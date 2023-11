Målfest för backarna – satte sex av sju mål: ”Vi har tryckt på det hela säsongen”

Det var utan tvekan backarnas afton när Färjestad körde över Luleå.

Hela sex av sju mål gjordes av backbesättning och Axel Bergkvist fick göra säsongens första SHL-mål.

– Kul att backarna fick göra mål och det visar att vi ska fortsätta skjuta från blålinjen.

När Färjestad valt att gå in i säsongen med en bredare backuppsättning har Axel Bergkvist oftast fått sitta på läktaren som back nummer åtta. Mot Luleå var det August Tornberg som placerades på läktaren och gick miste om backarnas afton.

Samtliga utom kanadensaren Jérémy Groleau och Carl Dahlström fick sätta pucken i mål – Joel Nyström gick göra det två gånger. För Axel Bergkvist var det säsongens sjätte SHL-match och han noterades för istiden 14:11, den högsta noteringen den här säsongen.

– Jätteskönt att vinna, men det var en konstig match och mycket fram och tillbaka. Skönt att ta viktiga poäng och kul att få göra mål igen, säger Bergkvist.

Redan efter 40 sekunder hade Färjestad satt sig i förarsätet med två snabba mål.

– Bra start, men det gäller att hålla i det och göra det bästa av det. Jag tycker vi klarade det i halva matchen, sen var vi lite slarviga med pucken. Provade saker vi inte skulle ha gjort annars och släppte till lite för mycket på slutet, det var slarvigt.

FBK-tränaren Tomas Mitell har under hösten efterlyst fler skott på mål från backplats. Som i sin tur ska ge laget lite enklare mål i form av skymningar och styrningar, medvetna som omedvetna.

– Vi har tryckt på det hela säsongen och jag tycker vi blir bättre på det och fick ett bra kvitto nu. Med trafik framför mål kan vilken puck som helst gå in.

När Bergkvist knäppte iväg sitt handledsskott stod Patrik Lundh och Joel Kellman framför mål. De var dessutom uppvaktade av två Luleåspelare och Matteus Ward i Luleåmålet var chanslös.

– Sjukt bra jobb där, de ska ha kredd för att de stoppar dit nosen och gör jobbet som kanske inte alltid syns från läktaren.

Du har fått spela lite mer de senaste veckorna, har du kommit in i matchtempo nu?

– Jag tycker det går framåt, sakta men säkert. Nu är det ny träning på fredag och sen match på lördag. Jag försöker ta varje chans jag får och göra det bästa.

Joel Nyström bjöd på två fullträffar mot Luleå. Foto: JEANETTE DAHLSTRÖM

Hur laget formeras på lördag återstår att se – men säkerligen satt backkollegan August Tornberg på läktaren mot Luleå under torsdagskvällen och var besviken över uteblivit spel.

– Jag tror inte man ska tänka för mycket innan du får besked om du ska spela. Utan som jag sa ska man visa det varje träning och match. Gör så gott du kan så tar tränarna ut laget, säger Bergkvist.

”Väldigt nöjd”

Luleåtränaren Thomas Berglund var märkbart besviken på presskonferensen. Någon större analys kring varför hans lag släppte in sex backmål gick inte att få på torsdagskvällen.

– Färjestad hade bra backar och vi hade dåliga forwards, konstaterade ”Bulan”.

FBK-tränaren Tomas Mitell fick samma fråga och hade en något mer djupgående analys.

– Till viss del är det slump. Men också bra trafik in på kassen och bra kvalité att få genom skotten. Luleå är tajta framför eget mål så det gäller att få in många puckar och hoppas det slinker in några och det gör det i dag. Jag är väldigt nöjd med det, säger Mitell.

Han menar vidare att det var drömstarten som i mångt och mycket satte FBK i en position att kontrollera matchen.