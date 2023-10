Här är ritningarna på Stora Vallas nya läktare – så mycket kan det kosta

Ritningarna inskickade – tidsplanen satt.

Här är Degerfors kommuns plan för nya läktaren på Stora Valla.

– Det är en byggtid på ungefär fyra månader, säger förvaltningschefen, Ola Tollin, till KT.

Med hänvisning till den ekonomiska aspekten väljer Degerfors kommun att avbryta den pågående upphandlingen i förhoppningen om att få in billigare anbud.

Förlaget har därmed omarbetats och den nya upphandlingen kommer nu ligga ute i en månads tid.

– Vi har gjort en tidsplan där vi lägger oss någonstans i mitten av maj för färdigställande. När vi har pratat med entreprenörer så har vi frågat om det är möjligt och har fått som svar att det är en byggtid på ungefär fyra månader. Det tycker vi låter bra, säger Ola Tollin till Karlskoga Tidning-Kuriren.

Han fortsätter sedan:

– Sedan kanske man får räkna med lite svårigheter. Man vet aldrig om materialet är tillgängligt och så vidare. Men fyra månader är en bra tid.

15 miljoner

Går allt enligt plan kommer bygget kosta omkring 15 miljoner kronor, vilket även var tanken under den första upphalningen.

Med att ha maj som utgångspunkt för bygget innebär det att allsvenskan, som har premiär i början på april, kommer hinna dra igång innan läktaren är på plats.

– Angående dispens så har vi haft en dialog med förbundet. De säger att man kan få lite extra tid för färdigställande om det skulle behövas, förklarar Tollin till KT.

– I förslaget som vi har nu önskar vi att en entreprenör ska bygga själva taket. I första skedet hyr vi själva in sittplatssektioner. Det är inte samma som står där just nu men liknande. Dom kommer att byggas in med tak över.

Översiktsbild på nya byggplanen. Foto: Degerfors kommun

