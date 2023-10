Ett knippe demolåtar från 1990-talet har laddats upp på bortgångne artisten Haakon Pedersens Spotifysida. Tobias Holmgren minns en norsk värmlänning som inte bara hade en stämma ren som en urtida älv – han kunde också berätta en komplett, medryckande saga på mindre än 60 sekunder.

Häromdagen frågade en vän på Facebook efter andras första stora musikupplevelse. Svaren blev ganska lika. Upptäckten av pappas vinyler; en kompis storebror som fått tag på en platta av några som kallade sig Ramones … konserten i Mariebergsskogen med barndomsgänget.

Jag? Visst upplevde jag varianter av allt det där och lite mer – men den första musiken som verkligen tog mig ut på en resa, drabbade mig faktiskt genom barnprogrammen på familjens tjock-tv.

Det är inte något man bara erkänner i skörden av sköna minnen från spelningar och skivnostalgi. Ändå tror jag verkligen att vi är många, vi som tog intryck av vinjettsångerna till ”Piff och Puff: Räddningspatrullen” och ”Bumbibjörnarna”. Vi är många som tog intryck av Haakon Pedersen.

Det ska sägas att åtminstone ”Räddningspatrullen” var en riktig kickasslåt redan i det engelskspråkiga originalet. Disneys riktlinjer för sina låtskrivare på den tiden (1989) var att vinjettmelodierna måste matcha programmens egna febriga technicolorenergi. I stället för traditionell barnprogramsmusik ville animationsjätten ha radiovänliga popsånger som gjorde lyssnaren upprymd och full av äventyrslystnad.

”Räddningspatrullen” tickade i alla boxar. Låtens eggande intro, stegringar och MacGyver-esqua refräng hade en kraft som långt från alla internationella dubbningsstudior kunde hantera.

I Sverige råkade dock Disney på guld.

Norskvärmländske läraren och artisten Haakon Pedersen hade inte bara en klar stämma med en sjuj-vla höjd; han var också en berättare som kunde få små ögon att spärras upp, hakor att trilla i golvet. Inte en helt oäven förmåga hos en sångare, eller för den delen någon som också kände lärarkallet i sitt liv. De norska särmärken som han trots sin talang inte kunde dölja helt (framför allt hörbart på raden i ”Bumbibjörnarna” som går ”ondska och törnar, det klarar små björnar”) ökade bara framförandets magnetism.

När jag nu efteråt tänker på timmarna framför SVT:s ”Disneydags” och ”Disneyklubben”, inser jag att resten av programmen lika gärna kunde kvitta. Efter att Pedersen hade blåst igenom sina tolkningar var den stora upplevelsen över, och i dag är det musiken som jag minns, inte de papperstunna intrigerna eller den hafsiga teckningsstilen. Samma sak gäller nog för många andra 80- och 90-talister. Hur många gånger har det inte hänt att ”Räddningspatrullen” eller ”Bumbibjörnarna” hamnat i spellistan på någon fest?

Emellanåt söker jag fortfarande upp låtarna när jag behöver en anspråkslös energiinjektion på 59 sekunder. Det har inte gått min treåriga dotter förbi. Trots att hon missade tåget med över tre decennier vill hon ofta höra Haakons vinjetter och kan dem nu utantill.

Under en sådan Spotifyrunda lade jag nyligen märke till något fullständigt otippat. Bland Disneylåtarna och Pedersens enda soloalbum hade en helt ny release lagts till så sent som i juni: femspårs-EP:n ”Demos of the 90’s”.

Pärlbandet av popsånger, skrivna av Pedersen och Karlstadsbon Per Jacobsson, producerades som namnet antyder under 90-talet i den senares studio på Våxnäs. Att de dök upp i somras beror på ett önskemål från Haakon Pedersens familj, berättar Jacobsson för mig när jag ringer. Ett önskemål som kom sig av att samlingens granna ballad ”Flyga ut i sommarnatten” spelats upp på vännens begravning tidigare i år.

Varför blev det inget mer av bitarna när det begav sig? Det gjordes en del försök, men utan napp hos bolagen. Kanske var det oflyt; kanske hade Pedersen helt enkelt för mycket schlagerstämpel kvar efter att ha tävlat med bidragen ”Bang, en explosion” och ”Nattens drottning” (1988–1989).

Oavsett vad är jag glad att de har räddats från rullorna och inte går förlorade till historien. Dragkraften hos vinjettsångerna, som varje månad lockar in hundratusentals lyssnare till Pedersens sida, gör att de dessutom kan tänkas få en viss snurr så småningom.

