Festivalminnen med Fredrik Strage: "Jag hade gärna blivit deporterad till Arvika"

När den numer närmast folklige popkulturnörden Fredrik Strage underhållningsföreläser i Värmland blir det lite extra fokus på Arvikafestivalen.

För VF berättar han om sitt traumatiska möte med Bajsmannen, hur det var att hunsas av Andres Lokko, och vad bikersnubbarna i Motala tyckte när han skulle recitera en dikt av Lana Del Rey på deras lokala ölhak.

Allt började av ett misstag. Skribenten, författaren och poddaren Fredrik Strage hade tackat ja till att göra ännu en välbetald "inspirationsföreläsning", utan att läsa det finstilta i mejlet. Tre månader senare såg han en stor affisch på stan: "En kväll med Fredrik Strage på Intiman". Och så längst ner: "Show".

– Jag hade aldrig pratat längre än 30 minuter tidigare. När jag gick in på Intimans hemsida stod det två timmar inklusive paus. Jag greps ju av panik. Men jag kunde inte backa då, det var ju jag som hade gjort bort mig genom att inte läsa vad det stod i mejlet. Så jag fick helt enkelt hamra ner någonting, och så bjöd jag in Ängie och Henric de la Cour att göra varsin cover, för att det ändå skulle kompensera lite för min totala brist på karisma. Och det funkade, över förväntan.

"The Fredrik Strage Festival Tour" som når tre värmländska städer nästa vecka är hans fortsättning på debutturnén "Strage on stage".

– Jag drar mig lite för att kalla det show, men säger man att det är en föreläsning så vill folk ha studiebidrag för att gå dit. Säger man show så kan de tänka sig att betala för det. Samtidigt är jag glad om det kommer 200 pers till ett ställe, då har det gått bra. Jag var i Uppsala förra helgen, på anrika Katalin. När jag var där i fjol fick jag stora scenen, nu hade de flyttat mig till den lilla. Först blev jag väldigt upprörd över att bli utkonkurrerad av Treat, det gamla svenska metalbandet, som fick den stora scenen. Men faktum är att det blev fullt i jazzbaren istället, det gick jättebra.

”Ingen märkte när jag slutade skriva skivrecensioner i DN. Med tanke på hur mycket slit jag lade ner där under kanske 15 år, så hade jag kanske förväntat mig att åtminstone någon skulle sakna mig. När podden gjorde ett uppehåll på en månad, då började folk komma fram på stan.”

Han är ganska nöjd med den egna beskrivningen av showen som en "popkulturell predikan". Andra har kallat det han gör för standup-journalistik eller underhållande folkbildning.

– Den här gången har jag åtminstone ett tema. Första gången stod jag egentligen bara och pratade om precis vadsomhelst, för att sedan recitera en dikt av Lana Del Rey mitt i alltihop.

Just det, vid ett tillfälle för bikers i Motala?

– Det var så himla konstigt. Jag kom till Motala den kvällen och insåg att jag var bokad till Bomber Bar. Ett ganska hårt ställe. Om du har väldigt mycket tatueringar och kör Harley Davidson, då hänger du på Bomber Bar. I alla fall, jag kom dit för att soundchecka och då står det en jättearg motorcykelknutte utanför. "Vafan, ska vi betala 300 spänn för en jävla bög som ska stå och prata? Jag vill bara dricka öl, ju." "Jag kommer få stryk", tänkte jag. "Ska jag hoppa upp där på scenen i mina pyttesmå jeansshorts och läsa en dikt?" Men det gick faktiskt bra till slut. Det var väl så osannolikt alltihop, och folk var så fruktansvärt berusade att de kanske inte ens lade märke till mig. Några av dem var nästan medvetslösa. Så ... Motala var intressant.

Fredrik Strage kommer till Värmland några dagar efter publiceringen av kollegan Andres Lokkos brandtal för kritiken i Svenska Dagbladet, där han bland annat skriver: "Vad är det för mening med kritik som inte är mer minnesvärd än verket den behandlar?"

I programförklaringen till din nya turné skriver du någonting liknande, nämligen att de flesta som ser dig live nog håller med om att det är roligare att höra någon prata om musik än att lyssna på den?

