Förslaget: De kan bli motståndare för värmländska division 3-lagen

Årsunda IF, en klassisk division 3 Västra Svealand eller resor till Skara, Götene och Tidaholm för Nordvärmland??

Detta är, enligt vad VF-sporten erfar, möjliga scenarion för Nordvärmlands FF i division 3 kommande säsong.

Flera olika alternativ har tagits fram, och VF-sporten kan nu exklusivt presentera dessa. Det har jobbats med en handfull olika seriesammansättningsförslag.

Alternativ 1

Division 3 Södra Norrland: Bollnäs GIF, Helges IF, Forsbacka IK, Årsunda IF, Forssa BK, Avesta AIK, Söderhamns FF, IK Huge, Åbyggeby FK, Korsnäs IF, Kvarnsvedens IK, Nordvärmland FF.

Division 3 Västra Svealand: Fagersta Södra IK, Köping FF, Kungsör BK, IK Viljan, Syrianska Eskilstuna IF, Strömtorps IK, Adolfsbergs IK, IF Eker Örebro, Karlslunds IF, Rynninge IK, Yxhults IK, Värmbols FC.

Division 3 Nordvästra Götaland: Forshaga IF, Grums IK, Karlstad Fotboll Utveckling, IF Viken, IFK Mariestad, Götene IF, Syrianska FK Lidköping, Skara FC, IFK Tidaholm, Tidaholms GIF, Vårgårda IK, Skepplanda BTK.

Alternativ 2

Division 3 Södra Norrland: Skiljer sig åt på andra håll men är exakt samma som i alternativ ett ur Värmlandslagens synvinkel men, vilket även gäller division 3 Västra Svealand och Nordvästra Götaland.

Alternativ 3

Här blir det en klassisk division 3 Västra Svealand med följande sammansättning: Nordvärmland, Köping, Forshaga, Karlstad Fotboll Utveckling, Grums, Strömtorp, Adolfsberg, Eker Örebro, Karlslund, Rynninge, Yxhult, Viken.

Alternativ 4

Ser likadant ut som alternativ tre för Värmlandslagen.

Ett slutgiltigt förslag har dock tagits fram vilket innebär nedanstående sammansättning.

Division 3 Nordvästra Götaland: Nordvärmland, Forshaga, Karlstad Fotboll Utveckling, Strömtorp, Grums, Viken, IFK Mariestad, Götene, Syrianska Lidköping, Skara, Tidaholms GIF, IFK Tidaholm.

Detta skulle också innebära att division 3 Västra Svealand för första gången någonsin saknar Värmlandslag under 2024.