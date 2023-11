Tobias Holmgren tycker att fler artister borde kasta in handduken när kreativiteten börjar gå på sparlåga. Men det finns undantag: Mister Decibel himself.

Den mycket begåvade skåningen Emil Jensen döpte 2004 sin debut-EP till ”Jag har splittrats”. Jag är inte helt säker på hur resonemanget gick – det var ju 20 år sedan – men som jag kommer ihåg det, hade han på skivbolagets hemsida en poetisk utläggning om att Jensen själv bildades när hans band Mållgan gick isär.

Vad nu det än betyder så fastnade frasen hos mig.

Jag tycker att fler borde splittras. Inte våldsamt och fysiskt, utan på ett kreativt plan. Det borde inte vara en rätt reserverad för grupper.

Tänk om till exempel Morrissey, tidigare gudabenådad sångare i The Smiths, numera halvrasistisk soloartist utan några som helst framgångar, bara kunde bestämma sig en dag för att det fick vara nog. ”Jag kommer inte längre”, kunde han tänka. ”Det är dags att sätta punkt. Kanske skriva böcker i stället, eller jobba som mäklare?”. Det vore ändå det bästa för både honom och oss.

Elaka dagar tänker jag att Håkan Hellström, som bevisligen fortfarande kan skriva helt okej låtar när andan faller på, också borde säga tack och förvalta sina miljoner i ensamhet någonstans. Stunderna då han glöder blir det trots allt glesare mellan, medan hans skivbolag Woah dad och han själv försöker täcka över krisen med merch för halva Zimbabwes BNP. Samarbetet med outhärdliga pojkrapparna Hov1 är ytterligare några steg ned på relevanstrappan – den själlösa hyllnings-EP:n, där fem mer eller mindre perifera artister tolkar hans låtar, ett riktigt känguruskutt mot marken.

I Lasse Holm, detta 79-åriga batteripack, har vi ett lysande undantag. Visserligen har samtliga av de ”Diggiloo”-konserter som jag recenserat å yrkets vägnar varit förvirrade skränjippon – men när jag ser honom på scenen, eller för den delen på hederssätet i premiäravsnittet av TV4:s ”Så mycket bättre”, är det med en inre övertygelse: Stannar Lasse Holm så stannar Sverige. Eller blir i varje fall en avsevärt tystare plats. Vem skulle vilja bo där?

Lasse Holm och Peg Parnevik möts i ”Så mycket bättre”. Foto: TV4/Cmore

En gång ringde jag honom. Det var i samband med Robban Brobergs bortgång 2015, och den redaktion jag arbetade på var i febril färd med att kontakta gamla samarbetspartners och vänner till sångaren.

Kanske blev det lite för stressigt, en smula för febrilt. Ordväxlingen när Lasse svarade blev nämligen någonting i den här stilen:

– Hej, jag heter Tobias Holmgren och jag är journalist på [tidningens namn]. Jag ringer för att se om du har nåtts av beskedet att Lasse Holm har gått bort?

– LASSE HOLM!?

Ridå.

Jag kan nämna åtminstone tio betydelsefulla artister som antingen skulle ha slängt på luren i det läget, eller givit mig en välförtjänt uppsträckning. Men inte Lasse. Han som utan tvekan är den mest betydelsefulla av dem alla tog det med ro, var trevlig, skojade.

Klart som fanken att en man som skriver fyra minuter långa kärlekshits om skinkpizza också skulle visa sig vara en ganska skön prick.

Jag har ännu inte landat i om han var ett geni under sina glansår eller bara den mest disciplinerade låtskrivaren i showbusiness. Kanske var han båda. Att han kan fortsätta arrangera sina massiva supergruppsturnéer 79 år fyllda, och ändå orkar med att sitta till bords och småprata med Dogge Doggelito och Peg Parnevik om sin helt ojämförliga karriär, gör mig i vilket fall som helst glad.

Det unnar jag honom.

Lasse Holm behöver inte splittras.