– Jag är nog betydligt mer påverkad av Andres Lokko än vad jag skulle vilja erkänna egentligen. Han var ju chefredaktör, galjonsfigur och ideologisk ledare på tidningen Pop, där jag började jobba när jag var 22. Mitt jobb under många år bestod i princip av att boka hans flygresor. Han bestämde allting, och han klagade alltid på att min musiksmak var så dålig. Jag pratar lite om det i föreställningen. Pop hade ju vetorätt kring vilka artister som skulle bokas till Lollipopfestivalen i Tullinge söder om Stockholm på 90-talet. Om jag till exempel sa, "jag har en idé, tänk om vi skulle boka Skinny Puppy?" Då sa Andres direkt, "o, jag har också en idé. Tänk om du skulle flytta till Arvika?" Han tyckte att jag skulle lämna Stockholm, det sa han väldigt ofta.

”Arvikafestivalen kom att bli väldigt viktig för mig. Dock lyckades jag inte ta mig dit de första åren. Alla mina vänner såg Einstürzende Neubauten där 1993, men jag tågluffade den sommaren”, säger Fredrik Strage. Foto: Arkivbild

Men möjligen möts de båda i synen på kritik, fortsätter Strage.

– Även om jag egentligen inte ägnar mig åt det längre. I dag sitter jag mest och tipsar om grejer i Nyhetsmorgon, sen kan jag förvisso kritisera saker ganska hårt i mina krönikor, men jag har lämnat det där lite. Delvis av ekonomiska skäl, om jag ska vara helt ärlig. Det kräver väldigt mycket tid att skriva kritik, och det ger lite tillbaka. Jag känner mig heller inte speciellt läst som kritiker, om man jämför med krönikorna, podden eller den här föreläsningen som många går på. Ingen märkte när jag slutade skriva skivrecensioner i DN. Med tanke på hur mycket slit jag lade ner där under kanske 15 år, så hade jag kanske förväntat mig att åtminstone någon skulle sakna mig. När podden gjorde ett uppehåll på en månad, då började folk komma fram på stan.

Utgångspunkten i den nya showen (låt oss kalla den det) är två praktfulla floppar i den myllrande svenska festivalhistorien.

– Den första var försöket att skapa ett svenskt Woodstock. Tre unga män som hängde i Palma på Mallorca blev polare med Alexandra Charles, den svenska nattklubbsdrottningen, och bestämde sig för att skapa The Festival of the Midnight Sun. Och de valde att förlägga det här till racerbanan i Mantorp. Det var en väldigt ambitiös festival, som bokade många stora namn. Men de gjorde ett par grundläggande fel, exempelvis valet att lägga festivalen på midsommarafton. Sedan fanns det ju ingen midnattssol i Mantorp riktigt.

De 50 kronorna i inträde gjorde även att den tidens mycket vänstervridna svenska alternativrörelse uppfattade det hela som "ett kapitalistiskt jippo", fortsätter Fredrik Strage.

– Musikrörelsen, alltså proggarna, fördömde festivalen. Och det var delvis ur detta Gärdesfesterna startades.

Gärdesfesten i Stockholm 1971. Foto: Göran Sjöberg/SvD/TT

Den andra floppen var om möjligt än mer flagrant, fortsätter han.

– Det var återigen ett försök att skapa någon form av fredsfestival. Vi är nu framme vid 1983, då Svenska freds- och skiljedomsföreningen fyllde hundra år. Världens äldsta fredsorganisation jubilerade alltså, och då bestämmer sig tre hippies för att skapa en festival för att stoppa spridningen av kärnvapen. Namnet är nästan hjärtskärande ... Rockcirkus för fred.

Fredrik Strage upplever att det finns ett slags retroromantiskt skimmer över de gamla festivalerna, som många fascineras av.

– Men jag pratar så klart även om mina egna festivalår, där den första jag gick på var Hultsfredsfestivalen 1988, när jag var 15.

I en recension av premiären beskrev kulturjournalisten Jenny Teleman hur hon främst tog med sig Fredrik Strages "starka lojalitet mot att ungdomar måste få gå på festival, utan att få någonting sålt till sig".

Hon beskriver på ett fint sätt det här med att bara "få rulla i gyttja och vara fri", "att göra alla typer av fel, under viss övervakning".

– Ja, det är väl vad allt borde handla om, tänker jag. Jag vill att festivaler ska vara som en ventil för människans okuvliga frihetslängtan. Det ska vara ett ställe där man kan flippa ur.

