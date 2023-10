Så många miljoner tjänar NHL-värmlänningarna: ”Dubblerar sin lön i vinter”

NHL:s lönetak gör att alla löner är officiella.

VF-sporten har listat vad värmlänningarna faktiskt tjänar under säsongen som startade natten till onsdag – rankat från högst till lägst lön – och hur mycket de hittills spelat in under åren i Nordamerika.

Jonas Brodin stoppar Nikita Zadorov. Foto: Craig Lassig

1) Jonas Brodin

Ålder: 30 år.

Position: Back.

Klubb: Minnesota Wild.

Årslön före skatt: 87,4 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 398 miljoner kronor.

• Går in på tredje året av det sjuårskontrakt som sträcker sig till 2028 och ger Brodin i snitt 65 miljoner kronor per säsong. Kontraktet är dock strukturerat så att den faktiska lönen per säsong varierar, och efter att 21/22 haft 43,7 miljoner kronor i årslön och 22/23 54,6 miljoner har Brodin den här och nästa säsong maximala 87,5 miljoner innan årslönen därefter tickar ner.

Joel Eriksson Ek ´skickar iväg ett skott. Foto: Michael Thomas

2) Joel Eriksson Ek

Ålder: 26 år.

Position: Forward.

Klubb: Minnesota Wild.

Årslön före skatt: 65,5 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 120 miljoner kronor.

• Går in på tredje året på sitt åttaårskontrakt som totalt är värt 459 miljoner kronor där avtalet likt Brodins skiftar rejält från år till år.

32,8 har varit lönen de första två åren, men i vinter dubbleras den till 65,5 för att vintern 23/24 nå maximala – och aningen hisnade – 98,3 miljoner kronor. Därefter tickar kontraktet nedåt under de fyra sista kontraktsåren tills avtalet går ut 2029.

Marcus Johansson. Foto: Tony Gutierrez

3) Marcus Johansson

Ålder: 33 år.

Position: Forward.

Klubb: Minnesota Wild.

Årslön före skatt: 21,8 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 387 miljoner kronor.

• Haft en svängig NHL-karriär de senaste åren, vilket märkts på lönen. För efter att som högst varit uppe på en årslön på 50 miljoner kronor 2016-2019 hade Marcus Johansson den gångna säsongen ”bara” 12 miljoner.

Men på isen presterade han betydligt bättre än så, speciellt efter trejden till Minnesota Wild med 18 (6+12) poäng på 20 matcher. Den prestationen fick Wilds GM Bill Guerin att erbjuda ett nytt tvåårskontrakt för ”Mojo” som nästan dubblerade sin lön.

Fabian Zetterlund i nya klubben San José Sharks. Foto: John Locher

4) Fabian Zetterlund

Ålder: 24 år.

Position: Forward.

Klubb: San José Sharks.

Årslön före skatt: 15,3 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 14,7 miljoner kronor.

• Kommer tjäna mer i vinter än han gjort under tre tidigare NHL-säsonger. Det här är nämligen första kontraktsåret efter att rookiekontraktet gått ut, och efter att ha trejdats av New Jersey Devils till San José Sharks gav de sistnämnda Kroppkärsssonen ett tvåårigt envägskontrakt som ger 15,3 miljoner i vinter och 16,4 miljoner säsongen 23/24.

Leo Carlsson i en träningsmatch i höst. Foto: Ashley Landis

5) Leo Carlsson

Ålder: 18 år.

Position: Forward.

Klubb: Anaheim Ducks.

Årslön före skatt: 10,4 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: -

• En av de lurigaste att lista lönen för. För av de 10 miljonerna ovan, där Carlsson fick drygt 1 miljon kronor i sign on-bonus, kan lönen öka dramatiskt beroende på hur han presterar på isen.

För som toppval i draften har han skrivit ett rookiekontrakt som kan ge ytterligare 35,5 miljoner kronor i prestationsbonusar. För merparten av bonusbeloppet krävs dock att Carlsson blir topp tio i poängsnitt i ligan eller får någon av de tyngsta utmärkelserna efter säsongen – så de lär bli svåra att uppnå.

Oskar Steen. Foto: Ross D. Franklin

6) Oskar Steen

Ålder: 25.

Position: Forward.

Klubb: Boston Bruins/Providence Bruins.

Årslön före skatt: 8,7 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 16 miljoner kronor.

• Är på andra och sista året av det tvååriga envägskontrakt som ger honom samma lön oavsett om det blir spel i NHL eller AHL. Och det blir i farmarligan Steen inleder säsongen, för i måndags blev han nedskickad efter att först passerat ”waivers”, alltså det system där alla 31 övriga NHL-klubbar kunde norpat åt sig Steen utan att behöva ge Boston något i utbyte. Den klubben hade dock i så fall varit tvungen att ge Steen en plats i NHL-truppen, och inget lag valde att plocka upp honom.

Rasmus Asplund. Foto: Tommy Andersson

7) Rasmus Asplund

Ålder: 25 år.

Position: Forward

Klubb: Florida Panthers/Charlotte Checkers

Årslön före skatt: 4,4 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 29,7 miljoner kronor.

