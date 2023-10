Karlstads drömbesked – poängdrottningen gör comeback: ”Är ingen frälsare”

Hon valde att lägga karriären på is efter fjolårssäsongen.

Men nu gör Linnea Wallgren comeback i Karlstad IBF som fått en mardrömsstart på SSL.

– Jag vill hjälpa laget, men jag är ingen frälsare, säger forwardsstjärnan till VF-sporten.

Det har gått sju månader sedan Linnea Wallgren spelade en innebandymatch, men snart är det dags igen.

Det tog ett tag efter att förra säsongen avslutades innan forwardsstjärnan meddelade att hon pausar karriären, men efter fem SSL-omgångar kommer nu ett drömbesked för jumbon Karlstad IBF.

Wallgren är tillbaka och kommer fullfölja säsongen hos de blårandiga, något som NWT var först med att berätta.

Frågan från tränarna och sportgruppen kom förra veckan och under måndagen bestämde sig 28-åringen.

– Jag har haft det bra utan innebandyn, men när det har gått som det gjort och mitt sug kom tillbaka kände jag för att vara med och testa. Det är ändå ett gäng som försvunnit och Sara Dahlström som är skadad, så jag vill verkligen komma in och försöka hjälpa laget med min rutin, säger Wallgren som tränat med laget sporadiskt under ett antal veckor.

Tonar ner förväntningarna

Tabelläget är inte den stora orsaken till att värmländskan, som vann KIBF:s interna poängliga förra säsongen med sina 42 poäng, väljer att komma tillbaka.

– Det hade varit lite sak samma, oavsett om de hade inlett säsongen bra eller dåligt. Det handlade mest om hur jag själv kände och nu har det känts bra.

– Men sen är det inte så att jag kommer in som någon frälsare eller ska göra fem mål per match, jag kommer in med rutin och ska försöka hitta min roll i laget. Vi får se vilken femma som tränarna väljer att placera mig i.

Det blir pang-på direkt för Linnea Wallgren. För redan på onsdagskvällen är tanken att hon ska få speltid i Svenska cupens kvartsfinalmöte hemma mot Falun.

– Det kommer säkert vara lite ringrostigt, men det ska bli jäkligt kul att spela match igen. Sen får vi se hur mycket speltid det blir, det är en helt annan sak att spela match kontra att träna.

Hur spelsugen är du?

– Det ska bli skoj. Det tar väl ett tag att få in känslan med boll och klubba och sen start och stopp i matchsituationer. Det ska bli skönt att komma in i matchtempo nu direkt innan helgen.