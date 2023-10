Alpin skid- och snowboardåkning är en av de mest populära formerna av fysisk aktivitet under vinterhalvåret. Att säkerställa att så många värmlänningar som möjligt har närhet till en hemmabacke borde därför vara en självklarhet. Lika givet som att värma vatten till ett badhus eller frysa vatten till en ishall, skriver Jan Sandström, ordförande Värmlands Skidförbund.

Kostnaden för stillasittande livsstilar i Sverige har nyligen beräknats till 90 miljarder kronor per år, oberoende av kostnaderna för övervikt och fetma. Samtidigt visar undersökningar att vi bara är utomhus och aktiva hälften så mycket under vinterhalvåret som under sommarhalvåret.

Att garantera att värmlänningarna har tillgång till en skidbacke på nära håll borde därför vara en självklarhet – inte minst ur ett folkhälsoperspektiv. Hur kommer det sig då att skidåkning inte tycks vara prioriterat i våra värmländska kommuner – trots att det är en av de viktigaste motionsformerna för många människor?

Drygt två miljoner människor åker slalom varje år och i Riksidrottsförbundets undersökningar av svenska folkets motionsvanor framkommer det gång på gång att skidåkning är en av de populäraste formerna av fysisk aktivitet. Sett till antalet aktivitetstillfällen är skidåkning likställt med simning och fotboll. Bara cykling, promenader och styrketräning har betydligt fler aktivitetstillfällen.

Varför är det då självklart att satsa stora summor pengar på uppvärmda konstgräsplaner vintertid men däremot inte att möjliggöra för skidåkning på hemmaplan?

De senaste veckornas dystra rubriker om skidanläggningarna i Sunne, Kil och Karlstad ställer frågan på sin spets. Trots att vi vet att en alpin hemmabacke kan vara både mer kostnads- och klimateffektiv i jämförelse med andra idrottsanläggningar.

En rapport från företaget Ecoloop visar rentav att en skidbacke med många besökare och aktivitetstimmar faktiskt kan innebära en avsevärt lägre klimat- och kostnadsbelastning per person jämfört med kostnaden för simhallar, ridhus och uppvärmda konstgräsplaner.

Skidåkning innebär dessutom att vi vistas i naturen – vilket konstaterat också är förknippat med en mängd positiva hälsoeffekter. Det är bevisat bortom allt tvivel att fysisk aktivitet utomhus leder till förbättrad hälsa och välbefinnande. En hemmabacke med kringliggande anläggningar skapar även möjlighet till fler aktiviteter såväl vinter som sommar.

I Värmland sköts driften av många av våra mindre skidbackar av föreningar och ideella krafter – Kils Slalomklubb är exempelvis med sina drygt 600 medlemmar en av landets största alpina klubbar – och på flera ställen samarbetar alpint med längdverksamheterna i fråga om snötillverkning. Lyckas vi fortsatt inte driva dessa anläggningar med gemensamma krafter kan det få ödesdigra konsekvenser för allas vårt Skidvärmland.

Det krävs en samlad värmländsk strategi där även planer för de vita ytorna räknas in. Våra kommuner behöver ta ett större ansvar för att främja skidåkning och tillgången till skidanläggningar – inte minst ur ett jämlikhetsperspektiv.

En hemmabacke är en verksamhet som kan nyttjas för föreningsändamål och organiserad träningsverksamhet, men som också till stor del kan nyttjas av allmänheten. Skidbacken är som påvisat dessutom oerhört viktig för att kunna få barn aktiva under vintertid.

På många platser runtom i landet är skidbacken de facto ortens största fritidsgård vintertid – i ett sammanhang där vi verkar över generationsgränserna.

I den verksamhet som Värmlands Skidförbund bedriver inom alpint och längd tränar dessutom killar och tjejer tillsammans, från skidskoleålder upp till elitnivå. Vi ser det som en självklarhet. Det handlar om jämlikhet och jämställdhet såväl i spåret och pisten som i det verkliga livet. Vårt uppdrag är att via föreningslivet bidra till att våra barn- och unga utvecklar såväl sina fysiska som sociala förmågor.

Ungdomar som regelbundet deltar i organiserad idrott skattar sin hälsa, livstillfredsställelse, glädje och lycka i livet avsevärt högre jämfört med dem som inte deltar eller deltar i liten grad i organiserad idrott. Sambandet är extra tydligt hos flickor.

Barn och ungdomar som deltar i organiserad idrott rapporterar också mindre social ångest, ökad social kompetens och starkare självkänsla jämfört med jämnåriga som inte idrottar. Effekter som är avgörande, inte bara för individen utan också för vårt framtida samhälle. Snösäkra skidanläggningar är dock en förutsättning för att lyckas med detta.

Jan Sandström, ordförande Värmlands Skidförbund