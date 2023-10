”När jag ser tillbaka på hur sjukt länge jag fortsatte att betala mina räkningar via Svensk kassaservice mot en avgift på 50 kronor per faktura, trots att internetbank sedan länge slagit igenom, rodnar jag.”

Vissa människor är i takt med tiden. De klarar av att hålla koll på trender, skeenden, skiftningar och idéer. Väldigt få – Steve Jobs, Patti Smith m.fl. – har i stället en övernaturlig förmåga att kunna befinna sig strax före tidens rytm och visa oss andra rätt.

Jag tillhör den tredje gruppen. De som inte riktigt får till det. De som klappar i otakt.

Till exempel åt jag min första Big Mac när jag var 23 år gammal. Det skäms jag visserligen inte för. Orten i nordligaste Norrbotten där jag växte upp hade (och har fortfarande inte) någon Donken, vilket gjorde all Happy Meal-reklam på tv:n till rena tortyren. Burgarleksakerna var klart tuffare i syd! Det ska ni ha.

När jag ser tillbaka på hur sjukt länge jag fortsatte att betala mina räkningar via Svensk kassaservice mot en avgift på 50 kronor per faktura, trots att internetbank sedan länge slagit igenom, rodnar jag dock. Där har jag bara mig själv att skylla.

Den här veckan var det dags igen för senkomna insikter. På tisdagen råkade jag höra några låtar från In Flames platta ”Whoracle”, sisådär 26 år efter att den släpptes … och he-rre-gud, vad bra det är? Melodiöst, sofistikerat, heroiskt. Varje låt skulle utan vidare kunna plockas in till ett ”Castlevania”-soundtrack. I sina bästa stunder minner 90-talets In Flames om ett Thin Lizzy som sadlat om till dödsmetal. På den grymmaste låten – instrumentala ”Dialogue with the stars” – kunde det faktiskt lika gärna vara legendariska Lizzyduon Gorham och Robertson som lekte tvillinggitarrer. Så bra är det.

Det är ingenting att skylta med direkt, att man plötsligt upptäcker att en av Sveriges största metalexporter faktiskt har någonting att komma med – men nu gör jag det ändå, bara för att styrka min poäng.

Värre är emellertid joggningsturen jag övertalades att ta av några välmenande kollegor häromdagen. Jag skriver joggning med flit, ty det jag ägnade mig åt i maklig takt under 30 minuter en sen tisdagskväll var INTE någonting så coolt som löpning. Det saknades bara ett pannband och en glansig gympaoverall, och jag kunde ha varit en överviktig seniorgranne i en Dennisfilm från 1980-talet. Och det trots att jag hade In Flames i lurarna.

Hur som helst räckte den ansträngningen för mig. När jag väl hade slutat upp med att hafsa som en pudel genom sirap på stadens gator, och kunde slå mig ner på en pall hemma, var ansiktet rött och hjärtat trummade hårt som … som … tja, som Brian Downey på ”Cold Sweat” (för att fortsätta med Thin Lizzy-spåret).

Det märkligaste? Att jag var glad. Inte för att löpturen var över. Inte för att jag faktiskt villigt gett mig ut i springskor för första gången på åtminstone 24 år. Nej, det var en glädje som kom inifrån och höll sig levande av sig själv, utan att vilja peka ut något särskilt som orsak. Den lyste i mig, och fortsatte att hålla mig på glatt humör i två dygn efter turen.

Träningsendorfinerna är alltså ingen myt. Vilket, nu när ruset lagt sig, faktiskt gör mig pissirriterad. Här har jag ägnat hela mitt liv – större delen av fritiden och åtminstone hälften av mitt arbete – åt att söka snabba kickar; skivor, filmer, konserter och spel som kan få mig att känna hur det faktiskt finns en poäng med den här jordavistelsen trots allt. Mer eller mindre medvetet har jag tagit Woody Allens devis om konsten som sanning: att dess viktigaste uppgift är att få oss att glömma bort det obehagliga i verkligheten. På sätt och vis har jag också sett den som det enda sättet att bli verkligt lycklig.

För inte särskilt länge sedan insåg jag att Woody Allen hade helt fel (i detta som med annat). Och nu har jag förstått att även jag hade det.

Så. Det är BRA att röra på sig. Kom ihåg var ni läste det först.

(om ni är lika trögfattade som jag behöver ni inte ens ta det sista som ett skämt).

Och vill ni bli lite bättre på att hänga med, åtminstone inom det fjärde viktigaste i livet efter vänner, familj och hälsa, så ska ni fortsätta att läsa VF kultur och nöje.

