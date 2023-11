Multiarenor och skejtpark – här ses centrala jätteområdet över: ”Otroligt mycket förslag”

Skejtpark, multiarenor, gym och hinderbanor.

Utemiljön vid och runt ÄBC utreds och det har hittills kommit in ett flertal förslag på idéer.

– Just nu handlar det om att få in all information för att göra en bra sammanställning senare, säger projektledaren Per-Erik Liljebjörn.

Han befinner sig i ett tidigt skede av det utredningsarbete som pågår, förklarar Per-Erik Liljebjörn på Hagfors kommun som är projektledare.

Och det är ett ganska stort område som ska ses över. Förutom utemiljön i anslutning till Älvstranden bildningscentrum rör det dessutom både grusytan och gräsplanen ett par hundra meter norrut. Ett centralt tillika för dagen rätt oanvänt friluftsområde mitt i Hagfors.

– Ja, det är tomt för eleverna och tomt även på fritiden också. Så här är det verkligen något som behöver göras, säger Per-Erik Liljebjörn.

– Så det jag gör nu är att få ihop material så att vi får med alla intressen och idéer som elever och lärare har på Älvstranden. Det är viktigt.

Hur gör du det?

– Jag går mycket på möten och lärarna har möten med sina elever och samlar ihop de idéer som de har, så vi får försöka sammanställa det här nu det närmaste. Det kommer fram otroligt mycket förslag och vi kanske får prioritera också utifrån vad eleverna helst vill ha.

Utredningen rör även områdena norr om ÄBC, som grusytan och gräsplanen. Foto: Daniel Olausson

Han nämner bland annat det som inleder den här artikeln och betonar att det så här långt bara rör sig om förslag och idéer.

– Så det är väldigt öppet och det är det som också gör det så roligt, för kan vi få in en massa idéer och i och med att det mestadels är idéer som kommer från eleverna på skolan så hoppas jag att de verkligen känner att de får vara med och påverka slutresultatet.

Hur ser tidsplanen ut?

– Än så länge så är det bara förslag, men det ska ju senare skickas ut offerter och samlas in prisuppgifter och det ska upp igen inom kommunen för att ses över och tas beslut. Så det är väl egentligen tidigast -25 som vi kanske kan börja komma igång.

