Värmländska rock-klenoder värderas: ”Svenskar verkar ta hand om sina grejer”

Sitter du på några häftiga föremål som har med pop och rock från 60-, 70 eller 80-talet? I så fall är det läge att rota fram grejerna ur gömmorna, för den 25:e oktober kommer en brittisk firma som specialiserat sig på rock’n’roll-memorabilia till Karlstad för att värdera.

Den 25:e oktober är det precis 60 år sedan The Beatles spelade i Karlstad. Det har inte gått musikentusiasterna på brittiska rockmemorabilia-företaget Tracks Ltd. förbi. För att uppmärksamma jubileet kommer de till Karlstad för att kolla in vad som kan tänkas finnas i de värmländska gömmorna – och erbjuder gratis värdering.

– Det kan handla om biljetter, autografer, posters, fotografier och så vidare. Det är kul att vara i Sverige, för föremålen är ofta i så gott skick. Svenskar verkar ta hand om sina grejer, säger Jason Cornthwaite, expert på Tracks Ltd.

Finner du dig i full färd med att för sjuttioelfte gången slita ditt hår för att du missade Beatles i Sundstaaulan? Släpp kalufsen, ty det är alls icke bara ting relaterade till Liverpoolkvartetten som är av intresse för Tracks Ltd.

– Utöver Beatles så är alltid Rolling Stones, Led Zeppelin, Queen, Pink Floyd, Jimi Hendrix och Sex Pistols intressant, till exempel, säger Jason Cornthwaite.

Englands pop-gäng The Beatles besökte Karlstad för 60 år sedan. En konsert som har satt ett visst avtryck... Postern kommer från Tracks Ltd.s samlingar.

Den minnesgode vet förstås att åtminstone de två sistnämnda ju spelat på värmländsk mark, och kanske lämnat artefakter som kan ha blivit värda pengar efter sig.

Hur ser marknaden ut för rock’n’roll-memorabilia?

– Den är väldigt stark, och den har växt ytterligare de senaste tre åren, säger Jason Cornthwaite.

Den 25:e oktober på Stadshotellet i Karlstad finns alltså chansen för värmlänningarna att ta reda på om man har några dyrgripar i gömmorna.

Fotnot: Om man vill skicka bilder på sina klenoder i förväg går det bra på mejladressen jason@tracks.co.uk