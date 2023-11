Ny vokalgrupp startar i Karlstad: ”Att dricka vin och sjunga är det bästa jag vet”

När novembermörkret faller redan tidig eftermiddag kan det kännas lockande att ställa in söndagsträffen. Men väl på plats är det alltid veckans höjdpunkt, berättar den nya vokalgruppen Klarelfven.

– Att dricka vin och sjunga med tjejerna, det är det bästa jag vet, säger Signe Tollefsen.

Vi sitter runt det bord i Signe Tollefsens vinterbonade uthus och studio där Klarelfven nyligen spelade in en vokalversion av "Heartbeats", ni vet The Knife-låten som José González fick en akustisk världshit med för 20 år sedan. Karlstadskvartetten, som vid sidan av Tollefsen består av Ida Blom, Helena Wannstedt och Johanna Boes, har för dagen matchande svarta kläder ("vi har tänkt till") och diskuterar Tiktoks förtjänster. Videoklippet från studion är egentligen alldeles för långt för formatet ifråga, men ett tusental visningar har det blivit. Och på Instagram rasar det in hjärtan och kommentarer.

Signe Tollefsen inspireras av tonsättarna Arvo Pärt och Hildegard av Bingen när hon skriver sina körarrangemang. ”Annars så hör jag bara i huvudet hur det ska vara.” Foto: Peter Bäcker

Det är Signe Tollefsen, som flyttade till Värmland från Nederländerna för drygt tio år sedan, som skriver stämmorna. I intervjusammanhang är hon kanske den mest tillbakalutade i kvartetten, men när hon väl börjar berätta så gör hon det ovanligt målande och underhållande.

– Att skriva arrangemang för kör är väldigt annorlunda mot att skriva låtar, inleder hon.

– Det är som att ha åtta ballonger framför sig, som man behöver höja eller sänka tills man hittar rätt. Det är matte ... jättejobbigt. Som att föda barn. Ja, att skriva låtar är som att ha sex, att skriva arr är som att föda barn. Men sen, när allt är färdigt och jag får spela in alla stämmorna och sedan sjunga dem med er, då är det bara härligt.

Hon är klassiskt skolad och den estniske tonsättaren Arvo Pärt tycks vara något av en husgud. Abbedissan, tonsättaren och mystikern Hildegard av Bingen (1098-1179) är en annan.

– Atmosfären hon skapade, den har jag med mig. Annars så hör jag bara i huvudet hur det ska vara.

Klarelfven brukar repa varje söndag. ”Man mår alltid som bäst när man har varit här”, säger Johanna Boes. Foto: Peter Bäcker

Med lite vilja går det att se Klarelfven som en avknoppning till den uppmärksammade kören Selmas systrar. Både Helena Wannstedt och Signe Tollefsen var med där från starten för ett par år sedan, och Wannstedt är fortfarande kvar.

– Det känns lyxigt för mig, att både få vara med i den stora kören och den här mindre. Det bästa av två världar. Det här är ju något helt annat, där man äger sin egen stämma.

Ida Blom, välbekant för många efter alla år med Värmlandsteatern och Klarelfvens senaste tillskott, hakar i resonemanget.

– Det där är något helt nytt för mig, att vara ensam med sin stämma. Med Värmlandsteatern står man ju ofta i en ensemblekör. Här krävs ett helt annat fokus, det blir ju så tydligt om man inte hittar rätt.

I "Heartbeats" är det Johanna Boes som sjunger leadstämman. Hon har bland annat sin bakgrund i bluesrockbandet Oh Mothership och hoppar liksom Signe Tollefsen mellan att vara förstasopran och andraalt i Klarelfven.

– Det är nog mest de här två som sitter kvar, säger Signe Tollefsen och tittar mot förstaalten Helena Wannstedt och andrasopranen Ida Blom.

