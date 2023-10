Snabbmatskedjan vill öppna – men strandskyddet kan stoppa: ”Inte köpt vårt argument”

Snabbmatskedjan Max vill ta upp kampen mot Burger King och Mcdonalds i ”hamburgarkorset” i Kristinehamn.

Men nu har länsstyrelsen satt ner foten.

Myndigheten anser att nya arbetstillfällen för unga inte är ett skäl för att Kristinehamns kommun ska få dispens från strandskyddet.

Det var förra hösten som Max Burgers gick ut med att de vill etablera sig i Kristinehamn. Kedjan har fattat tycke för en tomt nära E18. Mcdonalds och Burger King finns redan på platsen på varsin sida av Närkevägen (riksväg 26).

Innan Max kan sätta spaden i marken måste Kristinehamns kommun rita en detaljplan för området. Ett första förslag är framtaget där allmänheten och berörda har fått tycka till. Det så kallade samrådet avslutades den 22 september.

Länsstyrelsen slår ner på flera saker och skriver att de sannolikt kommer att pröva planen om den godkänns i nuvarande form. Det är en klar passning till kommunen att rita om.

– Länsstyrelsen har inte köpt vårt argument som skäl för att upphäva strandskyddet och för att få till en yteffektiv byggrätt behöver det upphävas, säger Petra Hallberg Rudsvik, planarkitekt i Kristinehamns kommun.

Stora delar av planområdet ligger nämligen inom 100 meter från Vassgårdaälven och då krävs det dispens från strandskyddet. Miljöbalken listar sex skäl för dispens från det generella strandskyddet som infördes 1975. Kristinehamns kommun åberopar skälet – annat mycket angeläget intresse.

Korsningen mellan Bodalsvägen och Närkevägen kommer i framtiden att få en cirkulationsplats. Foto: HP Skoglund

I klarspråk handlar det om 30 till 40 arbetstillfällen.

”Snabbmatsrestauranger är arbetsgivare som till stor del anställer yngre personer utan arbetslivserfarenhet. I en ort som Kristinehamn är sådana arbetsgivare viktiga”, skriver kommunen i planbeskrivningen.

Nu är det upp till Kristinehamns kommun att sammanställa alla synpunkter och ta ställning till om det finns anledning att skruva på planen ett par varv till.

– Det är en våra mest prioriterade planer i kommunen. Här har vi en verksamhet som vill in och är väldigt önskvärd i Kristinehamns kommun. Vi kommer titta på hur vi kan angripa frågan med strandskydd, säger Petra Hallberg Rudsvik

Hon passar på frågan på vilka möjliga vägar det finns att gå.

– Vi har inte kommit så långt, det har bara gått några dagar sedan samrådet löpte ut.

Innan detaljplanen kan godkännas av politikerna ska länsstyrelsen med flera få en ny möjlighet att få tycka till. Den så kallade granskningen lär bli runt årsskiftet.

– Det beror på hur komplex strandskyddsfrågan är. Vi behöver hitta en väg framåt, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Max Burgers har tidigare sagt att de tidigast vill öppna sent under 2024, men mer sannolikt under 2025.

– Ingenting har förändrats av det vi sagt tidigare. En restaurang i den storleken vi planerar brukar ge 30 till 40 arbetstillfällen. Allt från heltid, deltid till timanställda, säger Lovisa Hager, pressansvarig på Max Bugers.

Länsstyrelsen efterlyser även en mer detaljerad beskrivning av naturmiljön på platsen och om det förekommer fridlysta arter. Enligt kommunens sammanställning har fågelarter som svartvit flugsnappare, skrattmås, entita, ärtsångare och björktrast observerats i anslutning till området.

Myndigheten undrar även om snabbmatskedjan tänker sätta upp en hög skylt mot E18, för någon sådan är inte inritad i planförslaget.

Konkurrenten Mcdonalds vill försäkra sig om att de vid behov kan bygga ut sin drive thru-anläggning. Hamburgerjätten har tidigare frågat kommunen om de får köpa angränsande mark som i planförslaget är inritad som mark där man inte får uppföra byggnader.

Här på den södra sidan av Bodalsvägen kommer Försvarsmaktens kontorsmoduler ta plats. Modulerna avvecklas när regementet är full drift. Foto: HP Skoglund

Mcdonalds varnar även för mer trafik på Närkevägen. Det sistnämnda hanteras i en angränsande detaljplan, den för Harberget och återuppbyggnaden av artilleriregementet A9.

– Trafikökningen till regementet, både av militära fordon och anställda, utlöser ett behov av en ny korsningslösning. Förslaget är en cirkulationsplats, säger Petra Hallberg Rudsvik.

Skog på den södra sidan av Bodalsvägen har redan tagits ner för att ge plats för Försvarsmaktens kontorsmoduler. Byggnaderna, på två eller tre våningar, avvecklas efter att regementet tagits i full drift 2029.

Modulerna skulle egentligen ha placerats norr om Bodalsvägen, men markförhållandena bedömdes för dåliga.