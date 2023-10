Sven-Ingvars nya skiva – låt för låt: ”Vi leker musik, det är väl det allt handlar om?”

George Harrison-gitarrer och tvärflöjtsolon med ena foten i vädret, bitterljuva stråkar och ett snedstämt pubpiano. En oväntad vänskap på Södermalm, tjuvrökning på Gruvlyckan, och så de där husen längs Honolulugatan i Slottsbron.

På fredag släpps Sven-Ingvars nya skiva. VF tar följe på Oscar Magnusson genom de 13 låtarna.

Tryggt förvissade om att gruppen redan vidrört det mesta under sina 67 år (med varierande framgång, ska sägas) tas svängarna ut rejält när Sven-Ingvars nu släpper sitt andra album utan Sven-Erik Magnusson. På "Jag kan varken leva med dig eller utan dig" kliver Oscar Magnusson fram än tydligare som låtskrivare, som ensam upphovsperson till tio av spåren.

Och vi börjar väl från början.

1. Röda trådens slut (Oscar Magnusson)

"Står här vid sidan om, ditt hjärta är närmst min kropp, nu går vi ut, nu är allt slut, nu ska vi till himlen opp"

– Den tar väl tag? Vi var väldigt noga med att få till stråkarna i början, de höll vi på med länge innan det satt. Det är världens enklaste arrangemang egentligen, tre toner som upprepas. Men det blir en hook av det. "Röda trådens slut" berättar om en sorgbearbetning med alla dess olika faser, och utgår från pappas begravning. När allt var slut och vi skulle bära ut kistan, hela bandet och Micke "Nord", så ställde jag mig längst fram, på höger sida. Jag tänkte väl att jag borde stå främst i ledet. Då kom begravningsentreprenören fram till mig. "Oscar, du ska stå här, längst bak till höger. Då är du närmst din pappas hjärta." Det där träffade ju en så in i ... Och jag pratade med pappa hela vägen ut, "nu går vi ut, pappa".

– Mitt i den omedelbara sorgen finns det ett hoppfullt buskap också, i att vi ska mötas igen. För tro det eller ej så vet vi inte ett dugg om den saken. Så jag ville väva in det. Vi letade gravplats, diskuterade hur stenen skulle se ut. Han hamnade på Gamla kyrkogården på Sundsta, vid stenbron, vid Klarälven. "Jag ristar i svart granit, dagarna i ditt liv." Sedan sänker vi ner urnan, och that's it, ett sista farväl. Om inte varje dag så åtminstone varannan får jag någon form av respons på den här låten. Antingen i sociala medier eller i brevlådan. Från människor som har sökt tröst i den och använder den vid begravningar. Så den har väl fäst sig i själen hos folk, vilket givetvis är väldigt fint.

2. En sista dag (Oscar Magnusson)

"Allt som är vackert, sparar vi. Det trasiga, fula, vävs också in. Lite lagom, jantelag"

– Man märker att jag skriver "livsbejakande" (skratt). Det har jag alltid gjort. Jag gillar det. Jag ska inte säga att jag har lätt för det, men jag tycker om att se på livet lite från utsidan. Den här handlar väl om ... ja, att man ska försöka ta till vara på sitt liv. Det går så sjukt fort. Det blir väldigt uppenbart när barn introduceras i ens liv. Och livet är inte bara sött, vi försöker givetvis spara vackra saker, göra kul grejer. Men det är hack i skivan här och där också, och man ska inte vara rädd för de dagarna när de kommer, för de är en del i det också. Utan dem blir inte det andra värt något heller.

Sven-Ingvars hemma på Sliperiet i Borgvik. Foto: HP Skoglund

3. En liten bit av Värmeland (Oscar Magnusson)

"Sotsvart spegelblank, smyger älven fram, som blodet till ditt hjärta, en liten vit av Värmeland"

– Otroligt lokalpatriotiskt! Det är uppväxten. Klarälven och livet runt Klarälven. Det är båtar, det är bad och det är kul och lek. Is på vintern. Vi gick ju på älven in till stan när vi var tonåringar. Livsfarligt, under järnvägsbron och allt. Men visst var isen tjockare förr? Med tanke på "Röda trådens slut", som är ganska stor och svulstig, så ville vi tona ner det lite här. Den här låten hade också gått att göra "stor", men den har inte det budskapet i sig. Den är snarare en liten stilla hyllning till landskapet där man växt upp. Om promenaderna hemma på Romstad, på väg till Västerstrandsskolan. Och så älven då, den har väl inte alltid varit sotsvart, var väl snarare brunaktig när man var liten. Men ändå.

