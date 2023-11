Det hände i Värmland i veckan – nyheterna du kanske missade

Även denna vecka var sju dagar lång – här får du en sammanfattning kring några av de saker som hänt och som VF har rapporterat om under vecka 44.

Snökaos

Veckan inleddes med att oktober tog slut och att stora mängder snö föll över länet, vilket ledde till ett smärre kaos på de värmländska vägarna. Gissningsvis hade däckfirmorna också mycket att göra de dagarna.

Hamburgerkonkurs

Sibyllarestaurangen på Ilanda i Karlstad har gått i konkurs, vilket inte meddelades eventuella kunder mer än en ”Vi har stängt”-skylt på dörren. VF redde ut det hela och nu får Big meal-sugna handla någon annanstans.

Säger upp sig

Hagfors kommun har det ansträngt inom äldreomsorgen och tvingas tvångsförflytta personal – nu har åtminstone ett par valt att säga upp sig av just den anledningen. ”Inte bra”, säger socialchefen.

På Spåret-premiär

”Sluta fuska och sluta skryta om era Duo-poäng”, skriver VF:s reporter Veronica Sjöblom i en krönika inför säsongsstarten av det populära frågeprogrammet – en mycket välläst krönika dessutom. Gissningsvis av en del fuskare.

Trist slut

Hussein Walizadah har nu lämnat sin torgkiosk. Foto: Peter Bäcker

Efter mer än 15 år som ägare av Torgkiosken i centrala Karlstad var det dags för Hussein att göra sin sista dag – som kunde ha slutat roligare. Efter att ett par kunder dribblade bort honom i en växlingsmanöver var dagskassan plötsligt 27 000 kronor lättare.

Topp ger sig

Mitt under brinnande säsong – om än med en ganska lång tid kvar till ett eventuellt slutspel – väljer Färjestad BK:s kommersiella chef Helén Högberg att lämna sin position. ”Been there – done that”, säger hon till VF.

Namnkul

Apropå Färjestad – du har väl inte missat hockeystjärnornas uppvisning i felaktiga uttal när det gäller målvaktstränaren Maciej Szwochs namn?

Bara tre

Vägen till Bastuknappen är lång och rak. Foto: Peter Bäcker

I Bastuknappen, långt upp i det norraste av Värmland, bor det bara tre personer kvar. Två av dem flyttade dit för ett knappt år sedan.

Konsert

I helgen, bara några dagar efter att polisen plötsligt gick ut med ett ”väskförbud”, så stod han där på Löfbergs Arenas scen: Darin. VF hade givetvis en recensent på plats och hennes upplevelse var bland annat att det var ”verkligen mäktigt”. Mer om konserten här: