Mia Skäringer om nya ”Solsidan” och Sverigepremiären i Karlstad: ”Alltid dödsångest”

”Solsidan” i all ära – det är på livescenen Mia Skäringer firat störst triumfer och blivit en av landets allra mest älskade komiker. Snart kan Karlstad stoltsera med Sverigepremiären av showen ”Just idag mår vi bra”, där hon delar scen med sin 20 år yngre poddkompis och humorkollega Hampus Nessvold.

– Man har alltid dödsångest, och man frågar ju sig varför man inte är den som kommer och hänger in jackan och luktar parfym, istället för att hela tiden vara den som ska vara däruppe, säger Skäringer till VF.

I måndags firade Mia Skäringer och Hampus Nessvold det hundrade avsnittet av den samtalspodd de sjösatte i januari 2022, och som i all enkelhet beskrivs som lika delar kafferep och terapi. Med Kentas klassiker ”Just idag är jag stark” som hemtrevlig signaturmelodi mellan tjattret.

– Ja, det är otroligt att munnen kan gå så på en, säger Mia Skäringer, innan hon ger sig i kast med att försöka sammanfatta tiden med podden.

– Vi ältar ju grejer, fast på ett ganska komiskt, enkelt och vardagligt sätt. Vi har inte satt oss på några höga hästar, har inga storslagna ambitioner om att leverera några smarta utläggningar. Det sa vi från början, att ska vi orka göra det här så får vi ha det som en ventil. En sorts veckovis uppdatering på varandras liv. Och vi hittade ganska snabbt en energi som funkar bra.

– Sen är det som med allt, att det går bättre och bättre ju längre man får hålla på. Även om det går upp och ner med livet och vardagen i övrigt. Vi har egentligen bara två förhoppningar med podden, och det är att människor ska kunna känna igen sig i det vi pratar om, och att man ska bli glad av att lyssna.

En stor behållning är när ni pratar om tv-serier, vilket ni gör ganska ofta. Vad följer du för tillfället?

– Ja, just nu hinner jag inte följa så mycket utan det är bums i säng på kvällarna. Men den nya säsongen av ”The morning show” med Jennifer Aniston och Reese Witherspoon försöker jag se, och sen är jag som alltid inne i alla slags dokumentärer. Och så tittar jag på ”Estonia”, som precis släpptes på TV4. Jag har nog sugit slut på det mesta på både Netflix och HBO.

Vad talar för att det ska bli hundra avsnitt till av den här podden ni gör?

– Nu är det ju maxat med rep och dans och text och övergångar som ska sitta, som det ska vara innan man kliver ut i en stor arena med något. Så nu ska vi först och främst hålla sams och inte slå ihjäl varandra i den processen. Men, jag tror att både jag och Hampus tycker att podden är skitkul, så vi satsar nog på att göra hundra avsnitt till efter det här.

Det skiljer 20 år mellan dig och Hampus, men när man lyssnar på er kan man ibland få för sig att det är han som är äldst. Det verkar vara en klok pojk?

– Ja, eller hur? Det är en klok pôjk, nästan för klok för sitt eget bästa ibland, och då måste jag killa honom i sidan lite. Men det är ju det jag gillar med honom också. Nu är han 27 så jag får inte säga att han är lillgammal längre, det tycker han inte om. Men ända sedan jag lärde känna Hampus så har mitt intryck varit att det handlar om en gammal själ, i en ung mans kropp. Och det var nog det som gjorde att vi drogs till varann. Vi har jäkligt roligt ihop, vi ser samma saker. Och jag var nog själv lite som Hampus när jag var yngre, lite lillgammal, drogs till äldre personer.

– Åldersskillnaden är också bra på så vis att det liksom aldrig kan uppstå någon konkurrenssituation. Det kan det annars göra när man är i lite samma ålder. Vem ska vara roligast nu? Vem ska ta den platsen? Man konkurrerar lite om samma roller då.

Vid något tillfälle säger du att livet har sandpapprat ner dig, apropå att han nu är i det här stadiet där han sprutar ur sig nya figurer, idéer och komiska grepp. Upplever du samtidigt att den energin spiller över på dig?

– Ja … eller jag blir glad av den. Hampus är ju mitt i det nu, på väg uppåt, han producerar så mycket just nu och har en otrolig kraft. Han tar en vision, sätter sig vid datorn och skriver ner den. Fixar alla skådisar. Han sitter inte och väntar på att bli uppbjuden, och det älskar jag att se.

– Själv har jag inte den taggen i dag på samma sätt, jag får mer vänta och se, kommer det något mer viktigt som jag vill säga eller göra? Jag kanske inte är i det stadiet där jag uppfinner så mycket nytt, utan jag går in i det som redan finns, men från nya håll.

I arbetet med podden har Mia Skäringer och Hampus Nessvold en producent som ”kokar ner två timmars bubblande samtal” till ett avsnitt.

– Det klipps och friseras. Och det påminner ju om det arbete som jag och Hampus gör nu, men det är ingen livepodd vi ska göra, utan en humorshow. Vi har båda en stor publik men också en ring av samma publik där i mitten. Vi tar med oss den här Hampus- och Mia-tonen som vi har hittat i podden, lyfter in våra olika karaktärer och försöker hitta en liten röd tråd i allt. Vi har frigjort föreställningen, man ska inte behöva ha lyssnat på podden för att gå och se oss.

De här karaktärerna som har följt med dig så länge, Tabita och Gulletussan, är det knivigt att hitta nya situationer och sammanhang att låta dem ramla ner i?

– Det kan det vara, men det får man ju försöka göra. Sen finns det så klart en begränsad yta för just de här figurerna att ramla ner på. Gulletussan har sin jargong, hon är inte jätteclever, för att uttrycka det milt, utan är hela tiden väldigt besatt av sin exman, som är hockeyspelare, och av att synas. Hon är lite narcissistisk så, allt handlar om henne.

– Tabita, hon är mer den här transparenta kvinnan som säger vad hon tycker och tänker utan att lägga värst mycket vikt vid hur det kan tänkas landa hos omgivningen. Så hon kommer väl att säga vad hon tycker och tänker just nu, om tiden vi lever i. Sen kommer Ann-Marie tillbaka också, en jättegammal karaktär som jag gjorde i min första föreställning, ”Dyngkåt och hur helig som helst”. Hon som blev omgjord i ”Go’kväll”. Ja, hon kommer nog också att titta ut och försöka få någonting sagt under kvällen.

Kan du fortfarande roa dig med att hitta på figurer, eller är stallet fullt, så att säga?

– Jag tror att jag är en blandning av en skådespelare och en komiker, och att det var de här tre som kom till mig. De är mina Alfons och Mållgan. De kom till mig och har stannat. Jag vet inte hur länge de tänker stanna, men är glad så länge de är med. Men jag är egentligen inte så jätteduktig på att uppfinna nya gubbar, där är Hampus mycket snabbare. Jag har mina, och jag älskar dem, men jag har liksom inget driv i mig när det kommer till att uppfinna nya karaktärer, utan finns det något de jag har kan säga här och nu, ja då får de göra det.

Nu närmar sig premiären i Karlstad, på vilket sätt brukar premiärer vara speciella för dig?

– Ja du, de är alltid speciella. Man har alltid dödsångest, och man frågar ju sig varför man inte är den som kommer och hänger in jackan och luktar parfym, istället för att hela tiden vara den som ska vara däruppe. Jag minns ingenting från premiären av ”No more fucks to give” som vi gick upp med i Örebro. Vi hade inte ens haft något genrep, för vi var inte helt färdiga. Så jag visste inte hur lång föreställningen skulle vara. Det visade sig sen att jag hade stått där på scenen i två och en halv, ja närmare tre timmar. Så det är min senaste premiärupplevelse, och där tror jag fan i mig att jag brände ner några nerver i hjärnan, alltså. Det var nog en mer traumatisk än härlig upplevelse faktiskt.

– Men nu ska vi hålla varann i handen, jag och Hampus. Allt ska sitta, men sen ska vi ha kul också, har vi sagt. Det är inte något blodigt allvar det här, utan nu ska vi bjuda publiken på en riktig jävla raket bara.

Parallellt med turnén är Mia Skäringer aktuell i den åttonde säsongen av ”Solsidan”, och nyligen stod det klart att det blir åtminstone två till säsonger.

Lotta Engberg lägger ner sin allsång och Lasse Berghagen har gått ur tiden. Det känns lite tryggt att det åtminstone kommer nya avsnitt av ”Solsidan”?

– Ja, då är det väl skönt att vi har något gammalt som tuffar på.

Var det självklart för dig att tacka ja till en fortsättning?

– Ja, nu var det det. Jag var lite krånglig förra säsongen där jag inte var med så mycket, och det berodde helt enkelt på att jag var så jäkla slut efter ”No more fucks to give”, så jag var verkligen tvungen att jobba lite mindre där ett tag. Men nu vill jag gärna vara med så mycket som jag behövs, att vi blir ett vi igen. Så det var självklart, det var det. Det är ett väldigt gött gäng att komma tillbaka till, vi känner varann så väl.

Var skulle du säga Anna befinner sig i den nu pågående säsongen, är hon tillfreds med livet och hur det har blivit?

– Hon är ju lite trevande nu i sitt yrkesliv. Dels är hon singel och försöker dejta och ta sig fram i den djungeln. Samtidigt känner hon väl hur rollerna börjar sina inom teatern, som det ju blir när man är tjej och har blivit lite äldre. Hon får kämpa för att hitta vad hon ska göra. Så hon skiter i teatern ett tag och provar sig fram lite. Det är väl där hon befinner sig nu.

Hon känns som den mest rimliga personen i gänget? Tillsammans med Alex, kanske.

– Ja, men så är det nog, och det är väl Annas uppgift i ”Solsidan” också. Det skulle nog bli svårt annars. Mickan behöver Anna och vice versa och Fredde skulle inte kunna hålla på som han gör utan Alex. Så vi ska nog vara de där som människor kan känna igen sig i, tror jag.

Premiären av arenaturnén ”Skäringer & Nessvold – Just idag mår vi bra” äger rum i Löfbergs arena torsdagen den 9 november. Nästa år återvänder Mia Skäringer till tv-rutan i en ny humorserie med de egna karaktärerna.