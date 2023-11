Efter det allsvenska uttåget: Här är spelarna som kan lämna Degerfors

Degerfors återkomst till högsta serien blev treårigt.

Nästa år spelar värmlänningarna i Superettan, då kan flera av de tongivande spelarna lämna klubben.

Här är VF-sportens lägesbedömning med kommentarer om varje spelare.

På väg bort från Degerfors

• Utgående lån

Damjan Pavlovic

Kommentar: Värvades till Degerfors med höga förväntningar. Välskolad mittfältare från Belgien som hamnade snett i Rijeka och sökte en nystart i Värmland. Inledde bra men mattades under senare delen av våren och tappade, efter några svaga insatser, allt förtroende hos tränarna. En stor besvikelse och återvänder inte till Degerfors.

Sondre Rossbach

Kommentar: Kom till Degerfors med fina meriter bakåt i tiden och sökte speltid. Degerfors försvar var under våren stundtals under all kritik och det fick Rossbach lida för till viss del. Gjorde också några tveksamma ingripanden vilket till slut gav Jonas Olsson chansen. När Rossbach efter några matcher på bänken fick chansen igen spelade han upp sig. När säsongen summeras har han varit en av lagets bästa spelare – blir troligen inte kvar i Degerfors.

Hugo Bolin

Kommentar: Startat samtliga matcher för Degerfors under sin sejour i klubben och får godkänt. Fick till slut göra ett mål mot Varberg och det syns att potentialen hos Boråsaren är stor. Har samtidigt inte lyckats få den fart på lagets offensiv som klubben säkerligen hoppades på. Liksom för Gwargis kan det bli svårt att ta en plats i MFF, men lånas han ut blir det troligen till allsvenskan.

Christos Gravius är på väg mot ett klubbyte. Foto: KRISTER ANDERSSON

• Utgående kontrakt

Christos Gravius

Kommentar: Gjorde sin sjätte säsong i Degerfors och uppgifter pekar på att det var den sista för den här gången. Har varit en nyckelspelare i startelvan under samtliga sina säsonger. Men av de tre säsongerna i allsvenskan var 2023 den blekaste av dem. Har hintat om att ett utlandsäventyr lockar och kanske är det inte helt fel för Degerfors heller att nu gå skilda vägar.

Gustav Granath

Kommentar: Uppgifter säger att Gustav Granath lämnar Degerfors efter fem säsonger. Patrik Werner berättade tidigt på säsongen att han inte räknade med Granath som nobbat samtal om kontraktsförlängning. Det blir ett kännbart tapp för Degerfors. Granath har vuxit ut till en allsvensk spelare och har presterat på en stabil nivå som kan ge honom många allsvenska säsonger till.

Joe Gyau

Kommentar: I vintras kom uppgifter om att Hammarby var intresserade av Joe Gyau. Liksom Granath och Gravius har Gyau nobbat kontraktssamtal och kommer av allt att döma lämna klubben. Under sin bästa stunder är han en toppspelare på sin position i allsvenskan. Tyvärr för Degerfors skedde det alltför sällan under 2023.

Nikola Djurdjic

Kommentar: Växte aldrig ut till den frontfigur Degerfors säkerligen hoppades att han skulle bli när de värvade honom. Pendlade mellan Degerfors och Stockholm och gick ut på krogen dagen före match. Känslan var att Djurdjic aldrig på riktigt växte in i laget och gick dessutom skadad hela 2023. Mycket pekar på att 37-åringen avslutar karriären efter sin svåra knäskada.

Diego Campos är en spelare som Degerfors lär sälja. Foto: JÖRGEN JARNBERGER

• Heta kandidater att sälja

Diego Campos

Kommentar: Har varit Degerfors viktigaste spelare 2023 och hade Campos funnits med i startelvan mot Varberg hade säsongen kunnat sluta på ett annat sätt. Har ibland haft ett tveksamt kroppsspråk på planen men likväl har han varit lagets enda spets i en trubbig offensiv. Har ett år kvar på kontraktet och skulle kunna vara spelaren som sköt klubben tillbaka till allsvenskan. Har samtidigt fått landslagsdebutera och säkerligen finns det intresse för costaricanen i såväl Europa som USA. Blir Campos såld till MLS?

Rasmus Örqvist

Kommentar: Har vuxit ut till en allsvensk spelare av god klass under åren i Degerfors. Har ett år kvar på avtalet och nog bör det finnas intresse från flera allsvenska klubbar för kärnkraftverket från Skövde. Behärskar flera positioner och Örqvist är en spelare som kan bli svår att behålla för Patrik Werner, även om klubben sitter på makten.

Elyas Bouzaiene

Kommentar: Gjorde jättesuccé omedelbart när han värvades från division 1 förra sommaren. Redan i vintras uppgavs det att klubbar utomlands var beredda att betala en hel del för honom. Likvärdiga uppgifter fanns även i somras och även om Bouzaiene inte varit lika bra som i fjol blir det svårt att behålla honom.

Seid Korac

Kommentar: Kom till Degerfors med stora förväntningar på sig. Har inte nått upp till dem och stundtals varit bänkad. Kan varva formidabla aktioner med direkt svaga. Vill Korac följa med ner till Superettan? Känns tveksamt och säkerligen finns det klubbar som ser potential hos 22-åringen.

Douglas Bergqvist har kontrakt, men det kan mycket väl finnas en out för att lämna klubben vid spel i Superettan. Foto: EMMA WALLSKOG

Osäkra kort inför framtiden

• Har kontrakt

Douglas Bergqvist

Kommentar: Den skadedrabbade 30-åringen skulle kunna ha några säsonger av allsvenskt spel till i sig. Har haft stora skadebekymmer under tiden i Degerfors men samtidigt visat sin klass. Har kontrakt över 2024 men det skulle inte förvåna om det finns en out-klausul vid nedflyttning. Lockar spel i Superettan?

