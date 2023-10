Till minne av Elisabet Larberg 1925-2023

När Elisabet Larberg som 23-årig Handelshögskolestudent kom till Hammarö var rimligen Värmland okänt land för en ung kvinna som vuxit upp i Stockholm och Lund. Men hon skulle komma att bli Värmland och Karlstad trogen livet ut.

Hon kom med en kunskap från sina handelshögskolestudier som skulle bli värdefull. Många var de konstnärer, konsthantverkare och teatergrupper som hon kunde ge ekonomiska råd. Och otaliga är de elever som hon på Tingvallagymnasiets handelslinje lärde ut både debet och kredit.

Under 1980-talet blev Elisabet aktiv i Pulsteatern. Där spelade hon i ”Meningen med föreningen” både i Sverige och Finland. Och där föddes också ett vidare engagemang för kulturlivet i Karlstad. Fröet såddes till Karlstad Lever – en festival som sen kom att utvecklas till en förening med Elisabet som en av de drivande krafterna. Den engagerade kampen för att rädda det gamla vackra badhuset vidgades till en kamp för kulturföreningar i Karlstad. Det saknades lokaler för kulturlivet! Svaret blev föreningshuset Gjuteriet. Föreningen Karlstad Lever blev 1985 dess huvudman och Elisabet en trogen styrelsemedlem ända till hon fyllde 95 år. Då avgick hon och kunde cykla hem från sista sammanträdet (med hjälm!) med styrelsens tacksamhet och beundran – och titeln hedersmedlem. Inom ramen för föreningens arbete under närmare femtio år kom Elisabets ekonomiska kunskaper att betyda mycket. Men hon engagerade sig också i föreningens arbete med att bevara och informera om stadens kulturhistoriska miljöer. T ex i skriftserien ”Karlstad med kulturhistoriska ögon” och som föreningens representant i den stadshistoriska skyltgruppen. Elisabets engagemang var mångsidigt. Det innefattade den nio barnbarnen, men också andra barn i sina teatergrupper. ”Höjdpunkten på eftermiddagens program var teaterpjäsen Gummitarzan en dramatisering av Ole Lund Kirkegaards bok som Elisabet Larberg gjort tillsammans med sju barn.” (VF. 1982)

Hennes sista stora kraftansträngning var att debutera som författare genom att tillsammans med sin kusin Magna Andreen Sachs skriva en bok om deras moster Andrea Andreen som var läkare, pacifist och aktiv inom kvinnorörelsen. Boken – ”Andrea Andreen: för livets skull” – släpptes året Elisabet fyllde 90 och de båda kusinerna presenterade denna under bokmässan och förstås i Gjuteriets café.

Elisabet var en del av tidsandan. Hon engagerade sig i proteströrelsen mot kärnkraft under tidigt 80-tal och i globaliseringskritiska Attac under tidigt 00-tal. 92 år gammal berättade hon hur hon fem år tidigare engagerat sig i Vikenodlarna:

”När det gäller det stora, hur vår jord ska räddas och ställas om till mer ekologisk och ekonomisk hållbarhet vilket egentligen är omställningsrörelsens mål, tror jag att det är väldigt viktigt med klimatöverenskommelserna och att det blir praktisk fart på dem. Men vi får inte bara vänta på staterna, det behövs mycket enskilda initiativ.”

Styrelsen för kulturföreningen Gjuteriet, tidigare Karlstad Lever, genom Lennart Wettmark, ordf.