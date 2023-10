Så mycket kan det kosta att besöka nya badhuset

Snart öppnar Klarälvsbadet i Deje. Nu finns ett förslag på hur taxorna kommer att se ut.

Öppningen av Forshaga kommuns nya badhus Klarälvsbadet ska ske under senhösten. Nu finns ett förslag för hur taxorna kommer att se ur för besökarna.

För en vuxen föreslås ett enkelbesök kosta 95 kronor, medan ett kort för tio besök föreslås hamna på 850 kronor. Möjlighet till månadskort (400 kronor), sexmånaderskort (2 225 kronor) och helårskort (3 950 kronor) finns också med i förslaget.

För den som är äldre eller yngre blir det av allt att döma lite mindre att betala i entrén. För seniorer över 65 år föreslås enkelbesök kosta 70 kronor, samma som för barn 7-17 år. För ännu yngre badentusiaster svider det något mindre i plånboken med de föreslagna taxorna – 30 kronor besökt för barn 3-6 år och 20 kronor för 0-2-åringar.

Månadekort för seniorer och 7-16-åringar ligger enligt förslaget på 300 kronor, medan ett årskort går på 2 450 kronor. För 3-6-åringar ligger den föreslagna taxan på 100 kronor för ett månadskort och 750 kronor för helårskort. För de allra yngsta blir motsvarande taxa 75 för månadskort och 550 för ett årskort.

Taxorna är beräknade för 80 000 besökare per år med ett snittpris på 70 kronor per besök. Enligt Forshaga kommuns hemsida har simhallen i Deje i dag omkring 35 000 besökare per år.

Taxorna beslutas slutligen av kommunfullmäktige.