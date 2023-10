Innebandytoppen: Första derbyt på 14 år – då avgjorde talangen i förlängningen

VF-sportens innebandyexpert Johan Carlsson kommer nu med det hetaste i Innebandyvärmland från veckans som gått

Veckans hetaste

• I våras avslutade Dotteviks herrar sin första historiska säsong i division 1 med ett säkrat kontrakt för fortsatt spel där. Men våren blev tuff med flera spelartapp och till slut avanmäldes laget från spel och istället blev det division 5 för dom. I helgen var det premiäromgång och det mot Åmotfors U. Det blev ett riktigt målkalas som Dottevik vann med 17–5. Stor segerorganisatör var Oliver Ingman som gjorde ett mål och spelade fram till hela fem. Ingman spelade förra säsongen i Dotteviks U-lag i division 4 och gjorde då 46 poäng på bara 15 matcher.

• Med tanke på att serien består av inte mindre än sju värmländska lag så blir det många ”derbyn” i damettan. Ett av dessa spelades i Hagfors när Hagfors IF Uddeholm tog emot Dotteviks IF. Det var första gången sedan våren 2009 som klubbarnas damlag möttes i en seriematch. Det blev en jämn historia där lagen följdes åt målmässigt under hela matchen. Men Dottevik hade ledningen mot slutet av matchen, men med bara 32 sekunder kvar satte Alva Modén sitt tredje mål för dagen och såg till att ta matchen till förlängning. Väl där avgjorde Modéns lagkamrat Karro Munk till Hagfors fördel.

Poängdrottningar

Emilia Danielsson, Sunnanå, 8 (7+1)

Ellida Moss, Hertzöga, 8 (4+4)

Julia du Puy, Hagfors Uddeholm, 7 (6+1)

Alva Modén, Hagfors Uddeholm, 7 (5+2)

Frida Swahn, Skoghall, 6 (5+1)

Luize Bilinska, GS 86, 6 (3+3)

Carolina Karlsson, Skoghall, 5 (3+2)

Ellen Skantz, Karlstad Ungdom, 5 (3+2)

Josefine Holmqvist-Göthberg, Dottevik, 5 (3+2)

Emelie Aronsson, Grums, 5 (3+2)

Lovisa Nilsson, Skoghall Utveckling, 5 (3+2)

Charlie Lundström, Skoghall, 5 (2+3)

Julia Endl, GS 86, 5 (2+3)

Maritha Lidén, GS 86, 4 (4+0)

Matilda Strand, Hagfors, 4 (3+1)

Ellen Skantz, Karlstad Ungdom, 4 (2+2)

Alexandra Lundh, Örnen, 4 (2+2)

Ellen Stennrick, Dottevik, 4 (1+3)

Stina Lindgren, Hagfors Uddeholm, 4 (0+4)

Tuva Duhs, Örnen, 4 (0+4)

Thea Rignell, Sunnanå, 3 (3+0)

Sofia Ygfeldt, Sunnanå, 3 (3+0)

Madeleine Josefsson, Filipstad, 3 (3+0)

Klara Gustafsson, Hultsberg, 3 (3+0)

Therese Ingemarsson, Kristinehamn, 3 (3+0)

Sofia Blixt, Åmål/Billingsfors, 3 (3+0)

Poängkungar

Adam Colling, Nilsby, 9 (5+4)

Simon Sjögren, Karlstad IBF, 9 (4+5)

Marcus Stålhammar, Heden, 7 (6+1)

Johan Palmqvist, Karlstad IBF, 7 (5+2)

Anton Vestlund, Karlstad IBF, 7 (5+2)

Johan Jonasson, Arvika, 7 (5+2)

Albin Englöw, Skoghall, 7 (4+3)

Adam Kisterud, Arvika, 7 (2+5)

Oliver Ingman, Dottevik, 7 (1+6)

Johan Eklöf, Grums U, 6 (5+1)

Elias Sagvik, Dottevik, 6 (5+1)

Andreas Jonsson, Skoghall, 6 (4+2)

David Andersson, Edebäck, 6 (4+2)

Daniel Söderlind, Skoghall Utveckling, 6 (3+3)

Jonathan Rågård, Skattkärr U, 6 (3+3)

Carl Sundqvist, Örnen, 6 (3+3)

Fredrik Sjöberg, Arvika, 6 (2+4)

Tim Nordström, Heden, 6 (2+4)

Filip Gustafsson, Karlstad Ungdom, 6 (1+5)

Tobias Tollin, Åsmyra U, 6 (1+5)

Markus Ståhl, Kristinehamn, 6 (0+6)

Marcus Olsson, Karlstad Ungdom, 5 (5+0)

André Lindgren, Edebäck, 5 (4+1)

Erik Brunsson, Edebäck, 5 (4+1)

Rasmus Hassellund, Edebäck, 5 (4+1)

Mathias Österdahl, Hultsberg, 5 (4+1)

Noterat

• Tösse är nykomling i herrtrean och i helgen tog man sin första seger när Örnen besegrades med 10–9. Filip Karlsson satte 10–8 med 15 sekunder kvar, Örnen han reducera till 10–9, men sen höll Tösse undan.

• Sunnanå vände underläge 3–4 till seger med 6–4 i den sista perioden mot Skoghall Utveckling i damettan. Emilia Danielsson gjorde två mål under matchen för Sunnanå och leder nu Innebandytoppen.

• Det skrevs historia inom värmländsk innebandy i helgen när de första C-lagen debuterade. Det var i herrfemman östra respektive central som Skoghall Utveckling respektive Edebäcks C-lag hade sina premiärer, som båda dessutom vann.

• Örnen är seriefavorit i östra damtrean visade direkt i premiären varför när de vann med hela 14–1 mot Vålberg U. Noterbart är att alla 13 utespelare i Örnen gjorde poäng.

• Det blev inte mycket till dramatik i derbyt mellan Kristinehamn och Villastaden premiäromgången i östra herrfyran. 16–2 vann Kristinehamn efter bland annat sex assists av nyförvärvet Markus Ståhl.

• Karlstad Ungdom tog sin andra raka seger i damettan när de vann med 5–1 mot nykomlingen Lillån Ungdom. Elin Sjöström var poängbäst med sina två poäng i laget.