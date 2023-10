Hammarö har inget badhus! Man kan undra om det finns någon kommun i Värmland med så många invånare som inte har något. Det kanske inte finns i Sverige heller?

Vad man kan vara säker på är att det finns ingen kommun som för femton år sedan hade två badhus och som nu inte har något fungerande! Hur sköter den här kommunen sin verksamhet?

Det verkar som om man vill riva badhuset. Att renovera för att ge Hammaröborna tillgång till ett badhus är inget som man vill. Simundervisningen för våra barn kommer inte att bli så bra som man borde kunna förvänta sig. I den här frågan verkar delar av oppositionen mera måna om Hammaröborna.

Hammarö har hög skatt. Det eftersatta underhållet av kommunala byggnader och att man alltid valt att riva och bygga nytt är kostnadsdrivande. Kommunen är kraftigt skuldsatt. Det ser ut som om skulderna kommer att växa. Plötsligt behövde kommunen ett nytt vattentorn! Vad är nästa överraskning? Att få fram pengar till ett nytt badhus verkar inte troligt. Hitintills har det inte prioriterats. Under många år har man pratat om ett nytt badhus, särskilt under valrörelserna, utan att det blivit något. Ett framtida nytt badhus är mycket avlägset, gissar jag. Hammarö kommer att sticka ut under en mycket lång tid med att inte ge den kommunala service som de flesta kommuner i den storleken förväntas ge sina kommuninvånare!

Lars Westling