Arvikafestivalen från sin lerigaste sida. Foto: Peter Bäcker

” Sveriges alkohollagar kräver många väktare, uttråkade väktare som förr eller senare faktiskt muckar gräl med folk. — Fredrik Strage

Det lite högtravande allvaret bryts med ett milt flin.

– Numer är jag ju själv förälder, så kanske vill jag att det ändå ska finnas någon form av ordning, så att människor inte blir ihjältrampade. Men jag tycker samtidigt att det är ett stort problem för svenska festivaler att det finns väldigt många aggressiva vakter. Sveriges alkohollagar kräver många väktare, uttråkade väktare som förr eller senare faktiskt muckar gräl med folk. Jag har sett det där så många gånger. Visst, jag vet att det finns människor som blir redlöst berusade, stupfulla, och bör avvisas, men jag menar att mängden vakter inte är avgörande för om en festival är säker eller inte.

Med risk för att en kommentar från någon representant för Sveriges väktare skulle bromsa den här texten avsevärt, får vi skynda vidare. Mycket går igen, vad tror du om en eventuell comeback för de gyttjiga campingfestivalerna?

– Jag är rädd att de åren är över. Den nya generationen förstår inte ens vad man pratar om när man beskriver de här gamla festivalerna. Det skulle vara väldigt svårt att få 20 000 tonåringar att tälta i Hultsfred i dag. Festivalerna blir mer och mer uppstyrda, prydliga och hygieniska. Det är ju inte så att Bajsmannen åker till Rosendal Garden Party på Djurgården precis, och det ska vi väl i ärlighetens namn vara tacksamma för.

”The Cures spelning där 2002 är en av de bästa festivalspelningar jag någonsin har sett”, säger Fredrik Strage om Arvikafestivalen. Foto: Peter Bäcker

Fredrik Strage utelämnar historierna om den minst sagt mytomspunne Bajsmannen i sina föreställningar, berättar han.

– För det är det första folk börjar babbla om när de hör att det handlar om festivaler. Jag har haft extremt jobbig närkontakt med Bajsmannen själv, på Sweden Rock en gång. Jag befann mig på campingen, där jag skulle skildra folklivet i en längre text. Det kom fram en kille, han hade på sig någon Motörhead-t-shirt eller liknande, och sen bar underkropp. Han kutade fram till mig och ... ja, började liksom tillfredsställa sig själv genom att jucka mot mitt ben.

Fredrik Strage tystnar, likt poeten i den gamla Varan-TV-sketchen med vandraren från Smygehuk, innan han förtäljer en historia som inte lämpar sig för tryck, men där beståndsdelarna är en flaska och "en framrusande snubbe med långa röda dreads".

– Alla var chockade, till och med han som hade kommit fram och juckat på mig. Sedan säger min kompis: "Vet du vem det där var? Det var Bajsmannen...". Ja, det är förfärligt när jag tänker på det. Bara hemskt. Sweden Rock var rätt jobbigt att åka på, tycker jag. Inte minst eftersom den arrangeras på nationaldagen, då alla fulla Sabatonfans ska sjunga nationalsången.

Arvikafestivalen däremot, den har Fredrik Strage mestadels ljusa minnen från.

– The Cures spelning där 2002 är en av de bästa festivalspelningar jag någonsin har sett. Jag älskar Arvika, saknar Arvika. Jag var ju någon form av industrisyntare i Linköping i tonåren, så Arvikafestivalen kom att bli väldigt viktig för mig. Dock lyckades jag inte ta mig dit de första åren. Alla mina vänner såg Einstürzende Neubauten där 1993, men jag tågluffade den sommaren och såg dem i Wien istället. Men det var ju den bokningen som gjorde Arvikafestivalen stor, det var den första riktigt stora internationella gruppen de bokade.

”Jag tror att jag kommer stortrivas där nästa vecka”, säger Fredrik Strage inför showen i Arvika torsdagen den 12 oktober. Foto: Peter Bäcker

Han minns hur Arvika kommun, första året han besökte festivalen, hade tryckt upp foldrar där det stod något i stil med "Bo i Arvika".

– Och så såg jag en liten gothkille med spretigt svart hår som satt på marken och ritade ett pentagram rakt över den där foldern.

Och så tänkte du på Andres Lokko som ville deportera dig dit?

– Ja, men jag hade gärna blivit deporterad till Arvika. Jag tror att jag kommer stortrivas där nästa vecka, det är jag säker på.

