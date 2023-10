Oktober och halloween är här, och sällan passar det väl bättre att riva av lite skräckfilmer än nu. VF bjudar på ett axplock av sevärda rysare på de populäraste streamingstjänsterna att mysa med i höstmörkret!

AMAZON PRIME

• TOTALLY KILLER (2023)

Regi: Nahnatchka Khan

En mix av Tillbaka till Framtiden och valfri 80-talsslasher, när tonåriga Jamie (Kiernan Shipka) åker tillbaka till 1987 för att rädda sin mamma från en maskerad mördare. En hel del kulturkrockshumor, men också rejält våldsamt när mördaren går loss med kniven. Underhållande!

• THE WITCH (2015)

Regi: Robert Eggers

En av de bästa skräckisarna de senaste åren är ingen hoppa högt-fest, utan bjuder fasor av betydligt mer krypande slag. Verkar inte falla alla i smaken, kanske är de karga 1600-talsmiljöerna för oklatschiga för vissa tittare, men frågar man mig är det ett mästerverk vi har att göra med här.

• HAGAZUSSA (2017)

Regi: Lukas Feigelfeld

Tycker man att The Witch är för glättig och skojfrisk kan man ju alltid hiva på den här österrikiska skildringen om en ensam kvinna med häxrykte i Alperna på 1400-talet. En krävande film som hänger kvar i psyket länge efter att eftertexterna rullat.

Den här behagliga tjejen kan man stifta närmare bekantskap med om man streamar Ringu på SVT Play. Foto: NonStop Entertainment

DISNEY PLUS

• NO ONE WILL SAVE YOU (2023)

Regi: Brian Duffield

Rymdvarelser terroriserar en utstött kvinna i den här nästan dialoglösa rysaren, som hugger på trenden att vifta med metafor-flaggan för fulla muggar framåt slutet. Det finns saker att anmärka på, men filmen är klart sevärd – särskilt om man vill ha en paus från spöken, demoner och mördare till förmån för ett lite mer utomjordiskt hot.

• THE MENU (2022)

Regi: Mark Mylod

Överklass-foodies får sig en rejäl känga i den här skräcksatiren, där en utvald skara får testa en exklusiv avsmakningsmeny på en mystisk ö. Det blir förstås inte alls så trevligt som deltagarna tänkt sig. Med bland andra Anya Taylor-Joy, som slog igenom i The Witch.

• THE BOOGEYMAN (2023)

Ond ande ger sig på familj som precis drabbats av oväntad sorg – konceptet börjar kännas igen. The Boogeyman, som baseras på en Stephen King-novell, vill gärna ha en fot i det så kallade ”elevated horror”-hörnet samtidigt som det främst är en popcornskräckis vi pratar om här. Kompetent gjord och Sophie Thatcher från Yellowjackets är bra i huvudrollen. Men gravallvaret som genomsyrar rullen sänker den ett snäpp eller två.

HBO MAX

• EXORCISTEN (1973)

Regi: William Friedkin

50-årsjubileum, en regissör som precis gått bort och en ny (kass) uppföljare på biograferna. Det saknas inte anledning att se om alla tiders bästa skräckfilm i år, så gör din plikt och låt Linda Blairs besatta tolvåring skrämma slag på dig igen.

Linda Blair som fö revigt förknippas med besatta 12-åriga Reagan i Exorcisten har numera passerat 60-strecket. Foto: Dave Allocca

• EVIL DEAD RISE (2023)

Regi: Lee Cronin

Senaste Evil Dead-rullen är inget omistligt kapitel i den brokiga filmserien, men väl en synnerligen underhållande stund i tv-soffan. Mer skräck än skratt denna gång, och väldigt rikligt med blod när de onda demonerna lämnar landsbygden och intar ett höghus.

• THE MEG 2 (2023)

Regi: Ben Wheatley

Andra vändan för jättelika förhistoriska hajen bjuder inte utökat intellektuellt tuggmotstånd jämfört med den första rullen, brittiske kultregissören Ben Wheatley till trots. Är man på rätt humör kan den trots allt vara rätt kul att se Jason Statham gå några ronder mot monsterfirren.

Michael Myers är en populär kille att klä ut sig till. Vill man se en riktigt bra film med den maskerade mördaren håller man sig med fördel till första rullen. Foto: Denis Poroy

NETFLIX

• HALLOWEEN (1978)

Regi: John Carpenter

En given hållplats på resan genom skräckdjungeln som hör oktober till. Kanske är till och med Carpenters mästerverk lämplig som grand finale? När det gäller att få till känslan av högtiden Halloween är den i alla fall svårslagen. För den hugade finns även uppföljaren från 1981 att tillgå, den är sämre men klart bättre än det mesta som kommit senare med maskerade mördaren Michael Myers i farten.

• DEMONS (1985)

Regi: Lamberto Bava

Lite italienskt godis hör sannerligen hemma i skräckfilmsfrossandet. Demons är en heltfestlig rulle i biografmiljö, full med slafsiga effekter ackompanjerad av hårdrock som Saxon och Accept. För den med smak för lite kultigare rullar är den ett måste.

