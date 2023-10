Lokala slakteriet satsar stort – bygger ut och nyanställer: ”Ger oss fler ben att stå på”

Hygns Vilt söder om Kristinehamn har mutat in en stark position inom styckade och rökta viltprodukter.

Inom kort breddas dessutom utbudet betydligt, då viltslakteriet byggs ut för att även kunna ta emot tamboskap.

– Det ger oss fler ben att stå på – och vi kommer att behöva nyanställa ett antal, säger Karin Höglund.

Det har snart hunnit gå 27 år sedan Karins föräldrar Ulf och Maria Höglund drog igång verksamheten vid den idylliskt belägna gården intill Vänern. Då var hon själv i yngre tonåren och såg sig inte riktigt som en given efterträdare.

– Nej, vi hade ju bott på många olika håll ute i världen, och kom närmast från London hit till Visnums-Kil. Jag ville ut igen, och så blev det också. Jag utbildade mig till styrman och drog ut till sjöss – jobbade bland annat på privata segelbåtar i Medelhavet.

2008 lockade dock familjen, gården och de sydöstvärmländska landskapen så pass att Karin Höglund styrde kosan tillbaka. Sin vana trogen gick hon ”all in”: med grundliga utbildningar till kock, livsmedelshygien, småskalig livsmedelsproduktion och även hotellsupervisor inom turistnäringen.

Karin Höglund tog över huvudansvaret för Hygns Vilt efter föräldrarna Ulf och Maria för några år sedan. ”Men de är kvar och stöttar upp då och då fortfarande”. Foto: HP Skoglund

Sedan några år tillbaka är det den nyblivna 40-åringen som är ytterst ansvarig för Hygns Vilt, med allt vad det innefattar. Och det vill inte säga lite: Viltslakteri, rökeri, gårdsbutik med chark- och delikatess, catering och sommarcafé.

Förutom skötseln av 120 hektar vilthägn där någonstans runt 400 kron- och dovhjortar strövar runt, vill säga. Puh!

– Jag vill hävda att jag har världens bästa jobb! Det är så otroligt varierande, men visst är det hektiskt i perioder...från och med nu i början av oktober då älgjakten drar igång och fram till jul är det väldigt intensivt.

Bara under den tid som Karin själv funnits med i verksamheten har dock förutsättningarna förändrats en hel del, konstaterar hon. Främst vad beträffar tillgången på älg.

Kring gården vid Vänerns nordöstra kust strövar vid varje given tidpunkt uppåt 400 kron- och dovhjortar, som efter runt 1,5 år går till slakt. Hägnen är på 120 hektar! Foto: HP Skoglund

– Det kommer in mycket mindre nu än för bara fem-tio år sen, vissa jaktlag väljer självmant att inte skjuta några älgar alls i sina områden. Vilket bland annat har med vargen att göra. Till viss del kompenseras det med att vi får in mer hjort, rådjur och vildsvin, men trenden är lite oroande.

Detta har också spelat in i företagets senaste stora investering. Karin Höglund visar upp utbygget intill viltslakteriet som under 2024 kommer innebära att även tamboskap kan tas in för slakt.

– Det är lite mer ytkrävande, på så sätt att grisar och kor behöver stall och bedövningsbox. Fördelen är att det jämnar ut flödet lite mer över året och ger oss ett ben till att stå på.

En ganska stor del av köttet får passera genom rökeriet. Det kan sedan införskaffas i butiken vid Hygns gård eller via Rekoringen i Karlstad, Kristinehamn eller Karlskoga. Foto: HP Skoglund

Hon fortsätter:

– Vi har redan knutit upp ett antal uppfödare som kommer att leverera djur, så det känns jättebra. Många restauranger och grossister som beställer av oss har behov av både viltkött och ”vanligt” kött, i och med det här kan vi erbjuda både och.

Satsningen innebär också att antalet anställda – i dag åtta, inklusive Karin själv – kommer att öka:

– Vi kommer behöva ett antal i slakteriet och ytterligare en i köket/butiken. Exakt hur många får vi se.

Solcellerna som kom på plats i våras är ett sätt att få ned elkostnaderna. ”Det räcker inte hela vägen, men är ett bra tillskott”, säger Karin Höglund. Foto: HP Skoglund

Hur har ni klarat de ökade kostnaderna för allt från drivmedel, gödningsmedel, el, räntor och så vidare?

– Jo, vi märkte det redan under pandemin, då priset på hygienartiklar gick upp. Vi använder stora mängder plasthandskar. Och senaste året har ju allt annat gått upp också. Men vi har fördelen med bredden på verksamheten: under pandemin gick butiken bättre för folk åt hemma mer.

– Nu har vi bra snurr på cateringdelen, allt från bröllop och födelsedagskalas till företags-kickoffer. Vi har dessutom ordnat med solceller som stöttar till med elförbrukningen som är rätt hög i perioder – plus slakteriet som vi förhoppningsvis ska få ännu mer utväxling på.

Vi knallar in i gårdsbutiken, där Johanna Jatko förbereder styckdetaljerna. Bakom disken ligger både färskt och rökt kött i stor variation.

Johanna Jatko har jobbat på Hygns Vilt i 1,5 år och trivs bra. ”Det är väldigt givande, och intensivt i perioder. Från nu och till jul lär det vara fullt upp. Vi får sova i januari!”. Foto: HP Skoglund

– Jag har varit här i 1,5 år så jag börjar komma in i det. Det är väldigt givande! Just nu ligger vi lite i startgroparna för jakten, då brukar det bli väldigt intensivt. Vi får vila i januari, skrattar Johanna.

Karin Höglund nickar och ler medan hon blickar ut över sortimentet.

Vad är din egen favorit om du måste välja?

– Oj...då blir det nog en hjortentrecote. Bara salt och peppar och så i stekpannan eller på grillen, den har så väldigt mycket smak i sig själv. Sen har jag gärna en lingonsås med lite Sichuanpeppar och rosmarin till.