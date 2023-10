Två decennier med Darin: ”Inte konstigt att jag väckte så starka reaktioner”

Darin har blivit något av en världsmedborgare med listframgångar i Italien och England och boende på Mallorca. När han tar sin mest ambitiösa show hittills till Karlstad flätar han samman det stora med det lilla.

– Kläder, färger, skärmar och content, allt förändras medan vi färdas mellan de här fyra världarna som vi har byggt upp, säger popstjärnan.

I september släpptes skivan "En annan jag", Darins tredje på svenska och den första sedan "Tvillingen" från 2017. Av de elva låtarna har han skrivit nio på egen hand och med den akustiska balladen "Den sista sången" har fansen fått en uppföljare till den Björn Afzelius-doftande megahiten "En säng av rosor". Låten beskriver ett uppbrott, men på ett något annorlunda sätt.

– Jag började skriva "Den sista sången" för flera år sedan, men den blev liggande. Tills jag insåg att den passade så bra in med hur mitt liv har sett ut på sistone, och vad hela den här plattan handlar om. Speciellt textmässigt.

Över en fingerplockande gitarr vänder sig Darin till en person som tycks ha betytt allt för honom, men det är mer ljuvt än bittert han konstaterar att detta är den sista sången han sjunger om kärleken de delade.

– Det är så mycket enklare att skriva om det jobbiga slutet eller varför någonting har tagit slut. Med just den låten valde jag att minnas det fina med relationen. Vilket egentligen är mycket jobbigare att påminna sig själv om. Men jag tycker att det är fint också, att försöka ta med sig det som har varit bra.

Var det ditt värsta uppbrott hittills i livet?

– Absolut.

Hur kan någon dumpa Darin, kan man undra?

– Hur vet du att det var jag som blev dumpad?

”Uppväxt med två kulturer”

Ett försiktigt skratt följer. Medveten om att alltför öppenhjärtiga svar genast skapar stora rubriker låter Darin helst de egna låttexterna tala. Han berättar att han började arbeta med skivan under en längre vistelse i Santa Monica i Kalifornien vintern 2021.

– Jag hade precis sålt min lägenhet i Stockholm och flyttat alla mina grejer till Palma, men sedan hamnade jag i Santa Monica en tid. Det var ganska spontant. Planen var egentligen inte att lämna Stockholm, men det blev så. En stor förändring. Det var en speciell tid, med pandemin och uppbrottet och allt.

”För mig handlar det om att vara nära de personer jag tycker mest om. Det var därför jag flyttade till Palma, jag fick så bra vänner där.” Foto: Anders Wiklund/TT

"Den sista sången" är skriven på gitarr, men merparten av låtarna på "En annan jag" komponerade Darin på en laptop, där tangentbordet fick fungera som keyboard.

– Jag hade inget instrument i den där lägenheten i Santa Monica. Dessutom var det här texter jag bara behövde skriva ner, musik jag tänkte att jag bara gjorde för mig själv.

Du gör ofta så har jag förstått? Skriver musik utan något konkret mål om att släppa den?

– Ja, det finns jättemycket musik som inte är släppt. "En säng av rosor" var också en sån låt, som låg där bland en massa demos. Jag hade börjat med ett projekt på engelska men tänkte att jag skulle släppa en sista låt på svenska. Och så hittade jag den.

När vi pratade 2015, i samband med ditt första svenskspråkiga album ”Fjärilar i magen”, pratade vi bland annat om resande. Hur ni under din uppväxt ofta besökte släkten i USA?

– Ja, precis. Jag har släktingar i San Diego och vi reste mycket överhuvudtaget när jag var liten. Jag är ju uppväxt med två kulturer och har lätt för att känna mig hemma på flera olika platser. För mig handlar det om att vara nära de personer jag tycker mest om. Det var därför jag flyttade till Palma, jag fick så bra vänner där. Och alla är från olika länder, det handlar om folk från hela världen.

”I dag känner jag mig mer accepterad. Inte av alla, men av den stora massan.” Foto: Anders Wiklund/TT

”Glad jag vågade”

I fjol tillbringade han däremot mycket tid i Italien, där Darin något oväntat fått ett genomslag med låtar som "Can’t stay away" och "Superstar".

Italien har ju annars en stark tradition av inhemsk popmusik?

– Ja, det har varit lite svårare för internationella artister att slå där har man ju hört, så det har känts häftigt att ta sig in på den marknaden. "Can't stay away" var min första låt på engelska på tio år så det var ju jätteroligt att den tog fart både i Italien och i England. Jag minns hur vi var på en restaurang i Verona innan en konsert, och det stod folk och väntade utanför för att ta bilder. Jag trodde ju att de väntade på någon annan. Det var en av de sista grejerna vi gjorde i Italien och det hade börjat röra på sig med fler och fler fans. Otroligt kul.

Upplever du popbranschen som mer tillåtande i dag än när du kom fram för snart 20 år sedan?

– Ja. Musikvärlden har förändrats jättemycket sedan jag började med det här. På den tiden fanns inte den typen av popartist som jag blev, och det märktes för det blev ju väldigt starka reaktioner i Sverige, både positiva och negativa. I dag känner jag mig mer accepterad. Inte av alla, men av den stora massan.

Känslan är att artister som Harry Styles och även du själv här på hemmaplan har banat väg för en mer androgyn sida hos manliga popartister?

– Absolut. Inte heller internationellt fanns ju de här popartisterna, som de gör i dag. Så det var kanske inte så konstigt att jag väckte så starka reaktioner då. När jag ser tillbaka är jag glad över att jag vågade göra min grej, trots att jag var så ung. Att jag stod för det, även när folk inte uttryckte sig på så schyssta sätt.

Du kom ut som gay i samband med Stockholm Pride för tre år sedan. Med de här erfarenheterna du beskriver, var det läskigt?

– Inte läskigt kanske, men det var ett stort steg. En stor grej för mig. Jag visste inte hur det skulle tas emot, men jag möttes av extremt mycket kärlek, så det blev väldigt fint. Det blev det.

”Jag gör ingen uppdelning mellan engelskan och svenskan”, säger Darin om den nya showen. Foto: Anders Wiklund/TT

Disco, rymd och spanskt

Karlstad och Löfbergs Arena är det näst sista stoppet på Darins pågående arenaturné, som är hans största hittills. Showen är uppbyggd kring fyra delar, eller världar som Darin beskriver dem som.

– Jag har släppt så mycket musik sedan jag åkte på en så här stor turné senast, så jag tänkte att detta var det bästa sättet att göra det på. Jag gör ingen uppdelning mellan engelskan och svenskan, utan det handlar om de olika stilar jag har utforskat genom åren.

Det blir därför både discoglitter och storslagna arenanummer. En del har också fått ett slags rymdtema där Darin framför låtar som "Astrologen" och "Astronaut".

– Sedan har vi en värld som vi kallar Spanska bordet, ett helt akustiskt set där alla på scenen, körer och dansare, samlas runt ett bord och bara jammar.

Världarna skiljer sig inte bara åt musikaliskt?

– Nej, precis. Kläder, färger, skärmar och content, allt förändras medan vi färdas mellan de här fyra världarna som vi har byggt upp.

Darins konsert i Löfbergs Arena äger rum på fredag.