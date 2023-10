Huddinge IF hade åtta raka segrar inför hemmamatchen i P19 Div 1 Region 4 herr i fotboll mot IF Karlstad Fotboll. Då kom första förlusten sedan den 30 juli. Matchen på lördagen på Källbrinks IP slutade 3-4.

Det här var IF Karlstad Fotbolls andra uddamålsseger.

Nästa motstånd för Huddinge IF är Nacka. Lagen möts lördag 14 oktober 12.00 på Fisksätra IP. IF Karlstad Fotboll tar sig an Assyriska hemma söndag 15 oktober 13.00.