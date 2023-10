Rydahl klev av Frölundaträningen skadad – här är beskedet från Rönnberg

Gustav Rydahl kolliderade med egen spelare och tvingades kliva av tisdagsträningen, enligt Raka Puckar.

Om fyra dagar möts Färjestad och Frölunda i Karlstad.

Det blir en speciell match på många sätt och vis när Frölunda gästar Löfbergs arena på lördag.

Repris från kvartsfinalserien, förstås.

Men kanske framför allt Gustav Rydahls återkomst till Karlstad och Färjestad.

Frågan är däremot, är han med?

Enligt Raka Puckars rapport från Frölundas tisdagsträning, avbröt centern passet efter otäck kollision.

”En bit in på träningen tog Gustav Rydahl fart längs högerkanten, bröt sig in på mål på sedvanligt starkt vis – och krockade med en lagkamrat. Rydahl blev liggande ett tag, reste sig, åkte till båset, grimaserade rätt illa innan han gick in i omklädningsrummet”, skriver sajten.

Men enligt Roger Rönnberg är det inte så allvarligt som befarat.

– Han tränar i morgon, säger Frölundatränaren till Raka Puckar.

Gustav Rydahl har inlett sin andra sejour i Göteborg med två assist på tio matcher. Kommer säsongens första mål mot moderklubben på lördag?