher och poäng: 15, 3 (1+2).

Tacklingar: 0.

Istid i snitt: 15.45.

Skotteffektivitet: 5,88.

Corsi: 53,63.

VF:s kommentar: Fortsätter att vara jämnheten personifierad i VF-läsarnas ögon. 2,91, 2,91 och 2,94, det var snittbetygen för Slottsbrokillen förra säsongen – nu har han sjunkit något men bara till 2,79. Anmärkningsvärt: Står bokförd för noll tacklingar efter 15 matcher.

Michael Lindqvist. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

19) Michael Lindqvist

VF-läsarnas snittbetyg: 2,73.

Matcher och poäng: 16, 10 (4+6).

Tacklingar: 4.

Istid i snitt: 16.30.

Skotteffektivitet: 12,12.

Corsi: 53.09.

VF:s kommentar: Har utvecklats till en duktig tvåvägsspelare, men VF-läsarna minns garanterat poängkungen Lindqvist och vill ha mer. Och det trots att Lindqvist är femma i den interna poängligan.

Låg mellan 2,45 till 2,98 förra säsongen och hamnar i samma skit nu. Hela fem procent av läsarna satte en etta, men det klart vanligaste betyget var en trea vilket exakt varannan läsare kryssade i.

August Tornberg. Foto: LUDVIG THUNMAN

20) August Tornberg

VF-läsarnas snittbetyg: 2,67.

Matcher och poäng: 14, 3 (0+3).

Tacklingar: 11.

Istid i snitt: 11.49.

Skotteffektivitet: 0.

Corsi: 56,84.

VF:s kommentar: Faktiskt det klart lägsta betyg som Tornberg fått av VF-läsarna. Var aldrig under 3,0 förra säsongen, och nådde 3,36 som högst. Kanske är det likt Nyström att förväntningarna skruvats upp medan nästan allt Tornberg gjorde förra hösten var en positiv överraskning.

Henrik Björklund. Foto: FREDRIK KARLSSON

21) Henrik Björklund

VF-läsarnas snittbetyg: 2,58.

Matcher och poäng: 4, 2 (1+1).

Tacklingar: 2.

Istid i snitt: 14.40.

Skotteffektivitet: 33,33.

Corsi: 59,79.

VF:s kommentar: På gränsen till om han skulle varit med, med tanke på att han bara spelat 4 av 16 matcher innan hösten fick ett tvärt avbrott i form av den hjärnskakning, som hållit ”Björka” borta på samma sätt som förra säsongens hjärnskakning.

Axel Bergkvist. Foto: SIMON ELIASSON

22) Axel Bergkvist

VF-läsarnas snittbetyg: 2,48.

Matcher och poäng: 7, 2 (1+1).

Tacklingar: 1.

Istid i snitt: 9.23.

Skotteffektivitet: 20,0.

Corsi: 60,42.

VF:s kommentar: En lite otacksam höst för Bergkvist där FBK:s totala avsaknad av skador har gjort att han väldigt många gånger fått stå åt sidan. För när han väl spelat, då har han varit betydligt mer stabil jämfört med för ett år sedan.

Lucas Forsell. Foto: CARL SANDIN

23) Lucas Forsell

VF-läsarnas snittbetyg: 2,46.

Matcher och poäng: 16, 2 (1+1).

Tacklingar: 5.

Istid i snitt: 10.05.

Skotteffektivitet: 6,25.

Corsi: 50,21.