• Utgående kontrakt och lån

Justin Salmon

Kommentar: Bara fyra matcher från start under 2023 för Salmon som fått se förtroendet från tränarna sjunka. Har gjort det godkänt med den speltiden han fått och i Superettan hade han kunnat bli en nyckelspelare i startelvan. Till Fotbollskanalen berättade han för några veckor sedan att han längtar efter att spela fotboll igen. Skulle garanterat få det i Degerfors 2024 men frågan är om det är av intresse för honom?

Peter Gwargis

Kommentar: Hade varit långtidsskadad när han kom till Degerfors och under våren var det mest inhopp för MFF-lånet. Fått lite mer förtroende under hösten och det syns att kvalité finns hos Gwargis. Har inte fått ut sitt kunnande i form av mål och poäng. Lär ha ytterst svårt att få speltid hos Malmö kommande säsong och för Degerfors hade det varit klockrent att låna honom även nästa år. Hade han vantrivts hade han säkert lämnat redan i somras.

Carl Ljungberg

Kommentar: Har funnits med på bänken vid sex tillfällen under säsongen men väntar fortfarande på sin debut. Nu går kontraktet ut för den egna produkten och förlängs kontraktet är han fortsatt en bra bit från startelvan. Likväl behövs truppspelare i ett lag samtidigt behöver spelare i Ljungbergs ålder, 20 nästa år, spela matcher.

De kan stanna i Degerfors

• Spelare för startelvan

Jonas Olsson

Kommentar: Fick chansen i målet efter några sämre insatser från Sondre Rossbach. Gjorde det bra inledningsvis men gav till slut tränarna skäl att byta målvakt och har därefter inte fått spela mer. I Superettan blir Olsson ett bra målvaktsval för Degerfors. Innan flytten till Värmland var han med och tog Brommapojkarna till allsvenskan.

Karim Mammar

Kommentar: Sett till förväntningar inför säsongen har Karim Mammar gjort en bra säsong. I Superettan skulle han kunna bli en nyckelspelare i försvaret. Besitter en tuffhet som få spelare i truppen har och i Superettan skulle hans skicklighet få mer utrymme.

Sebastian Ohlsson

Kommentar: Skrev ett treårskontrakt i fjol och kommer även framöver vara en nyckelspelare i Degerfors. I Superettan kommer hans spelskicklighet bli en spetsegenskap i ligan. En kulturbärare som blir extra viktig när spelaromsättningen väntas bli stor. Fungera både i försvaret och på mittfältet.

Oscar Wallin

Kommentar: Fick spela en del under inledningen av säsongen och gjorde några skapliga insatser. Men under hösten har vi inte fått se mycket av Wallin som dragits med skadebekymmer som hämmat honom. I Superettan skulle han kunna bli en tillgång. Wallin - Ohlsson - Mammar. Är det mittlåset för Degerfors i Superettan 2024.

Johan Mårtensson

Kommentar: Gjorde ingen succé under hösten och har dragits med skadebekymmer. I Superettan skulle Mårtensson kunna vara nyttig för laget med erfarenhet och kunnande.

De Pievre ”Depi” Ilunga

Kommentar: Jättetalangen, född 2006, skrev inför säsongen på ett treårskontrakt med Degerfors. Ses som det största löftet i organisationen och har varit återkommande uttagen i P18-landslaget. Kanske inte en startspelare vid nedflyttning, men definitivt en precis på gränsen.

Dijan Vukojevic är en potentiell startspelare nästa säsong. Foto: FREDRIK KARLSSON

Dijan Vukojevic

Kommentar: Gick Degerfors miste om nytt kontrakt när Dijan Vukojevic gick sönder? Det får vi aldrig veta men under våren visade upp en hel del och hade det inte varit för skadan hade Vukojevic troligen blivit såld. Men vem vill köpa en spelare som kommer tillbaka från en svår knäskada? I Superettan skulle han bli en jättetillgång och potentiell skytteligavinnare.

Pashang Abdulla

Kommentar: Allsvenskan visade sig tidigt vara ett för stort steg för Abdulla som haft det brutalt tufft och inte fått mycket uträttat på planen. Men ledde skytteligan i Superettan när han värvades så något finns helt klart där. Bör kunna producera mål även för Degerfors på den nivån.

Gustav Lindgren

Kommentar: Värvades som en framtidsman och hade, vid de få speltillfällen han fick under våren, väldigt svårt att hävda sig på allsvensk nivå. Men har tagit kliv och visat att han har både speed och skicklighet för elitfotbollen. I Superettan kan 22-åringen bli en fin tillgång.

Truppspelare

Alexander Hedén Lindskog

Kommentar: Har kontrakt till 2025 och ett namn att jobba vidare med för Degerfors. Fick göra allsvensk debut under säsongen genom ett inhopp, men det är enda speltiden Hedén Lindskog fått. Har till och med matchats i P19-serien och knappt fått speltid i U21-serien. Det lär inte bli helt enkelt för honom att få speltid i Superettan under 2024, kanske läge att låna ut?

Jamie Bichis

Kommentar: Har fått göra två inhopp under säsongen och skulle 2024 kunna vara en truppspelare som får chansen att utvecklas på träning med ett bra Superettanlag. Liksom Alexander Hedén Lindskog och även Carl Ljungberg så känns Bichis en bra bit från speltid även 2024.

Filip Järlesand