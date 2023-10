Nygård stoppade Nygrenkanonen – och blev FBK-hjälte: ”Den här segern var viktigt för oss”

Först missade han öppet mål.

Sen fick han en Magnus Nygren-kanon på låret.

Joakim Nygård hade sannerligen tjänat ihop till att ha 2–1-marginalerna med sig.

– Jag är lite röd på låret. Men det var det värt, ler FBK-hjälten.

Det hade i mångt och mycket varit Färjestads match, men med mindre än minuten kvar var det likväl 1–1 på tavlan.

För fjärde matchen i rad var Färjestad på väg mot sudden.

Joakim Nygård hade några minuter innan haft ett gyllene läge att avgöra.

– Jag trodde målvakten hade pucken i plocken, men plötsligt damp den ned på min backhand. Jag hade inte koll på var målet stod så jag bara vispade iväg den – och tyvärr stod inte målet där, skrattar Nygård och fortsätter:

– Men sen när jag såg på reprisen hur öppet mål jag egentligen hade... Det är klart det grämde mig. Så väldigt skönt att få avgöra den istället.

För Rögle åkte på en ny utvisning, den här gången då Michael Kapla tryckte till med klubban högt på Michael Lindqvist.

Trodde bortdömt

Och den PP-enhet som släppt in ett Röglemål i andra perioden skulle nu få revansch – precis som Nygård.

Per Åslund la upp pucken på silverfat till Magnus Nygren som laddade stora kanonen – och rätt på Nygård.

Hur känns det att få en Nygrenkanon på benet?

– Haha, det känns! Det kan jag säga. Men det var det värt.

För pucken trillade ned framför Nygårds fötter. Klubban var upphakad så istället sparkade han till pucken med skridskospetsen mot det öde Röglemålet.

– Ska jag vara helt ärlig så trodde jag faktiskt att de skulle döma bort det för spark när jag åkte till båset. Men sen såg jag ju att Röglebacken var på den innan den gick in över mållinjen.

Färjestadsjubel medan Röglespelarna påpekar att Nygård sparkade in pucken. Foto: NICLAS JÖNSSON

En liten, millimeternudd från Fredrik Claesson avgjorde för Färjestad med 37 sekunder kvar.

– Det var verkligen precis att han var på den. Men det kändes som vi hade tjänat ihop till det målet. Som vi förtjänade det. För vi fick ju Joels mål bortdömt i andra perioden, och det tyckte vi var felaktigt.

”Det är pinsamt”

För Nygårds videogranskningen var den andra i matchen.

Vid den första, när Joel Nyström pangat in 2–1, dömde domarna bort målet. Linus Johansson, som åkt in i Christoffer Rifalk men fick hjälp på traven av Röglebacken Valtteri Viljanen, förstod ingenting.

– Jag är starkare än backen, jag trycker mig in och han trycker in mig i målvakten. Det känns som det är ett sjukt osmart spel, men det blir väl smart då de dömer bort det. Han trycker in mig hela vägen, använder fötterna. Pinsamt att det inte blir mål, sa FBK-kaptenen till TV4.

Men seger blev det till sist för Färjestad.

Hur skön var den här vinsten?

– Väldigt skön, om jag ska vara ärlig. Vi hade tre raka torsk och mötte nu ett lag det alltid är tufft mot. Tröjhissning, fullsatt – det är tufft att lyckas vinna då. På det sättet vi gör det gör det nästan ännu skönare. Nej, det här var viktigt för oss, säger Joakim Nygård.

Färjestad firar segern med en fullproppad bortasektion. Foto: NICLAS JÖNSSON

Och segern var inte på något sätt orättvis. För Rögles spel fortsätter att hacka, FBK höll hemmalaget till sju skott sista två perioderna.

– Vi gör en bra match. Vissa stunder där de får vandra lite för fritt i vår zon där speciellt vi forwards blir lite för passiva. Men vi krigar och vi sliter. Det ska inte alltid vara perfekt när man vinner, det kommer inte alltid vara perfekt när man vinner – men det är såna matcher man måste vinna också.

Du är en av flera som varit sjuk i veckan, hur är orken?

– I dag kände jag mig pigg. Det var värre i torsdags. Det går fort att tappa flåset, men som tur var kommer det tillbaka snabbt igen.