Utöver ”Flyga ut i sommarnatten” tycker jag att ni ska lyssna på ”Varför hon kom” och ”Då vill jag stanna”. Två opretentiösa poplåtar med en smula schlager och några rejäla skopor Orupkänningar – delar av det som gjorde norrmannen till en så tilltalande artist, utöver hans insatser för 80-talets svenska barn.

Tobiaskommissionen

Anmälan avseende: EA:s nya fotbollsspel

Saken: Som jag har längtat! Ända sedan jag hörde att EA Sports faktiskt hade ansträngt sig med Nintendo Switch-versionen av sitt nya fotbollsspel ”FC24”, och inte bara skulle släppa en klon av föregående års version som vanligt, var jag såld. 29 september på släppdagen gjorde jag därför slag i saken och investerade i många framtida kvällar framför spelkonsolen – trodde jag. Tyvärr är spelet inte bra. Nej, inte alls faktiskt. Visserligen är jag tacksam över att kontrollerna inte kräver sex månaders intensivstudier som i EA:s ishockeyspel, men det är också det enda positiva. För vad gör lättbegripliga kontroller när det känns som att man styr sina gubbar genom gyttja? Därtill är AI-motståndarna superkorkade. Undvik som synden.

Beslut: Fälld

Anmälan avseende: Debatten om äkta fiktion

Camilla Läckberg på Bokmässan i slutet av september. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Saken: Det har pratats mycket på sistone om spökskrivande av romaner. Två författare har dessutom klivit fram ur skuggorna och påstått att de har skrivit ett antal böcker som hittas på de svenska topplistorna; böcker där författarkollegors namn i stället pryder omslagen. En märklig och mycket mer tidskrävande variant av E-Type och Dee Dee-konceptet med andra ord (där Dee Dee mimade på scenen åt Nana Hedins sång). Jag bryr mig inte nämnvärt om den moraliska aspekten, men kommer nog aldrig att känna på riktigt samma sätt igen när jag läser en svensk kriminalroman. Däremot är det ju uppfriskande att litteratur diskuteras igen utanför kultursidorna.

Beslut: Friad

Anmälan avseende: Netflix visar äldre serie

Saken: Klassiska ”Six feet under” (2001–2005) har gått att se på HBO Max en längre tid. Nu tillgängliggörs den dock på ett helt annat sätt när Netflix, svenneströmningsplattformen framför andra, från och med i november lägger till den bland sina titlar. Jag älskar serien, men har aldrig klarat av att se den i ett svep. Det är någonting med avsnittsinledningarna där någon nästan alltid dör. Brr … Men vad är väl annars att vänta av en berättelse om en familj begravningsentreprenörer. Kanske får jag betrakta den här nya möjligheten som 4 000 timmar relativt billig KBT.

Beslut: Friad

Tobias gillar: Värmländska Kajsa Anka

Anna Engh. . Foto: Helena Dahlgren

Som om det inte vore nog att Haakon Pedersen var en av oss: även kvinnan som gör Kajsa Ankas officiella röst har starka Värmlandskopplingar. Tidigare Storforsbon Anna Engh tog över rollen som Kajsa efter veteranen Marie Kühler och har hunnit med många Disneyproduktioner genom åren. Bland annat är hon med i ett par avsnitt av den briljanta ”Ducktales”-rebooten (2017) och förekommer regelbundet i Paul Rudishs moderna Musse Pigg-kortfilmer, där Kajsa är en av de roligaste bifigurerna.

Anna Engh, som gjort mycket dubbningsarbete tidigare, är begåvad och fyller varje mening med inlevelse, personlighet och sjutton busslaster attityd. Trots att hennes Kajsa är helt omisskännligt Kajsa finns det många skäppor Anna däri.

Tack vare den lyskraften är det lätt att särskilja hennes röst från andra dubbares. Jag har bland annat kunnat avgöra att, 1), hon även tjänstgör som berättare vid något tillfälle i den nämnda Musse Pigg-serien, och 2), att Anna Engh faktiskt sjunger den svenska versionen av nya ”Ducktales”-vinjetten.

Det sistnämnda en ära som tillföll Haakon Pedersen i hans dagar, men bara på kassetter med musiksagor (”När du hör det här ljudet kan du vända blad”, ni vet). I den äldre tv-serien från 1987 var det i stället Thomas Vikström och Karlskogabördige Anders Öjebo som fick brassa på i olika säsonger.