En daglig ranson av det kan förmå till och med en flane som mig att hålla koll på beatet någorlunda.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: Chuck Norris vidgar paletten

Chuck Norris. Foto: Marton Monus

Saken: Världen har alltid varit förtjust i Chuck Norris. Själv har jag lite svårt att förstå upphetsningen kring en homofobisk och vapenvurmande religiös fanatiker – men jag antar att de allra flesta inte har bemödat sig att lära mer om mannen bakom myten. Hur som helst: I andan att försöka hålla isär upphovsman och verk, kan jag nämna att jag faktiskt blev positivt överraskad när jag läste en artikel om Norris nya actionkomedi ”Zombie plane”. Storyn går ut på att ett gäng kändisar enas för att rädda mänskligheten från en zombiekatastrof. Härligt iq-befriat? Ni anar inte. Betänk till exempel att Chuck Norris, som ska spela sig själv, ges i uppdrag att träna upp rapparen Vanilla Ice till actionhjälte. Jag behöver se detta.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Morrisseys nya platta kommer inte ut

Morrissey. Foto: Owen Sweeney

Saken: Steven Patrick Morrissey har inte gjort sig känd för att vara en fridens man. Det senaste året har hans grälsjuka börjat likna nivåerna efter uppbrottet med bandet The Smiths (1982–1987). Då var motståndarna de klent avlönade bandmedlemmarna – nu är det skivbolagsjätten Capitol, som äger rättigheterna till Morrisseys kommande (?) album ”Bonfire of teenagers”, men som låter utgivningen dröja. Kanske för att skivan, likt så mycket annat i Mozs senare karriär, tycks suga jättehårt. Miley Cyrus medverkar exempelvis på en duett vid namn ”Veronica”, men har efter inspelningen sparkat bakut och vägrat tillåta att hennes namn nämns någonstans på omslaget eller i samband med releasen. Känns inte som en kvalitetsstämpel.

Beslut: På återremiss

Anmälan avseende: Egmont slimmar utgivningen

Saken: Nyligen fick alla som prenumererar på ”Kalle Ankas pocket”-spinoffen ”Ankeborgs samlarpocket” ett brev där det berättas att tidningen läggs ned. Ingen vidare förklaring ges, men man får väl anta att det beror på låg lönsamhet. För inte ens ett år sedan slutade förlaget Egmont att ge ut dess systertidning ”Kalles deckarpocket”. Krimäventyren med Disneyprägel gick över till att tryckas i samlarpocketen (vars omslag då började prydas med namnet ”Kalles deckarpocket” i en svårgriplig rockad). Unika Mussetecknare som Casty har fått några av sina bästa äventyr uppvisade för den svenska läsarkretsen i de två titlarna. Men nu är det alltså definitivt slut. Tråkigt tycker jag, liksom andra Egmontvänner med mig.

Beslut: Fälld

Tobias tycker om:

”The Lovecraft Investigations”

Det är helt barockt egentligen hur skickliga BBC är på dramaproduktioner. Bolaget har förmågan att locka till sig rätt produktionsbolag i rätt tid, och lägger stora resurser på att få det rätt. Ingen skugga över Sveriges Radio – även deras samarbetspartners har lyckats spela in en stor mängd högklassig och spännande fiktion – men de kan inte tävla med jätten i väst. Inte ens nästan.

Mycket handlar förstås om kontext. Långkörarserien ”The Lovecraft Investigations”, till exempel, skulle förmodligen ha blivit råtöntig i svensk version, på grund av att språket och miljöerna hade träffat helt fel. Men i BBC:s tappning har den blivit det bästa ljuddramat under de senaste tio åren – frånsett möjligen ”Limetown”, som bara fick en säsong, och mästerverket ”Welcome to Night Vale” som spelar i en helt egen genre.

För bara någon dag sedan hade den fjärde säsongen av ”The Lovecraft Investigations” premiär. Liksom de tre föregående är det en berättelse av skräckförfattaren HP Lovecraft som står i fokus, snillrikt anpassad för den moderna tiden: i år novellen ”The haunter of the dark” (1935).

Som sagt görs det väldigt snyggt när huvudpersonen Kennedy Fisher, journalist, trevar runt i Lovecrafts morbida universum och spelar in alla förehavanden till sin fiktiva true crime-podd Mystery journals. På så vis förklaras att vi lyssnare i den verkliga världen får möjlighet att ta del av allting.

Kritiker har påpekat att serien minner om en blandning mellan ”Serial” och ”True detective”, och det är en spaning som håller. Se bara till att lyssna igenom de tre första säsongerna innan du tar dig an den fjärde. Det är många namn att hålla reda på.