4. Hjärtats röst (Oscar Magnusson)

"Längs vindlande vägar vi åker, vi rullar fram. Så länge vi är tillsammans så vet vi att vi kan"

– En billåt? Ja, varför inte. Den är skriven 2010 och även om den har en något större bullshit-faktor än de övriga låtarna så finns där väl ändå något budskap även här, om att ta vara på dagarna. Den har haft sina turer, den här. Gått hela varvet. Farsan har ju sjungit in den också, i Atlantisstudion. Han gillade den. Men den hade inte sin rätta kostym då. Där låg en ganska brötig slide-gitarr i ljudbilden och textmässigt var jag inte så jäkla nöjd heller. Den blev inte som vi tänkt oss då. Men någonstans under arbetet med den här skivan så plockades den upp igen, och vi började skruva. Den har fått en lite popigare kostym, med ringaringa-gitarrer och munspel. Mats (Billinger, Sven-Ingvars gitarrist sedan 2021) anslag var väldigt viktigt för att hitta rätt här. Och vi behöll faktiskt den där texten som jag skrev först, då 2010. Det kan bli så krystat att kliva in och ändra i efterhand, konstruerat. Det är lustigt det där, man har sin palett, får acceptera det.

”Livet är ett lotteri, liv och död går hand i hand och allt snurrar ju på i den här cirkusen som vi kallar livet”, säger Oscar Magnusson om en av låtarna på den nya skivan. Foto: HP Skoglund

5. Låt gå (Ingenting att göra åt) (Oscar Magnusson)

"Nu visslar det i parken, kölden biter i din kind. Genom märgen blåser nordanvind. Och löven ligger stilla, så gör också du. Lika hopplöst i dag, som i går, eller hur"

– Den här är ännu äldre. En låt som aldrig riktigt släppt taget om mig. Jag och Mats flyttade till Stockholm samtidigt, gick på samma skola där. Jag bodde på Lilla Essingen och tog alltid bussen över Västerbron på väg till skolan, som låg nära Münchenbryggeriet. Klev ofta av vid Hornstull, gick genom Högalid och svängde upp så jag kom till Bysistorget. Det låg en kaffebar där, så jag brukade ta med en kaffe sista biten.

– Längs den där vägen stötte jag ofta på en herre. Jag förstod ganska snart att han inte hade nånstans att bo. Vi började heja på varann och var han uppe vid Bysistorget, ja då köpte man en kaffe och en sådan där västerbottentoast till honom. Han var överintelligent, åsikter å det grövsta. Otroligt rolig att prata med, men det hade ju slagit slint nånstans. Färgstark, hade bara hamnat fel. Han hade integritet, visade aldrig något missnöje med hur det hade blivit, ville väl inte att man skulle tycka synd om honom. Men man kände ju att nånstans i hans bröst måste det skrika.

– Och så en dag var han borta, jag såg honom aldrig mer. Jag är lite ledsen för att jag inte kommer ihåg vad han hette. Samtidigt är det inte så säkert att vi överhuvudtaget presenterade oss för varann. Hade vi gjort det så hade jag nog kommit ihåg hans namn.

6. Cirkus livet (Björn Olsson, musik, Oscar Magnusson, text)

"Vår resa genom livets komedi, vem ska du spela, vem ska du bli. Om du får regissera ditt livs film, blir det Titanic eller Notting Hill?"

– Livet är ett lotteri, liv och död går hand i hand och allt snurrar ju på i den här cirkusen som vi kallar livet. Jag vet inte om vi förändrar oss så mycket med åren, men kanske försöker den här låten uppmana till lite eftertanke. Kanske befinner vi oss i en tid där vi lätt tappar bort essensen. Fina fasader visas upp i sociala medier, man spelar snarare roller än visar vem man egentligen är.

– Fasen, alla låtar är besläktade med varann. "Cirkus livet" handlar väl också om att bromsa in ibland. Jag tror att jag nämnde det i mitt sommarprat, att när morfar gick bort, då var jag nio. Jag fick gå in och säga farväl till honom på bårhuset, pussade honom i pannan. Sedan den dagen har livet och döden varit väldigt sammankopplade för mig. Jag grubblar och formulerar mig fortfarande kring det där.

