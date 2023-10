Färjestad säkrade CHL-slutspel i svängig match: ”Visade vilja och skicklighet”

I en svängig match lyckades Färjestad till slut ta den poäng som krävdes för säkrat slutspel.

Tisdagskvällens CHL-match mot Ilves slutade med FBK-vinst efter avgörande av Linus Johansson.

Matchfakta

Första perioden

1–0 (5:55) Oula Palve (Les Lancaster)

1–1 (18:27) Elliot Ståhlberg (Jonathan Andersson)

Andra perioden

1–2 (10:48) Patrik Lundh (David Tomásek)

2–2 (19:30) Eetu Päkkilä (Samu Bau, Niklas Friman)

Tredje perioden

3–2 (11:55) Petr Kodýtek ( Eemeli Suomi, Šimon Stránský)

3–3 (17:58) Lucas Forsell (Marcus Westfält)

Fjärde perioden

3–4 (4:15) Linus Johansson (Joel Nyström)

Skott: 20–53

Utvisningar, Ilves: 2x2. Färjestad: 1x2

Färjestad topp 3

3) Max Lagacé

En bra insats av FBK-målvakten som möjligen kunde stängt benskydden snabbare vid målet till 1–0. Gjorde samtidigt flera viktiga räddningar som höll FBK kvar i matchen, trots spelövertag.

2) Linus Johansson

Ett hårt jobb och räddade FBK-vinsten genom att avgöra i förlängningen där han visade vilja och skicklighet.

1) David Tomásek

Stod för det mesta offensivt och var pigg under hela matchen. Visar sina spetsegenskaper flera gånger om och var ett rejält orosmoln för Ilves.

Så var matchen

Inledningsvis hade FBK lite problem med Ilves som också kunde ta ledningen genom Oula Palve. Palve fick pucken i slottet och slog till direkt, varpå pucken gick mellan benen på FBK-målvakten Max Lagacé.

Efter målet tog sig Färjestad in i matchen och skapade flera lägen, bland annat i powerplay. Men det dröjde till 1.33 in i perioden innan kvitteringen kom. FBK-löftet Elliot Ståhlberg som SHL-debuterade i helgen mot Örebro fick en passning av Jonathan Andersson och lyckades komma fri mot Jakub Málek och petade in pucken mellan benen på tjecken.

Andra perioden

Färjestad fortsatte på den inslagna vägen och Ilves hade svårt att hitta genom FBK-laget. Samtidigt som Färjestad behöll kommandot och skapade flera lägen mot mål.

Efter halva perioden kom ledningsmålet. Färjestad vann pucken högt upp och David Tomásek lyckades finta bort backen. Då var Patrik Lundh på väg framåt i banan, tog pucken av Tomásek och satte den säkert i mål.

Med 29 sekunder kvar fick Ilves fritt spelrum framför Max Lagacé. De fick både ett och två försök innan pucken sattes i mål av Eetu Päkkilä.

Tredje perioden

Efter den halva tredje perioden kunde Ilves återta ledningen genom Petr Kodýtek. Kodýtek kunde sätta pucken i mål efter att Ilves sågat sig genom FBK-försvaret.

Färjestad låg på för en kvittering och efter videogranskning kunde Lucas Forsells mål godkännas. Efter en rejält tilltrasslad situation framför mål där spelare låg överallt kunde Forsell stöta pucken i mål när FBK spelade sex mot fem.

Viktiga målet innebar också att Färjestad säkrade en plats i slutspelet.

Fjärde perioden

Trots att slutspelet var säkrat ville Färjestad vinna matchen. Kapten Linus Johansson trampade runt Ilvesförsvaret och satte pucken säkert till vinst.