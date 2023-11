FBK-toppen slutar – mitt under säsongen: ”Blir bättre för mig och för föreningen”

Sedan 2019 har Helén Högberg som kommersiell chef varit en av Färjestads nyckelfigurer.

Nu kan VF-sporten avslöja att hon slutat – mitt under brinnande säsong.

– Jag såg ingen bra väg framåt. Been there, done that, säger Högberg själv.

Det var sommaren 2019, i samband med att Färjestad även presenterade förlängningar för Johan Pennerborn som huvudtränare och Peter Jakobsson som general manager, som Helén Högberg presenterades på det som då var en helt ny tjänst: Kommersiell chef.

Fyra år senare har nu alla tre lämnat, för efter att så sent som förra veckan stått på Färjestads medlemsmöte och svarat på frågor för klubbens räkning är Helén Högberg nu inte längre anställd av FBK.

– Jag har valt att gå vidare, bekräftar hon själv när VF-sporten når henne på torsdagen.

– Jag kan förstå att det utåt verkar tvärt men jag och Stefan (Larsson) har haft en dialog om det här länge.

Varför lämnar du?

– Det finns ingen dramatik i det här, men jag har bara känt att...

Högberg tystnar kort och tar sats:

– Jag kom in när det blev två säsonger av ”damage control” i form av covidrelaterat, kostnadsbesparingar, neddragningar, fackliga förhandlingar, korttidspermittering, flytt av matcher, inställda matcher – och sen helt plötsligt ett slutspel där vi vann guld! Det var de två första säsongerna.

– Sen i fjol där vi gör en fantastisk säsong. Snittpriser i topp, ökad omsättning, vi sålde ut arenan tolv gånger – vi gick jättebra i fjol. Nu kände jag att jag inte såg någon bra väg framåt, jag kände att ”been there – done that”. Det här blir bättre både för mig och för organisation.

”Känner mig nöjd”

Högberg pratar om fyra år hon alltid kommer minnas.

– Fantastiska år – men också oerhört mycket jobb. Det är en livsstil, och nu känner jag mig nöjd.

Stefan Larsson då Johan Pennerborn, Helén Högberg och Peter Jakobssons alla presenterades 2019. Foto: Håkan Strandman

Färjestads vd Stefan Larsson:

– Det är inte mycket mer dramatik i det än att vi och Helén fört en diskussion där Helén sagt att hon vill göra annat i tillvaron – och då har vi tillmötesgått det. Så nu har hon gått vidare – och vi har valt att tillsvidare organisera oss på ett lite annat sätt, säger Larsson.

Ni tappar en person som varit central runt arrangemang mitt under säsong, det måste bli ett hål för er?

– Jo, det är klart det blir. Men nu har vi organiserat om oss för att det inte ska bli ett hål, så vi ska täcka upp för det på ett bra sätt så det inte blir ett problem. Med lite blod, svett och tårar och större insatser från några täcker vi upp det på ett bra sätt.

Letar ingen ersättare

Larsson pratar om att det uppdrag Högberg anställdes för ökat rejält i omfattning där de områden hon ansvarade över blev för mycket för bara en person.

– Vi ser synergimöjligheter mellan de olika grenarna som gör att vi kan organisera oss på ett lite annat sätt och ta tillvara på de synergierna så vi inte skapar tapp- och hålrum utan snarare tvärt.

Är tanken på sikt att ersätta henne?

– Just nu har vi delat upp det så vi bildat en kommersiell ledningsgrupp. Så gör vi tillsvidare, sen får framtiden visa om det finns anledning att göra på något annat sätt eller om det finns anledning att rekrytera någon som ledare för hela eller delar av den verksamheten.