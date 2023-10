Kommunens semestergård på Tjörn kan säljas – för få anställda som hyr in sig

Sedan 1979 har kommunanställda kunnat hyra boende på semesteranläggningen Sunna på Tjörn.

Kostnaderna överstiger emellertid intäkterna med 700 000 kronor per år.

Nu ska anläggningens framtid utredas och värderas inför en eventuell försäljning.

Sunna gård har varit i Karlstads kommuns ägo sedan 1938 och användes under många år som en barnkoloni under sommarmånaderna. 1979 övergick anläggningen till att bli en personalförmån. För en i sammanhanget låg kostnad har kommunens drygt 7 500 anställda kunna hyra in sig under en långhelg eller vecka.

– Hittills har Sunna setts som en del i att Karlstads kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare. Men intäkterna räcker inte till. I november är det inte många som hyr in sig, säger Per-Anders Bergman, teknik- och fastighetsdirektör.

Den årliga nettokostnaden på 700 000 kronor belastar teknik- och fastighetsförvaltningens budget.

– Det är vi som sköter och ansvarar för anläggningen, men det är inte bara förvaltningens personal som kan hyra in sig utan hela kommunkoncernen. Det är mer logiskt att kommunledningskontoret tar över hanteringen, säger Bergman.

Det var också ett av alternativen som lyftes fram för politiken förra veckan. Kommunstyrelsen svarade med att skicka tillbaka frågan till teknik- och fastighetsförvaltningen för att utreda nyttan av att behålla Sunna som en personalförmån.

Utredningen ska titta på nyttjandegraden, vilka förvaltningar som använder anläggningen och hur priset står sig i en jämförelse med motsvarande semesteranläggningar.

– Det händer att avdelningar lägger en konferens där, men det finns ingen restaurang utan man får laga all mat själv. Dessutom är det några timmar i restid till Tjörn, säger Berman.

Känner alla medarbetare till att det är möjligt att boka en semestervistelse på Sunna?

– Jag tror inte att alla 7 500 i kommunkoncernen vet om att den finns, men de har i alla fall haft möjligheten att känna till att den finns, svarar Per-Anders Bergman.

I utredningen ingår även att göra en marknadsvärdering inför en eventuell försäljning. Tjörn är en attraktiv skärgårdsdestination och en försäljning lär inbringa en slant till kommunkassan.