”Så mycket bättre”, däremot! Varför sända den här förvirrade klappgröten i stället för exempelvis ”Let’s dance”? Knappt godkänd tv-underhållning sedan åtminstone fem år tillbaka. Någon borde avgå i dag.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: Disney ger besked om ”Doctor Who” … typ

Saken: För inte alls särskilt länge sedan gick det att se ett antal säsonger av ”Doctor Who” på strömningstjänsten HBO Max. Dessa togs nyligen bort. Nu flaggas det för att avsnitt ur den senaste säsongen ska komma på rivalen Disney plus. Om hur det blir med de äldre säsongerna svarar tjänsten till Moviezine: ”Vi kan inte bekräfta att de äldre säsongerna av Dr Who kommer till Disney plus i det här skedet, men är desto gladare över responsen vi fått efter att ha berättat att den nyaste säsongen kommer till oss i november.” Ett jahapp-svar med andra ord. Samtidigt har de lyckligt lottade britterna via BBC fått tillgång till alla ”Who”-säsonger sedan starten 1963.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Mariah Carey stäms på fantasiljoners fantasiljoner

Saken: Musikbranschen är tuff och folk måste göra vad de kan för att överleva i den. Jag hajar. Ändå känns det som att den halvnya trenden att kräva låtskrivare på fantasibelopp för påstådda låtstölder har gått en smula för långt. Häromdagen stämdes Mariah Carey på 224 miljoner kronor av två låtförfattare som 1989 skrev en julballad till countrypopgruppen Vince Vance & The Valiant. Låtens namn: ”All I want for christmas is you” – samma som Careys monsterhit från 1994. Inte bara namnet är snott, menar författarna, utan också stora delar av musiken, texten och ”känslan”. Numera går det alltså att stjäla en känsla? Lägg ägg. Efter att ha ägnat två minuter åt att jämföra låtarna på Spotify, kan jag dessutom konstatera att det enda de har gemensamt är titeln.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Benjamin Ingrosso släpper bok

”300 sidor om en sommar I Benjamin Ingrossos liv?” Tobias Holmgren är ej intresserad. Foto: Claudio Bresciani / TT

Saken: Benjamin Ingrosso, 26, har skrivit en bok med personliga reflektioner om musik- och turnélivet. I ett pressmeddelande skriver han: ”Jag kommer alltid minnas den här sommaren. Varje kväll har varit en total nyp mig-upplevelse. Jag ville aldrig att den skulle ta slut, så nu gör vi en bok till alla som var med, alla som sjöng med i låtarna, alla som stod i sol och regn och delade livets sommar med mig”. Det finns många musikbiografier, skrivna och oskrivna, som jag skulle vilja läsa. Debbie Harry gör mig till exempel nyfiken. Likaså Pete Doherty, Joey Ramone, Roky Erickson, Kim Gordon och Stevie Nicks. Men 300 sidor om en sommar I Benjamin Ingrossos liv? Inte ens lite. För alla som känner annorlunda hittas boken i handeln senare i november.

Beslut: Fälld

Matthew Perry i fjol. Foto: Willy Sanjuan

Tobias tycker om: Matthew Perry

Vill ni veta det sjukaste? Matthew Perry (Chandler i ”Vänner”) och Luke Perry (Dylan i ”Beverly Hills”) var inte bröder. Myten, som jag trodde var en allmänt vedertagen sanning på 1990-talet, gjorde ju att det kändes extra tragiskt att båda ”brorsorna” gick bort alldeles för tidigt.

Nåväl. Tragiskt är det ändå.

Humorn i ”Vänner” har inte stått emot tidens tand särskilt väl. Särskilt gäller det gängets komiska mittpunkt: Chandler Bing, porrfilmsentusiast. Men på 1990-talet, när serien levde, var han faktiskt allt. Jag skrattade så att jag kiknade, och minns att jag även emellanåt upprepade hans sägning att humorn är en försvarsmekanism. Det är något som uttrycks så pass ofta av 1980-talister när de ska beskriva sig själva att Chandlereffekten nog får anses vara mycket stor.

Chandler var trots sina karaktärsfel en sympatisk figur innerst inne. Jag vill gärna tro att det var Matthew Perry (1969–2023) själv som sken igenom. Perry, som blev alkoholist redan vid 14 års ålder, var så packad och hög under slutet av ”Vänner”-tiden att han senare inte kunde minnas tre av de åren. Men han försökte få rätsida på problemet. Under sitt liv närvarade han på tusentals och åter tusentals möten med Anonyma alkoholister – och det tyder ändå på en genuin vilja att förändras, göra rätt.