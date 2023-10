Efter Way out west – återuppståndna rockikonerna spelar i Karlstad

The Soundtrack of Our Lives, med värmlänningarna Martin Hederos och Mattias Bärjed, spelar på Nöjesfabriken i vinter. Det blir gruppens första konsert i Karlstad sedan 2012, då man tog avsked på Scalateatern.

Rockkvintetten, som nådde stora internationella framgångar i början av 2000-talet med skivan ”Behind the music”, gick skilda vägar 2012. I somras gjorde de ett antal återföreningskonserter, bland annat på festivalen Way out west i Göteborg, och nu står det klart att det blir en fortsättning. Något Mattias Bärjed också hintade om vid invigningen av Coop Records i Karlstad nyligen.

Konserten på Nöjesfabriken äger rum den 23 februari nästa år.