– När jag har sjungit tidigare så har jag nog också varit en hoppare, säger Ida Blom, men det är kanske mest för att jag inte riktigt har vetat vad som passar mig bäst. Sätt mig var ni vill, har jag sagt, och det brukar gå bra. Men nu vet jag, här känns det jätteskönt.

– Det hjälper oss så mycket att Signe först spelar in alla stämmorna själv här, säger Johanna Boes, och berättar sedan att det i Klarelfven aldrig uppstår någon prestige i vem som ska "ta leaden".

– Vi kan nog alla bli kära i en speciell körstämma. Helena äger till exempel gärna tersen.

– Ja, jag älskar tersen. Man har så mycket makt där, ha ha.

Vad är tersen egentligen? För mig är det främst en snapsvisa.

– Tersen bestämmer om det ska bli dur eller moll. I ett ackord är tersen mittentonen, svarar Johanna Boes.

”Det sätter guldkant på veckan”, säger Ida Blom om träffarna hos Signe Tollefsen. Foto: Peter Bäcker

Är det främst popmusik ni arbetar med?

– Vi har nog inte riktigt bestämt det, men det är roligt att göra vokalversioner av poplåtar, att forma dem till någonting annat. Men just nu sitter vi och övar in en julrepertoar, fortsätter hon.

Som gammal "musikklassare" på Norrstrandsskolan har Johanna Boes blivit "lite allergisk" mot luciatåg.

– Inte att titta på, det är alltid mysigt. Men när vi nu sitter och väljer låtar så kan vi ju faktiskt ta de vi själva tyckte mest om att sjunga. Och det handlar inte nödvändigtvis om låtar på lucia- eller jultema, utan snarare om sånger som skildrar vintern och mörkret.

– Ja, vi tänker inte luciatåg, mer jul i så fall, säger Helena Wannstedt, som även hon gick musikklass.

Klarelfven sjunger även ett par originaltonsättningar av Signe Tollefsen, som bland annat tagit sig an Frödings "I skogen" och Lagerlöfs "Till mörkret".

– Sen har vi många låtar med starka kvinnoteman, säger Helena Wannstedt.

Johanna Boes berättar roat hur Signe Tollefsen nästan brukar coacha fram en stämning innan de alla tar ton.

– "Tänk er att ni är i en skog, mossan är mjuk. Det är dimmigt. Det är den känslan vi vill ha", kan hon säga. Eller det där med hemligheten i den knutna handen, den liknelsen tycker jag är så bra. Att vi ska sjunga som om vi bar på en hemlighet, som vi liksom gläntar på gradvis.

Ni jobbar nästan dramaturgiskt?

– Ja, det händer så mycket mer med låten om man försöker sätta en sorts dramaturgi. Vad är det vi vill berätta? Så gjorde vi med "Heartbeats". Vi försökte hitta storyn i texten, för då händer det så mycket med musiken. Det är väldigt lekfullt, med många infall, säger Helena Wannstedt.

Helena Wannstedt. Foto: Peter Bäcker

– Jag tror att vi alla mår bra av en viss struktur, där vi i förväg bestämmer vilken låt vi ska öva på vid nästa träff. Men sen när det väl kommer till kritan och vi ses, ja då kanske någon av oss går omkring och nynnar på något annat. Och så hämtar Signe sin trumma, och så är vi igång. Då är det kreativiteten som talar, säger Johanna Boes.

Repen brukar vara minst två timmar långa.

– Att dricka vin och sjunga med tjejerna, det är det bästa jag vet, säger Signe Tollefsen med eftertryck.

– Ja, man mår alltid som bäst när man har varit här, fortsätter Johanna Boes.

– Det sätter guldkant på veckan, menar Ida Blom.

– Mm, man kommer hit, ofta supertrött. Det är november, kolmörkt. Alla har velat ställa in, men så fort man bara kommer hit så är man energifylld. För det ger så mycket att sjunga tillsammans. Som när vi kommer till partier där alla sjunger unisont. Den styrkan. Ascoolt, avslutar Helena Wannstedt.