Dramatiskt sent vinstmål: ”Karma för Färjestad som blev rånade på ett mål”

Efter tre raka enpoängare kom en trea.

Den gjorde det efter ett dramatiskt avgörande där Joakim Nygård avgjorde med 37 sekunder kvar att spela.

Matchfakta

Första perioden

0–1 (13.00) Joel Kellman (Oscar Lawner, Magnus Nygren)

Andra perioden:

1–1 (6.44) Albin Sundsvik (Brady Ferguson), spel fyra mot fem.

Tredje perioden:

1–2 (19.23) Joakim Nygård (Magnus Nygren, Per Åslund), spel fem mot fyra.

Skott: 18–25 (9–11, 3–6, 4–9)

Utvisningar, Rögle: 5x2. FBK: 5x2

Färjestads topp 3

3) Carl Lindbom

Sju SHL-matcher i Färjestad – och fortfarande max två insläppta mål i någon av matcherna. Det är en osannolikt bra FBK-start för superlöftet.

2) Joel Kellman

Formationen med Kellman, Victor Ejdsell och Oscar Lawner var Färjestads bästa, där Lawners återkomst till formationen gav en fartinjektion. Alla tre hade kunnat ta plats här, men målskytt som han var får Kellman platsen.

1) Carl Dahlström

Färjestad vann den här matchen i boxplay, där Rögle inte lyckades skapa något. En av de bästa där var Carl Dahlström vars passningsspel tagit steg och även vågade sig på några offensiva utflykter.

Matchens...

...karma: Jag förstod inte videogranskningen där Joel Nyströms mål dömdes bort. Så kanske var det trots allt karma att Färjestad fick ett 2–1-mål till sist – efter en ny videobedömning. Det handlade inte om centimeter – det handlade om millimeter när Ludvig Claesson nuddade Joakim Nygårds sparkade puck.

...mest oförståeliga 1: Mattias Sjögren hyllades och fick sin tröja nummer 11 hissad innan nedsläpp och höll ett tal. Tyvärr kan jag inte säga om det var fint, för trots att han höll i en mick gick inte det ljudet ut i tv-sändningen och man hörde typ ingenting.

...dragning: Joel Kellman skickade Brady Ferguson till korvkön nere i Ängelholms centrum och lirkade in 1–0. Vansinnigt snyggt.

...mest oförståeliga 2: Jag har sedan länge givit upp att försöka gissa hur videogranskningar i SHL ska gå. Men en sak har jag vetat, det är att när anfallande spelare blir inknuffad i målvakten då blir det mål. Efter lördagen i Ängelholm vet jag inte längre något alls om videogranskningar i SHL.

...brutna svit: Färjestads insläppta mål i boxplay var lagets första mål i baken i numerärt överläge den här säsongen. Mer anmärkningsvärt: Att man efter 14 spelade matcher fortfarande har gjort fler mål i numerär underläge (fyra) än man släppt in (tre).

Så var matchen

Färjestad fick en otroligt tuff start, när August Tornberg visades ut efter knappt fem minuter var det FBK:s tredje (!) tvåminutare.

Tio sekunder i tre mot fem väntade då, men desto bättre för FBK att Rögle är sämst i SHL i numerärt överläge så något vidare tryck skapade man aldrig utan Joakim Nygård hade det bästa läget då han kom fri men inte lyckades överlista Christoffer Rifalk.

Det gjorde däremot Joel Kellman senare i perioden, efter att först lurat brallorna av Brady Ferguson och sedan överlistat även Rifalk till 1–0.

I andra perioden kvitterade Rögle när Färjestad hade powerplay. Magnus Nygren och Marcus Nilsson trasslade till det och skåningarna kom i ett tre mot ett-läge där Albin Sundsvik till sist avslutade snyggt bakom Carl Lindbom.

Men FBK fortsatte vara det spelförande laget i perioden, och till sist dundrade Joel Nyström in 2–1. Men efter en lång videogranskning dömdes målet bort då Linus Johansson bedömdes ha skulden i att han stört Rifalk – inte Röglebacken Valtteri Viljanen.

– Jag är starkare än backen, jag trycker mig in och han trycker in mig i målvakten. Det känns som det är ett sjukt osmart spel, men det blir väl smart då de dömer bort det. Han trycker in mig hela vägen, använder fötterna. Pinsamt att det inte blir mål, säger FBK-kaptenen till TV4.

Han trodde själv det skulle dömas mål.

– Jag var helt säker från start, eftersom jag blir inknuffad. Förklaringen från domarna var inte hundraprocentig, det var mer ”du rör målvakten” och sen inget mer.

I tredje perioden fick Färjestad till sist en videogranskning på sin sida då Joakim Nygård med bara 37 sekunder kvar petade in 2–1-målet och fixade första seger efter tre raka ettpoängare.

Så ställde Färjestad upp:

Målvakter: Carl Lindbom (Max Lagacé)

Backpar: Magnus Nygren–Jérémy Groleau, Joel Nyström–Carl Dahlström, Mattias Göransson–Axel Bergkvist, August Tornberg.

Kedjeformationer: Marcus Nilsson–Linus Johansson–Michael Lindqvist, Joakim Nygård–David Tomásek–Per Åslund, Victor Ejdsell–Joel Kellman–Oscar Lawner, Patrik Lundh–Marcus Westfält–Lucas Forsell, Elliot Ståhlberg.