• EXORCISTEN III (1990)

Regi: William Peter Blatty

Den enda Exorcisten-uppföljaren du behöver. Blattys film är inte utan problem – de flesta orsakade av att filmbolaget ville ha den mer lik originalet – men det är ändå en utmärkt film med alldeles egen agenda. Och George C Scott i huvudrollen, bara en sån sak!

• UNDER THE SHADOW/UNDER SKUGGAN (2016)

Regi: Babak Anvari

Brinnande krig i 80-talets Teheran får ytterligare en jobbig twist när en illasinnad djinn börjar ställa till elände för en ensamstående mor med sin dotter. Välspelat, fascinerande och rätt ruggigt – väl värd en koll och ett uppfriskande miljöombyte för övernaturliga läbbigheter.

SKYSHOWTIME

• HELLRAISER (2022)

Regi: David Bruckner

Efter en tillvaro på absoluta botten av direkt till video-uppföljare gjorde i fjol ett försök att åter lyfta Hellraiser-serien till tittbar status. Det lyckades, även om eventuella ambitioner att komma i närheten av originalet från 1987 (eller del 2) kom på skam. Men skapliga produktionsvärden och hyggliga skådisar gör att den ändå utan problem placerar sig på den högre halvan av de hittills elva (!) Hellraiser-filmer som producerats.

• SMILE (2022)

Regi: Parker Finn

Braksuccé på biograferna för Smile, som lånar inte så lite från Ringu (1998) och It Follows (2014). Här är det alltså en förbannelse vi har att göra med, och det blir upp till psykiatriken Rose (Sosie Bacon) att stoppa den innan det är hennes tur att sätta livet till. Mycket lovande första halva, som tyvärr blaffar på lite väl mycket framåt slutet.

• FREDAGEN DEN 13:e DEL 2-8 (1981-1989)

Regi: Olika

Sällan har väl ett Fredagen den 13:e-maraton suttit bättre än under oktober? På Skyshowtime finns chansen att se alla 80-talsfilmerna där Jason är antagonist (saknade del 1 har ju en annan mördare...) och i samma veva ta en åktur genom årtiondet då alla år utan 1983 och 1987 har sitt eget bidrag till Fredagen-mytoset. Vilken fest!

TV 4 PLAY +

• HOTELL TRANSYLVANIEN (2012)

Regi: Genndy Tartakovsky

Klart barnen ska få vara med och fira chocktober! Då passar den här animerade komedin med Dracula (Adam Sandler), hans bångstyriga dotter och en uppsjö lagom läbbiga kompisar. Massor av monsterkul för de små, och fullt uthärdligt även för de vuxna.

• LÅT DEN RÄTTE KOMMA IN (2008)

Regi: Tomas Alfredsson

Sverige har historiskt inte vara något vidare på att producera skräckfilm (även om ett ljus i tunneln kan skönjas), men vi kan i alla fall gotta oss åt att det finns ett blågult mästerverk i genren. Tomas Alfredssons filmatisering av John Ajvide Lindqvist debutroman från 2004.

SVT PLAY

• SUSPIRIA/FLYKTEN FRÅN HELVETET (1977)

Regi: Dario Argento

Den italienska skräckmästarens Dario Argento kanske mest älskade film är en feberdrömsk, mörk saga som inte är särskilt intresserad av att berätta sin historia utifrån ett vanligt narrativ. Släng med andra ord alla krav på logik överbord och låt bara den underbara atmosfären skölja över dig när vi får följa med till en tysk dansakademi som drivs av häxor.

Skräckfilmen Suspiria utspelar sig på en prestigefull balettskola i Berlin. Foto: Foto: Alessio Bolzoni/Amazon Studios

• SUSPIRIA (2018)

Regi: Luca Guadagnino

Dansskolan från Argentos original är kvar, men i övrigt är Guadagninos remake en motpol snarare än en kopia. Fast inte heller 2018-versionen av Suspiria är lämpligt tidsfördriv för den som ratar filmer som vägrar ge glasklara svar. Intressant är den, i vilket fall som helst, och det kan nog utgöra en synnerligen kul dubbel med 77-versionen.

• RINGU (1998)

Regi: Hideo Nakata

Startpunkten för den japanska skräckvåg som sköljde över världen för dryga 20 år sedan är fortfarande svårslagen. Fick en poppis och inte helt oäven amerikansk nyinspelning – men den levererar något ljummare kalla kårar än originalet. Och de förbannade VHS-kassetterna i händelsernas centrum har väl i dag uppnått härlig retrokänsla.

VIAPLAY

• HEREDITARY (2018)

Regi: Ari Aster

En riktig magsop till rysare och redan en klassiker. Att Toni Colette inte nominerades för en Oscar i sin makalösa rolltolkning är en skam för människan som art. Har du ännu inte sett Hereditary är det dags – men var beredd på både nedbitna naglar och kvävande ångest.

• MIDSOMMAR (2019)

Regi: Ari Aster

Svensk midsommarfirande som du aldrig sett det förut – förhoppningsvis. Ari Aster andra film har rätt mycket att tacka The Wicker Man för, men är ändå en synnerligen unik filmupplevelse.

• THE OTHERS (2001)

Regi: Alejandro Amenábar

Nicole Kidman briljerar i den här härliga hemsökta hus-mackan som faktiskt redan har mer än 20 år på nacken. Perfekt mysrys, som kan tilltala även folk som normalt inte är fans av skräckfilm.