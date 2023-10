Hamasledare på besök under värmländsk ungdomsresa i Israel: ”Väldigt dumt”

En resa till Israel där ungdomar från Kil deltog har rönt kritik, efter att det framkommit att man träffat en representant för Hamas.

– Det är lätt att vara efterklok, men det var väldigt dumt. Det kommer aldrig att upprepas, säger reseledaren Jens Tollskog.

Det var SVT som först uppmärksammade resan, som ägde rum i somras. 16 ungdomar i åldrarna 16-23 år som tidigare studerat på Sannerudsskolan och där deltagit i Toleransprojektet fanns med.

Programmet inbegrep en rad olika programpunkter: nedslag i bland annat Jerusalem och Betlehem, besök på flyktingläger och minnesplatser för terrorattentat, träffar med förintelseöverlevare och andra personer både av judisk och palestinsk härkomst.

Samt även en frågestund med shejk Khaled Thafesh.

Den sistnämnde har offentligt hyllat Usama Bin Laden och står med på USA:s finansdepartements sanktionslista. Han beskrivs som en lokal ledare för terroristorganisationen Hamas. Samma Hamas som den 7 oktober lanserade en våldsam attack mot Israel, då över 1 400 israeler, mestadels civila, bragdes om livet.

Jens Tollskog var en av de två ansvariga reseledarna. Han är självkritisk:

– Det var väldigt dumt att ta in shejken, det är självklart inget som någonsin kommer att ske igen. Samtidigt får man sätta in det i sin kontext: vi hade en rejäl genomgång med eleverna om vad Hamas står för, att det är en terroristorganisation. De ställde själva många kritiska frågor till honom. Det var också flera månader innan innan den fruktansvärda attacken i början av oktober.

Kritik har bland annat framförts från Judiska centralrådet. Ordföranden Aron Verständig säger till SVT att dylika möten riskerar att legitimera Hamas:

– Det är också särskilt illa att det är ungdomar. I den åldern har man kanske inte förmågan att sätta saker i sin kontext och ställa folk till ansvar.

Jens Tollskog har viss förståelse för det, och han bedyrar att liknande träffar aldrig blir aktuella igen. Han poängterar dock att resan inte var en officiell skolresa, den var inte skattefinansierad och ingick heller inte som del av Toleransprojektet.

– Nej, de här resorna till Israel är ett helt och hållet privat initiativ, enda kopplingen till skolan och Kils kommun är att jag och kollegan jobbar där och att ungdomarna tidigare deltagit i Toleransprojektet.

– Men vi reser utanför arbetstid och finansieringen sker via sökta fondmedel plus att vi tar 5 000 kronor per deltagande ungdom. Det framgick inte av SVT:s rapportering, vilket blir väldigt snedvridet. Jag har gjort en anmälan till Granskningsnämnden.