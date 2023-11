Spelprofilen om kommande Zeldafilmen: ”Inte något man får sjabbla bort”

Spelintresserade över hela världen spekulerar nu kring nyheten att Nintendo arbetar med en filmatisering av "Legenden om Zelda".

– Sett till framgången med den nya Mariofilmen förstod man ju att det bara måste göras något med Zelda också, säger David Boström, vd på Embracer Games Archive i Karlstad.

"This is Miyamoto". Så inledde Nintendo-legendaren Shigeru Miyamoto den tweet från speljätten Nintendo som avslöjade nyheten vid 23-tiden på tisdagen, svensk tid. Spelserien "Legenden om Zelda", som liksom "Super Mario Bros." och "Donkey Kong" är skapad av Miyamoto, ska filmatiseras. Uppgifterna är fortfarande knapphändiga, men klart är att filmen regisseras av amerikanen Wes Ball ("The Maze Runner", "Kingdom of the Planet of the Apes") och att det till skillnad från årets succé med Mariofilmen inte blir en animerad film med röstskådespelare, utan en traditionell spelfilm.

David Boström, till vardags vd på spelarkivet Embracer Games Archive i Karlstad, är glad men inte särskild förvånad över nyheten.

– Det känns jätteroligt, men är samtidigt väntat. Sett till framgången med den nya Mariofilmen förstod man ju att det bara måste göras något med Zelda också. Det känns som en självklar succé, för det finns så många Zeldafans därute. Det är bara att se till den senaste titeln i serien som kom i somras. Jag såg häromdagen att Nintendo nu har passerat 20 miljoner sålda exemplar och tillsammans med Tetris och Mario är ju Zelda de mest kända spelserierna som överhuvudtaget finns.

Den alvliknande hjälten Link flyger över den fiktiva världen Hyrule i senaste storspelet ”Tears of the Kingdom”. Foto: Nintendo

”Jättestor snackis”

David Boström tycker att det är lite extra kittlande att Nintendo valt att satsa på en spelfilm i stället för animation.

– Det tycker jag är bra, jag vill se vad Nintendo kan lyckas få till där. Att nu få följa vilka som kan tänkas få de stora rollerna, ja det blir säkert en jättestor snackis. Det har ju länge snurrat runt ett skämt med Tom Holland i Linkdräkt i sociala medier. Personligen skulle jag nog gärna vilja se hyfsat okända skådespelare i de stora rollerna. Samtidigt är det ju tunga roller att bära.

Att hjälten Link till skillnad från exempelvis Mario aldrig pratar i spelen kan vara en fördel, fortsätter David Boström.

– Det är ju lite tacksamt att han liksom inte har en tidigare röst som man ska förhålla sig till. Det är mest hans pustanden som hörs i spelen. I samband med Mariofilmen var det ju en stor snackis, folk fokuserade nästan mer på hur Mario lät än hur han såg ut.

Prinsessan Zelda i ”Tears of the Kingdom”. Foto: Nintendo

Många frågor

Den kommande filmen görs i samarbete med Sony och Avi Arad, känd för sitt arbete med flera "Spiderman"-filmer, står som medproducent tillsammans med Shigeru Miyamoto.

– Det finns ju en massa vägar man kan gå. Gör de en film eller blir det till slut en trilogi, liknande "Sagan om ringen"? Det blir en rolig resa, för det tar antagligen ett par år innan det är klart. Jag ser jättemycket fram emot detta och det kommer nog att höja Zeldaserien ytterligare. De är väl medvetna om att detta inte är något man får sjabbla bort, säger David Boström.