”Jag uppmuntrar folk därute nu, skriv ett kärleksbrev, vettja. Även om du tycker att du har en knut på din tunga.” Foto: HP Skoglund

7. Ett kärleksbrev (Oscar Magnusson)

"Knuten på min tunga, ska jag äntligen knyta upp. Skriva dikt med varsam hand, nu går fan på torra land"

– Den här spelar vi ganska tidigt under konserterna vi gör nu, som ett kärleksbrev till dem som faktiskt kommer ut och ser oss. Jag skrev den faktiskt till Johns (Oscars äldsta son) dop, men här har den en ny text. Johns text, det är hans. "Vad fasen, skriver du sånt här när nån döper sig och aldrig får höra det sen?" minns jag pappa sa. Olle (Nyberg, klaviatur) spelar så sjukt bra här. Det är en B3:a, Hammond.

– Den nya texten berättar i stället om en man som inte har så lätt för att uttrycka sig i ord, men som ändå bestämt sig för att skriva ett kärleksbrev. Det är som en inre monolog, om hur det går till. Ett litet kärleksbrev, det tror jag vemsomhelst skulle bli otroligt glad för. Kanske vi gör det lite för lite? Ja, jag uppmuntrar folk därute nu, skriv ett kärleksbrev, vettja. Även om du tycker att du har en knut på din tunga.

8. Dom vi var (Oscar Magnusson)

"Mellan fingrarna en cigarett, röken yrde överallt, fast den steg upp mot himlen, liksom vår flyktiga romans"

– Den här handlar om röktunneln på Gruvlyckan (skratt). Tonårstiden. En tillbakablick. Det var lyckligt, stökigt, det var allt, som det är den tiden i livet. Det är något speciellt som gör att det där fastnar. Vänner man har från den tiden, man kanske inte umgås längre, träffas inte speciellt ofta, men när man väl ses så hamnar man där igen. Jag hade inte några ambitioner om att skriva en "Söndermarken", den är ju helt magisk och vecklar ut sig mer. Den här är mer isolerad kring tonåren. Jag vet första dan på högstadiet, jag gick ner till tunneln direkt och började röka. Man var ihop med nån, sen var man inte ihop längre. Den var med den, och den var med den. En oskuldens tid.

– Man blir ju alldeles förtvivlad när man bläddrar i skolkatalogen och ser hur liten man egentligen är när man går i sjuan. Gruvlyckeskolan var stökig, men vi klarade oss.

9. Kom vi går (Björn Olsson, musik, Oscar Magnusson, text)

"Vissla att du ska bli min, eller sjung om du så vill. Om hundra år eller så får vi se hur det blev, kom vi går"

– Här skulle allt vara med från början, det var tutor och ett jäkla hallå. Som om vi satt på oss lösnäsor allihop. Det är Christoffer (Lundquist, producent) som spelar den där tvärflöjten. Han är en sån där musiker som kan grabba tag i vadsomhelst, och det låter bra. Übermusikalisk. Han klev runt där med flöjten i studion med sitt yviga hår och sina mockasiner, han ser ju ut lite som Pettson. Vi höll på att garva ihjäl oss, bröt ihop där på golvet. Det blev "Fem myror är fler än fyra elefanter" av alltihop innan vi fick sansa oss lite. Det är en sådan där glädjebild från inspelningen.

– Man hör att det är Björn Olsson som har skrivit den. Det är lite "2 steg från paradise" med Hellström, rockigare inslag och snedstämt pubpiano. Handklapp och sha la la-körer. En bra låt, och vi slarvar inte bort den genom att göra den för rolig. Vi leker musik, och det är väl det allt handlar om, också?

10. En tidig sommarmorgon (Sven-Erik Magnusson, musik, Torleif Styffe, text)

"Ge mig en tidig sommarmorgon, innan bygden vaknar. Och innan daggen druckits upp, av värme och av ljus"

– Pappa skrev inte så värst mycket, men han är underskattad såtillvida att när han väl gjorde det, så gjorde han det jäkligt bra. Vi pratar rätt mycket om låtarna nu under turnén. Tittar man på det pappa har tonsatt så är det inga fröknar med fräknar utan det är en jakt efter någonting annat, där finns en vilja att spränga sig in i något mer, förmedla något mer.

– Det första han skrev var "Minns du björken", också en skitfin liten söt popvisa. Sen kom "Anita", "När solen färgar juninatten". Och så den här. Det finns även en låt som heter "Sommar'n -82". Sedan har vi "Landsvägsmaja". Och "Chrysantemum". Vacker titel.

