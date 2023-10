JUST NU: FBK-löftet kvitterade med sitt första A-lagsmål

Färjestad möter finska Ilves i CHL under tisdagskvällen och hamnade tidigt i underläge.

Men med 1.33 kvar av första perioden kunde Elliot Ståhlberg reducera med sitt första mål i A-laget.

Färjestad är på god väg att säkra avancemang i CHL. Ett av hindren på vägen dit är Ilves som Färjestad ställdes mot på tisdagskvällen.

Inledningsvis hade FBK lite problem med Ilves som också kunde ta ledningen genom Oula Palve. Palve fick pucken i slottet och slog till direkt, varpå pucken gick mellan benen på FBK-målvakten Max Lagacé.

Efter målet tog sig Färjestad in i matchen och skapade flera lägen, bland annat i powerplay. Men det dröjde till 1.33 in i perioden innan kvitteringen kom. FBK-löftet Elliot Ståhlberg som SHL-debuterade i helgen mot Örebro fick en passning av Jonathan Andersson och lyckades komma fri mot Jakub Málek och petade in pucken mellan benen på tjecken.

Texten uppdateras