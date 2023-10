Antihjältar med gitarrer till Karlstad: ”Naturligt för oss att skriva om förlorarna”

Med gitarrindie av klassiskt snitt och ensamhet i blodet ställer sig kvartetten Solen på förlorarnas sida.

– Vi är inte ute i svängen, står utanför cirkusen och kan säkert verka cyniska. Vi har vår jargong och tramsar runt. Men jäklar vad noga vi är med musiken, säger gitarristen Gustav Karlsson inför fredagens konsert i Karlstad.

”Det är ett hårt klimat för rocklåtar”, skrev Solen på Instagram för ett knappt år sedan, då gruppen släppte singeln ”Lilla blå”. Samtidigt håller Gustav Karlsson med om att det var ännu kärvare för tio år sedan, då Solen tittade fram i ett musiklandskap som till stor del dominerades av house- och dj-akter.

– Det glömmer man lätt bort. Kring 2014 gick det ju typ inte, det var svårt. Det var ingen som ville boka fyra killar som spelar gitarr.

Men till skillnad från Båten, där Solen gjorde sitt första och hittills enda gig i Karlstad, sjönk de inte. I dag har de en såpass stor publik att de kan ge ut sin musik utan mellanhänder och sälja ut Berns. Bandets femte skiva ”Idol”, som släpptes i fredags, har också lovordats där det fortfarande går att få sin musik recenserad.

– Vi är sjukt stolta över det vi har gjort. Vi har alla vanliga jobb och man känner sig inte så himla häftig när man måste gå upp klockan sex och packa instrumenten för att resa till en spelning i Malmö. Vi har ju ingen som kör vår turnébuss utan det gör vi själva. Man blir väl grundad i det. Att vi får göra det här ihop gör det värt att hålla på.

Nirvana i korridoren

Solen bildades i Gävle när Gustav Karlsson, Erik Hillborg och Nils Dahlqvist gick på gymnasiet.

– Men jag och Erik träffades redan på högstadiet. Jag kommer ihåg hur han kunde sitta i korridoren och spela Nirvanalåtar på en akustisk gitarr, säger Gustav Karlsson, som beskriver sin bandkollega som en något motvillig frontman.

– Erik är nog inte så förtjust i att ta plats centralt, så vi andra försöker täcka upp så bra det går där. Samtidigt är det han som skriver det mesta och med sin röst och sitt uttryck sätter han en stark prägel på musiken.

I bandintervjuer framstår du som den minst cyniske i gruppen, är det så?

– Ha ha, hm, kanske? Jag har nog alltid varit lite mer tillmötesgående så. Inställningsmässigt. Men jag skulle nog säga att vi har lättat lite på det där överlag. Även om vi fortfarande bär på en känsla av att inte riktigt vilja vara med så är vi väldigt glada för att folk kommer och lyssnar på oss.

Foto: Fredrik Bengtsson

Malin, Dwalin, Balin

Lyrikmässigt är senaste singeln ”Malin” ett utmärkt exempel på hur Solen, i sann indieanda, alltid tar förlorarnas parti.

”Från T-Centralen rullar tågen söderut, du undrar vem som håller honom nu. Jag vet att det gör ont, men vintern tar nog slut. Kärlek är en huggorm, bara låt den dö, låt den dö, alla vänder sig om. Vad fan vet väl dom?” sjunger Erik Hillborg i refrängen.

– Det kommer naturligt för oss att skriva om förlorarna. Om någon som har det tufft eller är på en dålig plats i livet. Kanske inte för evigt, förhoppningsvis, men just där och då, säger Gustav Karlsson.

Han berättar att bandet ska framföra ”Malin” i SVT:s litteraturmagasin ”Babel” framöver. Inspelningen äger rum på tisdagen.

– Tv-debut, det blir spännande.

Fast ni har varit med i ”Musikhjälpen”?

– Ja, just det. När de sände från Örebro. Vi var där 06.30 och skulle spela en rocklåt. En lätt schizofren upplevelse. Nu är det samling 09.30 åtminstone. Vi jobbar oss sakta fram mot mer humana arbetstider.

Foto: Fredrik Bengtsson

”Malin” är en bra låttitel eftersom det knappt finns några tjejer som heter Malin längre. Det är ett lite bortglömt namn?

– Exakt. Vi brukar tramsa lite ibland och sjunga om dvärgarna i ”Bilbo” i stället. Dwalin och Balin och allt vad de heter. Då kan det bli lite garv.

Titeln på skivan då, ”Idol”, kan man se den som en syrlig passning till talangjaktshysterin?

– Den vinkeln finns så klart, lite med glimten i ögat. Men jag tror snarare att vi går på hur ord låter, och det är ett häftigt ord. Och mångbottnat. Det går att fundera kring vad fan det betyder egentligen. Det är åtminstone så jag tänker kring det.

Gustav Karlsson sjunger på skivans duett ”En sommarnatt”, där Solen gästas av artisten Stella Explorer.

Medverkar hon i Karlstad?

– Vi vet inte än. Det är inte helt enkelt med logistiken. Men har ni tur så kommer Stella vara med oss.

En låt som sticker ut lite på skivan är ”Musiken”, en pianoballad som mot slutet växer sig oväntat bombastisk, lite som ”Last Night I Dreamt That Somebody Loved Me” med The Smiths?

– Jag kommer ihåg när Erik presenterade den. Jag tror att vi alla känner väldigt starkt för den låten, även om vi andra inte medverkar så mycket där. Det är något med texten och hur Erik framför den som gör att det bränner till.