Lång kö för matkasse – allt fler behöver få mat för dagen: ”Det gör ont”

Det är tisdag förmiddag, och utanför Stadsmissionen ringlar sig kön lång.

Veckans matkasse ska delas ut.

– Det är sorgligt men det känns skönt att kunna vara med och bidra, säger Meta Fredriksson-Monfelt, från Röda Korset.

Det är en bister novemberdag, och klockan är strax före tio på förmiddagen. Kön utanför Stadsmissionens lokaler på Herrgårdsgatan i Karlstad fylls på.

Icahandlaren Christer Johansson som också är med och bidrar tycker det är tufft att se kön utanför.

– Vi känner igen många av dem, men det är väldigt många nya också som kommer, säger han.

Behovet ökar

Stödbehovet bland Karlstads mest utsatta ökar. Matkassen som från början skulle vara som ett sommarprojekt, och för barnfamiljer som inte hade tillgång till skolmaten – behövs även året ut.

Stadsmissionen, Röda korset och Ica Maxi Bergvik som står bakom matkassen har kallat till pressträff på innergården för att berätta att projektet förlängs. Här står redan rader med diverse olika bröd, och sedan morgonen har volontärer börjat fylla veckans matkassar som bland annat innehåller pasta, buljong, korvbröd och krossade tomater. Och som tidigare fortsätter kocken Arne Ericson på Stadsmissionen att lägga med olika matrecept.

Från början delade man ut runt 100 matkassar varje tisdag. Men nu i höst har antalet ökat. Förra veckan delade man ut 173 kassar och veckan dessförinnan 192.

– Vi ser att behovet ökar hos en del ut av befolkningen och det är en väldigt spridd befolkning som kommer hit och hämtar, säger Meta Fredriksson-Monfelt, ordförande i Röda Korset Karlstadskretsen.

Totalt bidrar Röda Korset i Karlstad med 125 000 kronor för att kunna köpa in mat, pengar de bland annat fått in från second hand-verksamheten i Karlstad. Många företag är också med och skänker saker som kanske är på väg att gå ut, eller som blivit över.

Från början delade man ut runt 100 matkassar i veckan, men under hösten har behovet stadigt ökat. Under vecka 43 delade man ut hela 192 kassar. Foto: Peter Bäcker

Och alla tre är de eniga om att det är sorgligt att det här ska behövas år 2023.

Vissa i kön berör lite mer.

– Om de har barnen med sig, och de får stå med i kön. Det gör ont, säger Henrik Gustavsson, ordförande i Karlstads kyrkliga Stadsmission.

De vittnar också om den tacksamhet de får varje vecka.

– Det är sorgligt men det känns skönt att kunna vara med och bidra, säger Meta Fredriksson-Monfelt.

Att behovet stadigt ökar tror hon delvis beror på att allt fler hör talas om matkassen. Men också att försörjningsstödet och andra bidrag inte har ändrats i takt med inflationen och de ökade priserna.

Och det är inte bara längden på kön de märker ett ökat behov, utan det återspeglas även i den ordinarie verksamheten. Henrik Gustavsson berättar att allt fler kommer till de dagliga luncherna, men också att allt fler behöver kläder.

Ett löfte om ytterligare en fortsättning, efter nyår, hänger i luften.

– Naturligtvis ju mer pengar vi kan omsätta så vi kan fortsätta med det här, desto bättre är det. Vi ser hela tiden ett ökat behov, säger Meta Fredriksson-Monfelt.

– Vi vill hjälpa till här och nu, det här gör skillnad på riktigt, säger Christer Johansson.

”Vi ser att behovet ökar hos en del ut av befolkningen och det är en väldigt spridd befolkning som kommer hit och hämtar”, säger Meta Fredriksson-Monfelt. Foto: Peter Bäcker

