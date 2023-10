Folkbildningen låg inte högst på min lista över angelägna samhällsfrågor – klimatet, satsning på skolan och tillgång till bra vård för alla såg jag som mer prioriterade. Men frågan är om inte folkbildningen är grunden för att mina mest prioriterade ämnen ska utvecklas i rätt riktning ändå? Kunskap är makt.

Sedan något år tillbaka bänkar jag mig under läsåret varannan vecka i studiecirkeln ”Läsglädje”. Modellen har sitt ursprung från England och definieras i tidskriften The Reader sålunda: ”Shared Reading har ett socialt perspektiv, grundtanken är att den goda litteraturen har något att ge alla, oberoende av läsvana. Genom att i realtid samtala om en text och lyssna på varandras tankar och erfarenheter skapar gruppen både värdefull gemenskap och möjligheter till glädje och personlig utveckling.” Karin och Barbro som leder oss har letar fram korta texter som läses under träffen. Det kan vara poesi eller prosa och vi får inte reda på vem eller när det skrivits. Efter högläsningen börjar vi reflektera – vad väcker texten i oss? Är den entydig, kan vi relatera, tycker vi bra eller illa om den och i så fall varför? Sen spekulerar vi om vem som skrivit – kvinna eller man? Ung eller gammal? Vilken nationalitet?

Det blir otroligt stimulerande och inspirerande samtal – men är de lika viktiga att satsa på som att skolan får resurser så att varenda unge får tillräcklig kompetens för att bidra till samhällets försörjning på det sätt hen väljer? Eller att de som drabbas av sjukdom och lidande får tillgång till vård eller omsorg oberoende av privatekonomi? Läsglädjen har knoppat av sig i en cirkel med versskrivande enligt klassiska versmått som jag leder. Där har vi oerhört roligt när vi knåpar med sonetter och blankvers, vi räknar stavelser och bedömer rimkvalitéer. För min egen del kan jag se att petandet med rytmer och stavelser förbättrat min språkkänsla, jag njuter av välskriven prosa och skriver själv mer flödande.

Annars har jag genom åren gått studiecirkel med ämnen som jägarexamen, valpkurs och hästhälsa. Förra året åkte jag till Molkom fem, sex gånger för att lära mig så mycket som möjligt om krisskydd och beredskap. Dessutom har jag själv fått betalt för att lära ut svenska för invandrare – det var i Borås och studieförbunden anordnade fortsättningscirklar för de invandrare som fått sina timmar av svenskundervisning på arbetstid men ville lära sig mer. På fritidsgården där där jag jobbade ordnade vi kurser i gammeldans för pensionärer och trum- och gitarrcirklar för ungdom. Under den tiden briserade den första studiecirkelskandalen då folk lurat till sig bidrag genom att fuska med ämnen och rapporteringar. Reglerna ändrades och kontrollen skärptes.

I det sammanhanget minns jag alter egot i Mobergs självbiografiska roman ”Soldat med brutet gevär”. Valter Sträng fick i hembygden sig tillsänt låneboklådor (från vem minns jag inte) och satt sedan och förfalskade långa listor på människor som påstods ha lånat böckerna så att han kunde få fler lådor med nya böcker – och det var ju fusk men det var förstås inte samma sorts fusk som när enskilda försöker sko sig ekonomiskt på våra välfärdssystem.

Inför den här krönikan har jag läst på var partierna säger om folkbildning – och tänk! Alla anser att det är en viktig demokratiinsats. I en motion 2020 skriver Sverigedemokraterna att ”Folkbildningen betecknas av ett icke-auktoritärt förhållningssätt mellan ledare och deltagare”. Deras kulturpolitiske talesperson Alexander Christiansson försäkrar att man värnar om folkhögskolor och bildning men då måste ”oseriösa aktörer, fuskare, kriminella och extremister, helt uteslutas från folkbildningen.”

Och det tänker sig borgarna (med stöd av SD) alltså att göra genom att minska anslagen till folkbildningsverksamheten med 1,2 miljarder kronor i kommande budget… låter som ett märkligt resonemang. I Hässleholm (borgerligt styrt med hjälp av SD) har man helt strypt de kommunala bidragen till studieförbunden och säger att det stod mellan dem och pengar till fritidsgårdarna. Medan samma partier avger högljudda rop på strängare straff för kriminella… Enligt Kriminalvården kostar det 1,2 miljoner att hålla någon inlåst ett år, vore det inte mera lönsamt att förebygga genom ökade satsningar på kultur och fritid? Dessutom mycket roligare för oss alla.

Nåja, följdriktigt får jag enligt min vurm för folkbildning formulera min protest i form av en sonett:

”När mörka krafter börjat att orera

att bildningen mot avgrunden nu glider

förtalar kunskap man i cirklar sprider

då måste vi mot minskningen agera

om sann demokrati vi vill prestera

för flexad lärdom tar vi många strider

och stoppar dem som sanningen förvrider

i cirklar når vi ut till många flera

en flash mob känns fantastisk just för stunden

gör intryck och känns bra för dem som deltar

men blir ett irrbloss som tyvärr försvinner

i grupp man lär sig bygga upp från grunden

för insikterna kommer då man pratar

och framtiden och utvecklingen vinner”