• Körde fast i Buffalo, trejdades till Nashville men fick inte riktigt det att lossna där heller. Kontraktet gick ut, och Asplund skrev till sist på ett ettårigt avtal med Florida Panthers.

Men kontraktet är ett tvåvägskontrakt, som ger lägre lön i AHL än i NHL. Så även om Asplund på NHL-nivå tjänar 8,5 miljoner kronor är det AHL-lönen på 4,4 miljoner vi listar då han skickats ned till farmarlaget Charlotte Checkersoch får spela i AHL för första gången sedan 20/21.

Carl Berglund. Foto: HP Skoglund

8) Carl Berglund

Ålder: 23 år.

Position: Forward.

Klubb: Edmonton Oilers/Bakersfield Condors

Årslön före skatt: 1,94 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: –

• Avslutade förra säsongen med spel i Edmontons farmarlag då han blev proffs efter fyra år på college, men hade då bara ett try out-kontrakt och det är nu det riktiga NHL-avtalet startar.

Sign on-bonus på över en miljon ger en bra lön även om Berglund inleder säsongen i AHL och Bakersfield. Skulle han kallas upp till Connor McDavid och Edmonton har han i så fall ett kontraktsvärde på NHL-nivå på 9,3 miljoner kronor.

Leo Lööf. Foto: JOEL MARKLUND

9) Leo Lööf

Ålder: 21 år.

Position: Back.

Klubb: St Louis Blues/Springfield Thunderbirds.

Årslön före skatt: 1,88 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: –

• Efter två säsonger i finska Liiga skrev St Louis NHL-kontrakt med Färjestadsprodukten Lööf. Har som väntat skickats ned till farmarlaget Springfield Thunderbirds där grundlönen på 873 000 förstärks av den dryga miljon i sign on-bonus han redan fått och som tickar in vid starten av varje av de tre kontraktsåren fram till 25/26 då avtalet löper ut.

Oskar Bäck. Foto: Jack Dempsey

10) Oskar Bäck

Ålder: 23 år.

Position: Forward.

Klubb: Dallas Stars/Texas Stars.

Årslön före skatt: 1,77 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 3,6 miljoner kronor.

• Gör sin tredje säsong i Dallas med målet att slå sig in i NHL – men konkurrensen är tuff i det lag som nämns som en utmanare till Stanley Cup. Bäck blev på söndagen en av de sista att skickas till AHL.

Där tjänar han precis som under kontraktets två tidigare år 1,8 miljoner kronor, grundlön och sign on-bonus inräknad.

Skulle Bäck kallas upp till NHL är kontraktsvärdet där hela 8,5 miljoner kronor, bonus ekluderad.

André Lee. Foto: Tommy Andersson

10) André Lee

Ålder: 23 år.

Position: Forward.

Klubb: LA Kings/Ontario Reign

Årslön före skatt: 1,77 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 1,8 miljoner kronor.

• Inleder sin andra hela säsong i LA Kings organisation med att vara skadad. Har redan fått en miljon i sign on-bonus för den här säsongen och om han, när han kommit tillbaka från skadan, skickas ner till AHL är grundlönen 760 000 kronor.

Får han chansen i NHL är helårslönen där, bonusen exkluderad, 9,1 miljoner kronor.

Adam Edström. Foto: MATHILDA AHLBERG

12) Adam Edström

Ålder: 22 år.

Position: Forward

Klubb: New York Rangers/Hartford Wold Pack.

Årslön före skatt: 1,6 miljoner kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 1,6 miljoner kronor.

• Hammarö HC-produkten som gått via Mora och Rögle gör nu sin första hela säsong i Nordamerika. Har 764 000 i grundlön – men 873 000 som redan betalats ut i sign oin-bonus för den här säsongen.

Skulle Edström kallas upp till NHL, då är kontraktsvärdet som hans NHL-lön baseras på de dagarna 8,5 miljoner kronor.

Albert Johansson försöker stoppa Auston Matthews i en träningsmatch. Foto: Christopher Katsarov

13) Albert Johansson

Ålder: 22 år.

Position: Back.

Klubb: Detroit Red Wings/Grand Rapids Griffins.

Årslön före skatt: 760 000 kronor.

Totalt intjänad NHL-lön hittills före skatt: 5,2 miljoner kronor.

• Gör sin andra och sista säsong på rookiekontraktet. Och även om Johansson fick goda vitsord för sitt debutår inleder han även den här säsongen i AHL och Grand Rapids Griffins. Och efter att redan ha fått all sign on-bonus, drygt 3 miljoner kronor, utbetalad är det bara grundlön på 764 000 kronor som lönen ligger på nu.

Kallas Johansson upp till NHL, är kontraktsvärdet där 8,5 miljoner kronor.

Fotnot 1: Värdet i kronor är räknat på en valutakurs på 1 dollar=10,92 kronor.

Fotnot 2: Hur blir lönen för de spelare som kallas upp till NHL och har tvåvägskontrakt, alltså en lön i AHL och en i NHL? Jo, lönen på NHL-nivå delas på antalet dagar som NHL-säsongen pågår – så att man får fram en dagslön utifrån det totala värdet.

Och för varje dag spelaren tillhör NHL-laget får han lön utefter den lönenivån snarare än utefter AHL-nivån.

Källa för löneuppgifter: Capfriendly.com