Konkurs för Sibyllarestaurangen – nu har den bommat igen: ”Vet inte vad som hände”

Sedan en dryg vecka har Sibyllas drive-in-restaurang i Skåre stått igenbommad och nedsläckt.

Detta efter att franchisetagaren begärt sig själva i konkurs.

Det var den 20 oktober som Allybis Skåre AB lämnade in konkursansökan, och några dagar senare stängdes enheten. Den öppnades så sent som 2017, men bytte franchisetagare under 2021.

Konkursförvaltaren har valt att inte driva verksamheten vidare under den fortsatta processen. Men enligt Niklas Öhberg, etableringsansvarig för Sibylla Sverige, kan situationen ändå få en lösning inom kort.

– Vår ambition är att öppna upp igen så snart som möjligt, och vi har också en ny franchisetagare på gång. Det krävs att denne och fastighetsägaren kommer överens om ett avtal, men jag hoppas det kan lösa sig snabbt, säger Öhberg.

”Väldigt fina försäljningssiffror”

Han menar att Skåreenheten har alla förutsättningar att lyckas:

– Ja, de första åren efter öppning noterade man väldigt fina försäljningssiffror, och det är ett riktigt bra läge med mycket förbipasserande trafik. Jag vet inte exakt vad som hände med den franchisetagare som haft ansvaret fram till nu, det har ju varit mycket ökade kostnader för räntor och el och allting. Men det borde absolut gå att få det att gå runt.

Öhberg varslar också om att Värmland kan få ytterligare en Sibylla-restaurang redan under 2024.