– Vad jag tycker är så fint i allt det här, och det är därför den här låten är med nu, det är att jag märker hur de här låtarna har ett tonalt språk som även jag har i mig. Det är genetik. "Börja om från början", "Säg inte nej" och de där låtarna, det är genialiskt, men det går nästan inte att skriva sånt i dag. Jag har väl helt enkelt lättare för att kliva in åt det här hållet även i mitt eget låtskapande.

11. Framåt (Tack & förlåt) (Oscar Magnusson)

"Vi målade med stora penseldrag, tände båda ändar och brann av"

– Jag skrev den på kontoret här. Ganska fort gick det också. Mats gitarrer, tjenare, så jäkla bra. För mig är detta lite Faces, "Ohh la la" och det där. "Maggie May" och "Maxwell's silver hammer" är andra låtar jag nog har inspirerats av här. Den handlar om en man som går igenom rätt kämpiga saker, han blir lämnad. När två personer av intensiv natur möts så slutar det ju ofta med en explosion. Det var kul så länge det varade, intensivt kul, men det här funkar inte. Ungefär så. Tack, och förlåt.

12. Hela vägen hem (Oscar Magnusson)

"Allting går itu, så läker vi och börjar om igen. En sån som du, kan falla handlöst hela vägen hem"

– Här börjar vi landa. Knyter ihop det lite. Kontrabasen (Stefan Deland) kommer fram och jag tror att Klas (Anderhell, trummor) i princip sitter och klappar takten på ett gitarrfodral. En väldigt soft låt som handlar om att se sig omkring lite. Är gräset alltid grönare? Vi människor fokuserar gärna på sånt vi inte har, istället för att tänka att vi nog har det rätt bra ändå. Särskilt i den här delen av världen. Vi kan ju nästan falla handlöst hela vägen hem, läka och börja om. Det finns människor som inte har den möjligheten, eller åtminstone har det betydligt svårare än vi har det.

”Det var emotionellt att kliva in i sin pappas barndom på det sättet, utan att kunna rådfråga.” Foto: Arkivbild

13. Husen vid Honolulu (Oscar Magnusson)

"En gång för längesen, flickan hette Solsken. Jag viskade mitt namn, nån meter över marken"

– Den här finns det ju en liten story till. Det är nog kanske en av de mest känslosamma låtar jag satt mig med. Är "En liten bit av Värmeland" min barndom i Karlstad så är det här pappas tidiga år i Slottsbron.

– Allt började med att jag såg ett inlägg på hembygdsföreningens Facebooksida. Det var en bild, två hus, och så stod det "Husen vid Honolulu". Vilken skön rad, tänkte jag. Jag satte mig i bilen, körde mot Slottsbron och ringde Roger Magnusson, som sköter den där sidan. "Husen vid Honolulu, vad är det? Var ligger de husen?" "Ja ...", sade han, "det ena är rivet, det andra finns kvar." På bruk förr i tiden döpte man hus med den där typen av namn, och där hade det tydligen varit matservering, fick jag höra.

– Där pappa växte upp hette det Brölösa, det låg vid torget i Slottsbron. Det är ju rivet nu, men det byggdes nya hus så farmor och farfar bodde vid torget innan de senare flyttade in i ett 70-talshus i tegel. I alla fall, uppe på höjden ligger Folkets hus, och så låg Brölösa nedanför, med Honolulugatan en bit bort på väg mot Strandvallen. Jag tänkte, pappa måste ha gått den här grusvägen tusentals gånger, ner för att spela fotboll och bandy.

– Jag åkte dit flera gånger och till slut blev det en fiktiv berättelse om en liten blyg pojke som går förbi de där husen, och där står det en flicka som han blir alldeles blixtförälskad i. Han vågar aldrig fråga efter hennes namn, han var ju en blyg pôjk pappa, försynt, tittade lite under lugg så där. Så det är en bitterljuv historia, en skildring av ett sånt där möte som uppstår på alla platser, i hela världen, hela tiden. Pappa har ju visat mig runt i Slottsbron, ställena där han lekte cowboy och indianer. Men i och med att byggnaderna inte funnits kvar så har jag inte haft anledning att tänka på det på det sättet. Men nu var det som om allt målades upp för mig.

– Det var emotionellt att kliva in i sin pappas barndom på det sättet, utan att kunna rådfråga. Men jag kände att jag hade fått med mig tillräckligt för att kunna pussla lite.